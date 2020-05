Las mujeres acabarán exhaustas como consecuencia de la crisis del coronavirus

La profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, Sandra Obiol, apunta la necesidad de mirar esta crisis desde una perspectiva de género y considerar los cuidados como una responsabilidad colectiva.

Una de las cosas fundamentales que se están poniendo en evidencia en esta crisis sanitaria y social es “que el cuidado ocupa un lugar central en nuestras vidas”, explica la profesora Obiol. “Lo hemos podido aplazar todo excepto cuidar a las personas que lo necesitan” apunta.

Y es que se da una paradoja alrededor de los cuidados con consecuencias negativas para las mujeres. Según Sandra Obiol, durante años se han hecho muchos más esfuerzos al disimular que cuidábamos o que necesitábamos ser cuidados que no para cuidar y con esto ‘hemos arrinconado a las mujeres, las principales responsables cuando no únicas de este cuidado en la esfera privada donde no hay visibilidad ni tampoco reconocimiento social haciendo que su vida y la nuestra sea mucho mes vulnerable’.

En este sentido para la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, una de las principales consecuencias de esta crisis es que las mujeres acabarán exhaustas porque han entrado ya muy cansadas en esta crisis. ‘Sobre todo si son de clase trabajadora, migrantes y/o familia monoparental’, concluye.

Sandra Obiol considera que hace falta una mirada de género para analizar y superar la crisis de la COVID-19 y esto supone, entre otras cosas, ‘considerar los cuidados como una responsabilidad colectiva’.

Los cuidados y las necesidades reales tienen que ocupar un lugar importante en nuestros intereses y preocupaciones porque ‘no nos podemos permitir acabar con uno mi más desigual del que partíamos’, concluye.

Sandra Obiol es profesora contratada doctora del departamento de Sociología y Antropología Social y sus líneas de investigación son género, familia, trabajo, educación, relacionadas todas ellas con la Unidad de Igualdad.

En este sentido, uno de los últmos artículos publicado junto a Alícia Villar, “Locas por la ciencia. Las dificultades para rendir cuentas y cuidar”, hacía hincapié en los cuidados, la igualdad de género y las desigualdades en el entorno de la producción científica y el artículo “Famílies monoparentals i treball remunerat: una anàlisi des del País Valencià”, junto a Rafael Castelló y Immaculada Verdeguer sobre otro de los temas en los cuales sigue haciendo investigación, las familias monoparentales.