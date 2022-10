Vuelve nuestra sección de Valencia Noticias dedicada a las reseñas literarias. Este proyecto, llamado «Lectura en los Medios» es una propuesta mediante la cual los alumnos del Colegio San Enrique, de Quart de Poblet, en Valencia, nos presentan libros que han leído y ellos mismos elaboran sus reseñas, las cuales nos llegan a la redacción del periódico y nosotros estamos encantados de publicar. Este proyecto está coordinado por el profesor Francesc Vicent Nogales Sancho, quien ganó el premio a Mejor docente de España en Educación Primaria por los Premios Educa Abanca 2021.

Arrancamos un nuevo curso escolar, y recordamos que esta iniciativa se lleva haciendo desde 2018, y este es el quinto curso escolar en el que publicamos reseñas literarias elaboradas por los niños.

Título: Agencia de detectives. 2

Autor: Jorn Lier Horst

Editorial: La Galera

ISBN: 9788424659370

Este libro trata sobre dos personajes, llamados Oliver y Tiril de los cuales destaco su personalidad, aunque Oliver no me ha gustado tanto. Villa Río es un pueblecito muy tranquilo donde aparentemente no pasa nada… pero Oliver y Tiril saben muy bien que sus encantadoras calles esconden apasionantes misterios. Por eso abrieron su propia agencia de detectives: la Agencia de Detectives Núm. 2.

A partir de ahí Tiril coge un periódico con un mensaje oculto para ellos, «tenían que ser los mejores».

Es un libro fácil de leer, los personajes están muy bien y me gusta Tiril. Los dibujos están muy bien hechos y no tiene palabras difíciles. Me gusta que sean detectives, ya que es un libro de aventuras y al leerlo me imagino que soy yo quien está viviendo esas aventuras. Si tuviese que darle una votación numérica sería un siete.

El autor de esta reseña es Allen Ariyo Peter, un alumno que está descubriendo la pasión por la lectura gracias a los libros de aventuras.