Hoy tenemos una nueva reseña literaria elaborada por los estudiantes del colegio San Enrique, de Quart de Poblet. En este caso nos presentan la reseña del libro «Aventura entre delfines» escrito por Rosie Banks. Esta reseña forma parte del proyecto «Lectura en los medios» que consiste en una propuesta de innovación educativa y fomento de la lectura con el que este centro educativo forma parte de la red de centros innovadores de la Comunidad Valenciana y que además está incluido en el Porfolio Europeo de las Lenguas.

Título: Aventura entre delfines

Autor: Rosie Banks

Editorial: Círculo de Lectores.

Valentina y Diana son mejores amigas. Tienen un collar con la mitad de un corazón cada una y cuando brilla significa que se teletransportan a El Palacio de la Estrella de los Deseos. Diana estaba en un acuario de excursión con sus amigos del colegio. Entonces, vio que la mitad de su corazón empezó a brillar y las dos se teletransportaron al lugar del collar. Cuando llegaron pasaron al palacio y eso significa que tienen que conseguir un nuevo diamante. Llevan uno, y quieren conseguir el segundo. Para conseguirlo, tienen que completar la segunda misión. Tienen que hacer que una chica llamada Emma pierda el miedo a bañarse en el mar. Primero, el señor Vil atrapó a Diana y Valentina con una red en medio del mar y las rodeó de medusas venenosas. Emma no puede ir a por ellas porque le dan pánico las medusas. Pero piden un deseo para hacer aparecer delfines y así rescatarlas. Luego la princesa Veneno hace que llueva con sus poderes. Y Diana y Valentina desean que pare, también lo consiguen. Finalmente, después de todas estas dificultades consiguieron lo que se propusieron, su segundo diamante.

Sobre los autores te puedo indicar:

VALENTINA: Es vital, segura de sí misma, divertida, le encanta contar chistes y su color favorito es el rosa claro.

DIANA: es tímida, amable y creativa. Su color favorito es el azul turquesa.

SEÑOR VIL: es el ayudante de la princesa Veneno. Es muy parecido a ella, y le ayuda a atrapar a Valentina y Diana.

PRINCESA VENENO: es la villana. Quiere atrapar a Diana y Valentina para que pueda ganar la batalla contra las princesas secretas.

EMMA: tiene pánico a las medusas.

Me ha gustado mucho la historia. La parte que más me ha llamado la atención es como el collar brilla cuando tienen una misión y cuando las transporta. Lo único que no me ha gustado es cuando la Princesa Veneno y el Señor Vil estaban intentando fastidiar los planes a Valentina y a Diana.

Destaco la manera en la que derrotan a la princesa Veneno cuando hacen aparecer a los delfines. Y cuando consiguen lograr su segundo diamante.

Mi personaje favorito es Diana porque tiene una personalidad muy parecida a la mía por nuestros gustos y nuestra manera de pensar.

Valentina y Emma también son de mis personajes favoritos.

Los personajes que no me gustan son el Señor Vil y la Princesa Veneno porque siempre están preparados para arruinar los planes.

Este libro me ha gustado mucho ya que este tipo de historias me parecen muy

divertidas e interesantes. Es mi segundo libro favorito. Se lo recomiendo a la

gente que le guste el género de aventuras y la magia.

La autora de esta reseña es Lucía P, alumna del colegio San Enrique, de Quart de Poblet.