Esta semana en nuestra sección de reseñas literarias “Lectura en los medios” tenemos una divertida reseña del libro “Aventuras en Londres” de la colección de Martina. Esta reseña ha sido elaborada por los alumnos del Colegio San Enrique, de Quart de Poblet, quienes voluntariamente leen libros y publican sus reseñas en prensa digital y en Radio Manises.

Título: Aventura en Londres

Autora: Martina D’Antiochia

Editorial: Montena

Martina está castigada en la habitación y le llega un mensaje de sus amigos diciendo que si se quiere bajar al bosque a jugar. A Martina no se le ocurre mejor idea que escaparse por la ventana.

Cuando están jugando en el bosque, se encuentran una avioneta abandonada y deciden subirse. Sofía la enciende y se van rumbo a Londres. Están perdidísimos durante unos días en Londres hasta que vuelven a casa y los padres le echan la bronca.

Lo que más me ha gustado es que Sofía fuese un poco cascarrabias, que Martina se escape de casa y que se las arreglen para que los padres no les riñan tanto después de la que han liado.

Me ha encantado porque nunca me iba a imaginar que por no hacer caso iban a acabar en Londres. Me han parecido muy divertidos y me lo he pasado muy bien leyendo cuando se meten en líos.

Me ha gustado mucho porque enseña a los lectores que hay que hacer caso a los padres.

La autora de esta reseña es Carla S. alumna del Colegio San Enrique.