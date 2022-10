Los alumnos del colegio San Enrique, en Quart de Poblet, nos traen hoy la reseña literaria del libro «Crazy Cars 1» del autor valenciano Nacho Golfe. Lectura en los medios es un proyecto de innovación educativa y fomento de la lectura que desarrolla este colegio y en el que los estudiantes, además de leer, elaboran reseñas literarias que publicamos en nuestro diario, y otras que emiten en el programa «i mañana viernes» de Radio Manises.

Esta iniciativa está reconocida por la Consellería de Educación como una propuesta de gran valor educativo, ya que fomenta la conciencia crítica en los niños, y además logra que lo que aprenden en la escuela se integre correctamente con situaciones de la vida real.

Título: Crazy Cars 1

Autor: Nacho Golfe

Editorial: Editorial Sargantana

Este libro nos habla de los sueños cumplidos. Nuestro protagonista, que se llama Martín Bomper, logra alcanzar su deseo de correr una carrera de coches teledirigidos, la Crazy Cup. Corren 10 coches, y cada uno con su piloto, que se enfrentan en cinco emocionantes carreras con el objetivo de conquistar la copa.

Entre los personajes destaco a Martín, Sara y Bole. Son tres personajes bastante parecidos en cuanto a personalidad. Al menos en mi opinión.

El libro Crazy Cars 1 me ha gustado mucho, aunque es una historia un poco larga se hace muy «épica». Me ha encantado el momento en el que hay un volcán ardiente y me ha llamado mucho la atención el momento del «fantasma». Quizás sea el personaje que más me ha gustado (el fantasma). En general, si hubiese de darle una valoración al libro sería un 10.

El autor de esta reseña es Xavi, un gran alumno y muy buen compañero en clase. Xavi es un buen lector y le encantan los libros de aventuras y que tienen parte de cómic, como es este caso.