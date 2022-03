En nuestra sección de Reseñas literarias publicamos cada semana una reseña de un libro, este mes de marzo vamos a publicar reseñas elaboradas por los estudiantes de 6º de Primaria del colegio San Enrique, de Quart de Poblet. En este caso la reseña es sobre el libro “Crónicas de la Torre”, una propuesta de Laura Gallego y que es realmente interesante.

Título: Crónicas de la torre

Autora: Laura Gallego

Editorial: SM

Hay una niña llamada Dana que tiene muchos hermanos y viven en una granja. Dana conoce a un chico llamado Kai y se van haciendo amigos.

Un día Kai le dice a Dana que solamente puede escucharle y verlo ella. Después se van a por agua y se encuentran con un anciano. Dana regresa a su casa y

escucha a sus padres hablar con el anciano y comentan que Dana se tiene que marchar con el señor anciano. Kai , Dana y el señor anciano se marchan hacia la

casa de éste , qué es una torre. En el camino no hablan mucho pero el anciano le dice a Dana que la torre es una escuela de alta hechicería y que solo estaría

habitada por tres personas: un elfo llamado Fenris el maestro y ella, el anciano también le dice que de ahora en adelante ella lo llamara maestro. Al llegar le

explica todo y le dice que por su seguridad que no saliera de noche al bosque ya que hay lobos mágicos que podrían asesinarla.

Pasó el tiempo y Dana se centraba tanto en sus estudios que no le hacia caso a Kai, un día en la ventana se le apareció a Dana una mujer con una túnica dorada y le preguntó que quién era pero la imagen se desvaneció, se le apareció muchas veces hasta que un día Dana no aguantó más y un día cuando se le apareció Dana preguntó quién era y que quería ella le contestó que se llamaba Aonia y que buscará al unicornio. Se lo dijo a Fenris y el dudo si acompañarla o no pero al final dijo que si así que por la noche salieron y siguieron el unicornio y encontraron un templo pero de repente el maestro se teletransporto y le dio las gracias a Dana ya que podría conseguir el poder del unicornio pero Dana abrió una puerta entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos y apareció Aonia que luchó contra el

maestro y venció. Aonia le dijo a Dana que cuando fuera una maga consagrada que viniera y que cogiese el poder del unicornio.

Lo qué más me ha gustado es que en ningún momento de la historia me he aburrido. Es muy amena la lectura. El argumento de la historia me ha encantado porqué es de misterio y acción.

Los personajes que más me ha gustado son Dana , Kai y Fenris, porque nunca se rinden ante los problemas.

Me ha gustado mucho porque la historia es muy interesante se viven aventuras llenas de magia y me ha enganchado muchísimo.

Esta reseña ha sido elaborada por Andrea Ibáñez