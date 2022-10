Fomentar la lectura es algo que debemos hacer desde que los niños son pequeños, y el proyecto «Lectura en los Medios» es una propuesta realmente valiosa en este sentido, ya que los estudiantes del Colegio San Enrique, de Quart de Poblet (Valencia) leen los libros que ellos consideran o que sus maestros les recomiendan y elaboran reseñas literarias que finalmente publican en prensa, y también en Radio Manises, dos medios de comunicación oficiales.

Por quinto curso escolar esta iniciativa sigue desarrollándose y nosotros, Valencia Noticias, seguimos apostando por dar voz a los niños y permitirles que hablen de libros.

Título del libro: Disney Pixar Cars

Editorial: Iberia SL (Fundación Solidaridad)

Van a disputar la gran Copa Pistón pero en el momento en el que McQuin iba a ganar resulta que se queda atrapado, ¿ganará la carrera? No te lo puedo contar porque es mejor que lo leas.

McQuin es un corredor de carreras muy competitivo, y Salli es su mejor amigo (lo representan como un coche azul). El momento que más me gusta del libro es cuando McQuin se cae y queda atrapado, finalmente hacen una segunda Copa Pistón. A veces las cosas no salen como queremos y debemos volver a intentarlo.

El libro me encanta porque me gustan las aventuras, los coches y los personajes me han encantado. Para mí todos los personajes están genial, pero mi preferido es Sally porque es muy realista. En realidad es mi libro favorito desde que tenía cinco años, he decidido hacer la reseña sobre este libro porque para mí es un poco especial.

El autor de esta reseña literaria es Alejandro T. Él es un alumno alegre y trabajador que se está esforzando mucho en este inicio de curso y que cada vez es mejor lector.