Los alumnos del colegio San Enrique, de Quart de Poblet, nos presentan una nueva reseña literaria escrita por ellos mismos. Hoy nos hablan del libro «Edmundo, ladrón de segundos», de la autora Alicia Acosta.

Esta reseña forma parte del proyecto «Lectura en los medios» gracias al cual estudiantes de distintas edades nos presentan reseñas literarias sobre libros que han leído. Es una manera de fomentar la lectura y a la vez trabajar la competencia comunicativa.

Título: Edmundo, ladrón de segundos.

Autora: Alicia Acosta

Editorial: Bookolia

Edmundo era un león ladrón. Le gustaba robarlo todo. Sus amigos le aconsejaban que dejara de robar y leyera más. Un día conoció a la leona Bonifacia mientras vio como cogía algo de una puertecita en un árbol.

Detrás de esa puertecita había un reloj de arena y desde aquel momento Edmundo decidió ser ladrón de segundos.

Empezó a robar puñaditos de arena y los metía en una cajita cada vez que quería que el tiempo pasara rápido. Por ejemplo, cuando estaba aburrido, no podía dormir o estaba triste. Un día Edmundo decidió dar una sorpresa a sus amigos de la Sabana y con todas las cosas que había robado construyó una cabaña, y con el tiempo que tenía guardado lo usó para leer. Sus amigos en agradecimiento llenaron la cabaña de libros y lo convirtieron en biblioteca donde, a partir de entonces, Edmundo era feliz robando tiempo y risas mientras leía cuentos a los animalitos más pequeños.

Edmundo es un león ladrón, pero con buen corazón y muy impaciente.

Me ha gustado este libro porque me gustan los animales y la historia de que un león ladrón utiliza el tiempo robado en leer y en contarles cuentos a los niños me parece muy bonito.

Edmundo me parece un personaje muy interesante porque un león ladrón invierte el tiempo que roba en la lectura. Me ha gustado el momento en el que decide construir una cabaña con todas las cosas que ha robado.

En general el libro me parece muy divertido e interesante porque un león ladrón de repente se convierte en un buen animal y además me parece divertido porque va de animales.

El autor de la reseña se llama Alejandro y es un alumno con un gran interés por la lectura.