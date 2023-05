VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Esta semana nos sorprenden los alumnos del colegio San Enrique con esta nueva reseña literaria. «El código del dragón» es un libro de Elisabetta Dami escrito con la editorial Destino.

La reseña forma parte del proyecto «Lectura en los Medios» desarrollado por los profesores de este colegio de Quart de Poblet.

Título: El código del dragón

Autor: Elisabetta Dami

Editorial: Destino

Tea Stilton es una periodista famosa. Un día en su casa recibe una invitación de la famosa Universidad de Ratford que es donde iba ella cuando era joven, Diciéndole que tenía que ir allí como profesora de periodismo e iba a estar con cinco chicas entonces se fue en un barco hacia la Isla de las Ballenas donde está la universidad y cuando estaba llegando un hidroala paso muy deprisa y casi la atropella. Luego llega a la isla y le hecha la bronca al que conducía el hidroala entonces cinco chicas aplauden la primera, Nicky presenta a las demás: Colette, Paulina, Violet y Pamela entonces le dicen que son las alumnas a las que les va a dar clase. Se van a la universidad y conocen al rector y luego entran al despacho del rector donde había unos cuadros donde estaba ella cuando se graduó y dos personas más llamadas: Horacio Wunderrat y Bartolomé Chispa entonces oyeron un ruido de la biblioteca y fueron a ver que era y era un chico llamado Hans Ratolino que se había caído parecía alguien normal, pero a Tea le sonaba de algo, pero no le dio importancia.

Esa noche hizo mucha tormenta y al día siguiente Hans Ratolino no estaba luego en el comedor viene la cocinera y dice que han desaparecido 6 ollas y luego viene el jardinero y dice que ha desaparecido su manguera y su rastrillo en el despacho del rector van todos y el jardinero les dice que había encontrado un libro en las escaleras del sótano pero la puerta estaba cerrada entonces deciden ir al sótano a buscarle y las cinco chicas también cuando entran ven una fuente con dragones esculpidos y una estatua de un dragón gigante ahí estaba la manguera del jardinero en una pared detrás de la fuente había símbolos y en el suelo también los símbolos parecían letras Paulina les hizo una foto. Luego había seis ollas en la estatua del dragón también estaba el rastrillo roto por la mitad la cocinera protesto porque las ollas estaban muy abolladas.

Las cinco chicas investigaron en su cuarto y cogieron libros de la habitación de Hans, Paulina intentaba descifrar las letras de la pared y del suelo, Paulina tecleo algo en el ordenador que hizo bip y en la pantalla apareció la palabra dragón todas estaban cansadas después de intentar averiguar los códigos y Violet decidió preparar té todas se lo bebieron enseguida , pamela quería más pero no podía echar más porque no había hueco en la mesa lo puso en una pila de libros y se fueron inclinando cada vez más y más hasta que se cayo y Nicky la cogió entonces Violet descubrió que en la cámara del dragón estaba la palabra dragón que tiene 6 letras hay 6 ollas entonces dijo que si ponían las 6 ollas en la palabra iba a pasar algo Fueron a la cámara del dragón y lo hicieron entonces se abrió la boca de la estatua del dragón y entraron entonces cayeron al agua de las alcantarillas de Ratford y oyeron gritos y se encontraron con uno de los profesores de los cuadros del despacho del rector colgado boca abajo y el pelo de Hans y las gafas entonces fue tea y el rector y descubrieron que Hans era uno de los profesores y dijo el profesor que quería explorar el sótano y utilizo las ollas el rastrillo y la manguera para llegar hasta donde estaba solo que estaba boca abajo porque había pisado una trampa ahora tenía todo sentido.

Me encanta que resuelvan el caso todas juntas y que se hagan amigas porque al principio Violet no quería ser amiga de ellas porque prefería estar sola, pero al final se han hecho inseparables todas.

Me gusta mucho porque me ha gustado que haya misterio y que el final fuera un poco sorprendente porque yo por lo menos no me lo esperaba.

Me gustan todos los personajes porque algunas tienen algo en común además a casi todas les gusta por lo menos algo que me guste a mí, por ejemplo: a Colette le gusta el rosa como a mí.

Me ha encantado el libro porque me gustan los libros de misterio y también es muy divertido, también me ha gustado que sean todas amigas y el final no te lo esperas y te sorprendes.

La autora de esta reseña es Martina S. alumna del colegio San Enrique, de Quart de Poblet.