El proyecto Lectura en los Medios, o Reseña tu Lectura, nació en 2018 como propuesta de un grupo de alumnos del Colegio San Enrique, de Quart de Poblet (Valencia).

A lo largo de estos 5 cursos escolares se han publicado centenares de reseñas literarias escritas por niños y niñas de Primaria, así como alumnos de Educación Secundaria. El proyecto fue reconocido en 2020 con el Premio Grandes Iniciativas, de Atresmedia, y con el Premio Nacional de Aprendizaje-Servicio. Esta sexta temporada nuestro periódico, Valencia Noticias, en su apuesta por dar voz a los estudiantes y fomentar un espacio de aprendizaje, amplía las reseñas literarias para que pueda participar otro centro educativo. Se unen al proyecto los alumnos de Secundaria del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Alginet, desde la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, guiados y acompañados por su profesora Sandra Oltra. Nos sorprenden gratamente con la reseña literaria del libro “El niño del pijama de rayas” escrito por John Boyne de la editorial Salamandra.

Título: El niño del pijama de rayas

Autor: John Boyne

Editorial: Salamandra

Un niño llamado Bruno vive en una casa muy grande de 5 pisos con su padre, su madre y su hermana Gretel. Esta casa se sitúa en Berlín.

Un día, Bruno llega a casa de la escuela y al subir a su habitación ve a María, la criada, haciendo maletas con su ropa. Bruno no entiende muy bien por qué está haciendo su maleta, así que baja las escaleras y busca a su madre para obtener explicaciones. Su madre con dificultad le dice que se tienen que ir de la casa por el trabajo de su padre (un trabajo que Bruno no conoce, aunque según su madre, es muy importante).

Bruno tiene muchas preguntas, pero nadie se las responde.Su madre dice que “el Furias” tiene muchos propósitos para su padre (parece ser el jefe de su padre).

Cuando Bruno ve su nueva casa, queda impactado; es muy vieja y con tres pisos en vez de cinco. Definitivamente, a Bruno no le gusta y quiere volver a la casa de Berlín.

Bruno piensa que estarán unos días o algunas semanas, ya que se acercan las vacaciones de verano. Cuando están instalándose, su madre le ordena ayudar a María con las maletas y, tras las órdenes ásperas de su madre, sube a la habitación.

Bruno mira hacia la ventana y ve unas cabañas rodeadas por alambradas donde hay mucha gente y no le da más importancia que algunas miradas de vez en cuando.

Un día, Bruno está aburrido y decide ir a un árbol a construir un columpio con una cuerda y un neumático, pero no sabe dónde conseguir un neumático y ve que hay unos camiones y tanques de los soldados aparcados fuera de la casa.

No puede robarlos y decide ir donde está el teniente Kotler (un soldado que no le cae bien). El teniente ordena a un hombre mayor que anda por ahí y Bruno ya lo ha visto, es el mayordomo que vive en su casa y que pela las hortalizas para la cena.

El teniente le dice al hombre, Pavel, que acompañe a Bruno a un sitio donde hay varios neumáticos y que le lleve el neumático al joven para que no se haga daño.

Una tarde, Bruno, aburrido, decide no hacer caso a la órdenes de su madre (“no puede ir más allá del jardín”) y decide dar un paseo por el lado donde está la alambrada que ha visto por la ventana, después de un rato, ve a lo lejos una figura que parece ser un niño. Bruno no quiere parecer grosero y lo saluda , recibe otro saludo de parte del niño. Bruno se acerca a la alambrada para hablar. Le pregunta por su nombre -me llamó Shmuel ¿y tú? -dice -Bruno. Hablan de su vida, por qué están allí, de su familia, de cómo eran sus vidas antes y cómo es la vida detrás de la alambrada.

Pasa el tiempo y a Bruno ya no le parece tan mala la situación, ya que tiene un amigo con quien habla todas las tardes hasta hora de cenar, no le molesta nadie y además han trasladado al teniente Kotler a otro lugar.

Todas las tardes, Shmuel le cuenta a Bruno cómo es la vida detrás de la alambrada y lo mucho que lo quiere y le ha alegrado la vida.

Bruno todos los días trae pan y queso porque Shmuel le ha dicho que no le dan mucho de comer.

Un día, la madre de Bruno lo descubre con piojos y le tiene que rapar la cabeza. A su madre no le gusta mucho la idea y le echa la culpa al lugar.

Esa misma tarde, su padre los cita a él y a su hermana a su despacho donde se está prohibido entrar y les explica que él y su madre están pensando que ese no es lugar para criar a dos hijos y que van a irse ellos y su madre, mientras que su padre tiene que quedarse allí. Es jueves, y se van el sábado, así que aprovecha para despedirse de Shmuel. Nada más llegar, Shmuel le dice que ha desaparecido su padre y que no lo encuentra.

Entonces, los dos niños acuerdan que como no les ha dado tiempo a jugar juntos, Shmuel le conseguirá un pijama de rayas a Bruno para colarse por debajo de la alambrada y que Bruno le ayude a encontrar a su padre. Llega el día, Bruno llega y cambia su ropa por el pijama para colarse .Pasa una hora y media y, justo cuando Bruno se decide a irse, los soldados los rodean para hacer una marcha. Empieza a llover y los prisioneros empiezan a caminar hacia lo que parece una habitación hermética cuando se cierra la puerta de golpe.

Y así fue el final de esa gran amistad que justo antes de morir se unió con un abrazo.

La novela trata de algunos de los aspectos más horribles de la guerra, y, en particular, el Holocausto. La novela trata otros temas importantes como la inocencia y la amistad hasta los límites y la obediencia.

Estoy de acuerdo con la idea de hacer novelas sobre historia, sucesos que han ocurrido en la vida real y que no mucha gente conoce y que es importante. Por eso, esta historia me gusta mucho y está muy bien relatada. Es un libro que engancha.

No hay muchas cosas para quejarse del libro, pero no me ha gustado que no te cuente el final directamente, sino que te lo deja en suspense.

En conclusión, es un libro que recomiendo mucho tanto a adultos como a adolescentes de más de 12 años porque aunque está muy chulo, no deja de ser una historia fuerte que hace sufrir y conmueve. Se lo recomiendo a la gente que le guste el drama.

Esta reseña ha sido escrita por Ruth Sánchez Gil, estudiante de 13 años de 2º ESO del Colegio “Sagrado Corazón de Jesús” de Alginet .