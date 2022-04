Los alumnos del Colegio San Enrique nos presentan hoy una reseña literaria sobre el libro “Harry Potter y la cámara secreta”. Se trata de uno de los libros más vendidos en los últimos años y un clásico ya de la literatura infantil. El proyecto educativo “Lectura en los medios” es una iniciativa reconocida por su valor para el fomento de la lectura y una de las propuestas más interesantes a nivel escolar en el panorama nacional.

El Colegio San Enrique, de Quart de Poblet, lleva ya más de 4 años elaborando estas reseñas y publicándolas en medios de comunicación como el nuestro.

Título: Harry Potter y la cámara secreta

Autora: J.K. Rowling

Editorial: Salamandra

Harry Potter va a volver a Hogwarts en su segundo año y unos días antes de volver se encuentra con un elfo doméstico llamado Dobby. Su mejor amigo Ron Weasly le recoge en la casa de los Dursley con el coche mágico Ford Anglia de su padre. Cuando Harry llega a Hogwarts con Ron, se estrellan contra el Sauce Boxeador y destroza el coche. Entonces empieza a oír voces en Hogwarts.

Algunas de las cosas que me han llamado la atención son que Harry oye voces extrañas y que Dobby es el elfo doméstico de la familia Malfoy. Me ha gustado mucho cuando Fawkes, un fénix, cura a Harry en la cámara secreta.

El hilo argumental está muy bien y es muy gracioso, divertido y de mucho misterio. Me ha gustado mucho la historia. Este libro es uno de mis libros favoritos y lo recomendaría a mucha gente fanática de la saga.

Los personajes me han gustado mucho pero me habría gustado que Draco ayudara a Harry a matar al Basilisco y demostrar que no es el heredero de Slytherin.

El libro es muy entretenido y ha hecho que me enganche más a la saga de los libros de Harry Potter. El libro me encanta. No cambiaría nada del libro.

El autor de esta reseña es César P. alumno del colegio San Enrique.