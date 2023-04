VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Hoy os presentamos una nueva reseña literaria elaborada por los alumnos del colegio San Enrique, de Quart de Poblet. En esta ocasión nos presentan el libro «La vuelta al mundo de la hormiga Miga», de Emili Teixidor.

El proyecto «Lectura en los Medios» es una propuesta de fomento de la lectura que está reconocida como proyecto de innovación educativa de la Comunidad Valenciana.

Título: La vuelta al mundo de la hormiga Miga

Autor: Emili Teixidor

Editorial: SM

Miga es una hormiga, y un día trabajando salió a la calle y confundió una montaña con un zapato, entonces ella la se subió pensando que era otra cosa. Al subirse descubrió que era el zapato de un señor , ese señor era aventurero y quería dar la vuelta al mundo. Entonces al subirse ella también tuvo que descubrir el mundo para que cuando vuelva, pueda quedarse en su hormiguero porque no la aceptarían en otro al no oler igual. Viajando por el mundo encontró a hormigas y ellas les explicaban las culturas de su país. Una vez terminar esa aventura, Miga pudo volver a su hormiguero y contarle a sus amigas todo lo que le había ocurrido en ese viaje.

Personajes:

Miga: aventurera, simpática y amigable.

Señor: aventurero, amable y sin miedo.

Me ha llamado la atención, que Miga no se pueda quedar en otro hormiguero a vivir, al no oler igual que otras hormigas. Es entretenido porque Miga al no poder quedarse en otro hormiguero tenía que dar la vuelta al mundo para luego volver a su casa.

Los personajes son aventureros y tienen ganas de descubrir el mundo y aprender cosas nuevas.

La autora de esta reseña es Sara O.