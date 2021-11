Hoy los alumnos del colegio San Enrique, de Quart de Poblet, nos traen una nueva reseña literaria dentro del proyecto “Lectura en los medios”, un proyecto educativo de fomento de la lectura en el que los alumnos escriben en nuestro periódico y también colaboran con Radio Manises. La lectura que nos proponen hoy es “L’infern de Marta”, un libro de Pasqual Alapont publicado con la editorial Bromera.

Titol: L’Infern de Marta

Autor: Pasqual Alapont

Editorial: Bromera

Marta és una xica que acabava de començar la carrera i al cap de poques setmanes decideix començar a eixir amb un xic que a penes coneixia , al principi de la relació tot semblava perfecte fins que un dia les coses comencen a enfonsar-se i en aqueix moment Marta comença a viure un infern del qual és molt difícil eixir.

El llibre s’estructura en dos apartats: El primer apartat ens mostra la història de L’infer de Marta dividida en 9 capítols. El segon apartat és un document “La màscara de l’amor” escrita per Vicent Garrido, donant indicacions per a detectar i ajudar a les víctimes de violència de gènere.

L’objectiu de l’autor és conscienciar sobre un tema com és la violència de gènere, és un tema del qual molt poca gent parla i és un tema que per desgràcia cada dia hi ha més casos. L’autor ens intenta donar consells que fer en una situació així , tant quan eres familiar o amic de la persona que aquesta patint , com per a les persones que pateixen algun tipus de maltractament.

Jo vos recomane llegir aquest llibre , ja que en el moment que l’estava llegint podia arribar a sentir l’angoixa que Marta estava vivint i pense que li podia ocórrer a algun familiar o alguna amiga.

Ademés en aquesta obra ens donen consells de com poder afrontar una situació de maltractament tant si eres el que la pateix , com si ets una persona prop a la víctima.

El llibre va destinant a un pùblic que està entrant a l’adolescència (dotze anys) i pels adults, ja que parla d’una situació que pot ocòrrer en qualsevol moment de la teua vida.

L’autora d’aquesta resenya és Carla T.