Hoy los alumnos del colegio San Enrique nos presentan una nueva reseña literaria, en este caso del libro «El caso del librero misterioso», de Teresa blanch. El proyecto educativo «Lectura en los medios» es una propuesta de animación lectora mediante el cual los alumnos trabajan distintos libros y textos y posteriormente elaboran reseñas literarias. De esta manera se trabaja la conciencia crítica y se les enseña a tener una opinión argumentada sobre los libros que han leído.

Este proyecto se lleva desarrollando desde hace 5 cursos escolares y está coordinado por el docente Francesc Vicent Nogales Sancho, colaborador de este diario y excelente docente de España reconocido a nivel internacional.

Título: Los buscapistas. El caso de la libreta misteriosa.

Autor: Teresa Blanch

Editorial: Montena.

Pepa y Maxi tienen una agencia de detectives. La aventura de este interesante libro empieza cuando ellos acuden a la biblioteca y descubren que el libro que buscaban no está. Tras una intensa búsqueda encuentran el último ejemplar en una librería. Pepa no tiene dinero para comprarlo pero la suerte le sonríe y acaba logrando el deseado libro.

Los personajes son muy divertidos. Pepa es la que se encarga de las pistas, mientras que Maxi es quien se encarga de los casos. Otro personaje curioso es Bebito, el hermano de Pepa.

La historia es muy interesante y cuando empiezas a leerlo no puedes parar. Me hace mucha gracia un momento de la lectura en el que hay dos libreros pero uno es un robot, y también que la agencia era la casa del perro.

Los personajes son geniales, y me encanta que sean buenos amigos. Personalmente le doy un diez porque me he divertido mucho leyéndolo.

La autora de esta reseña es Marta. Es una alumna tímida y trabajadora, además de responsable y gran lectora.