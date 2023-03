VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Seguimos publicando reseñas literarias elaboradas por los estudiantes del Colegio San Enrique, y esta semana, para conocer bien a «Los forasteros del tiempo» nos comparten un nuevo libro de esta colección del autor Roberto Santiago. Lectura en los Medios es un proyecto de innovación coordinado por el profesor Francesc Vicent Nogales Sancho pero en el que participa casi todo el profesorado del centro educativo y en el que el alumnado de Primaria y Secundaria elaboran reseñas literarias que se publican en medios de información.

Título: Los Forasteros del tiempo en la gran pirámide.

Autor: Roberto Santiago

Editorial: SM

Comienza la aventura en otra época diferente y en otro lugar diferente, Egipto. Sebas se encuentra en medio del desierto y, de repente aparece una chica encima de un camello con un arco y tres flechas apuntando a Sebas, finalmente la chica dispara y… las tres flechas pasan por al lado de Sebas y les dan a tres hombres del ejército de la noche que querían llevárselo. La chica lo sube a su camello y ella, lo lleva hacia el palacio, después de un buen rato la reina y el faraón, que era un niño llamado Ka, se dan cuenta que Sebas también era un caído del cielo, entonces Ka, el faraón, mandó capturarlo y encerrarlo con los otros caídos del cielo. Cuando llegó a la prisión se da cuenta que los otros caídos del cielo eran su familia, pero los guardias les dicen a todos que solo uno de ellos se podía salvar y los demás serían arrojados al abismo infernal. Les dejaron elegir quién iba a salvarse y entonces se empezaron a pelear un poco, pero de repente el faraón apareció y sin más dilación eligió que Sebas iba a ser el que se salvara. Sebas quedó libre y el faraón como era un mandón y un egoísta obligó a Sebas a jugar con él. Cuando llegaron al pueblo entraron a un bar y obligó a todos a jugar a un juego que a él le encantaba: todo el mundo hace lo que yo diga. Ka pedía cosas casi imposibles y aquí comienza la aventura. Ka pidió ir a bañarse al Nilo con 1.000 personas y el pueblo no tenía otro remedio que obedecerle. Cuando llegaron al Nilo, Ka se metió en el agua pero de repente, se acercaba un cocodrilo y Ka no podía salir porque se le había enganchado la capa y Sebas, sin pensarlo se tiró e intentó sacarle, pero no había manera. El cocodrilo se los iba a comer. De repente desde el cielo aterrizó Cob encima del cocodrilo y lo dejó cao. Después de salir del río a Sebas se le ocurrió

una idea para salvar a su familia y así hizo: se disfrazó de Ka, pero después lo capturó el ejército de la noche para matarlo, pero en vez de matarlo propusieron arrojarlo al abismo infernal y así hicieron. Cuando llegaron empezó una guerra porque el pueblo también se encontraba allí, ya que se supone que iban a tirar a

la familia de Sebas al abismo infernal, que al final fue un persona que les hizo beber un suero de la verdad, y todo el rato dijeron la verdad. Pero gracias a que Sebas dijo algo que hizo que todos se salvaran de morir en la arena del abismo.

Finalmente Cob avisó que se acercaba una tormenta, y todos, ya liberados, fueron corriendo hacia ella con la séptima piedra encontrada, y gracias al poder

de las piedras podían controlar los viajes en el tiempo. Al repartir las piedras y al realizar el ritual se dieron cuenta de que todos pensaron en Moratalaz menos

uno. Y ahí empezó otra aventura.

Cuando el abismo infernal solo era una persona y cuando al fin gracias a las siete piedras pueden controlar los viajes en el tiempo. A mi este libro me ha encantado y recomiendo mucho esta colección para leer.

Me ha encantado este libro,se me acaban las palabras porque para mi no tiene ningún defecto importante.

La autora de esta reseña es Paula B.