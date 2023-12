Hoy los alumnos del Colegio San Enrique nos presentan una de sus reseña literarias, en esta ocasión sobre el libro Noël sous les étoiles.

Título: Noël sous les étoiles

Autor: Blandine Aubin

Aujourd’hui, nous allons vous parler d’un livre appelé Noël sous les étoiles, écrit par Blandine Aubin. Il s’agit d’un conte de Noël.

Mona est une petite fille acrobate: elle vit dans un cirque et elle voyage beaucoup. Elle est très contente parce que pour les fêtes, le cirque de ses parents va s’installer dans un village où elle a deux amis.

Un jour, Mona va à la pâtisserie du village avec son chien pour acheter une bûche de Noël. Soudain, le chien s’enfuit. En le rattrapant, elle voit un beau chalet avec un petit garçon à la fenêtre. Elle décide de jongler avec trois boules de neige pour attirer son attention. Il sourit mais il ne se lève pas. Elle discute un peu avec ce garçon appelé Janko qui lui explique qu’il rêve de devenir clown. Elle lui propose de l’accompagner à la pâtisserie mais il rougit et il refuse. Mona ne comprend pas son comportement…

Plus tard, ses amis, Hugo et Lili, disent à Mona que ce garçon est bizarre et qu’il ne sort jamais. Il ne va même pas à l’école… comme Mona! Elle retourne alors au cirque pour préparer le spectacle avec sa famille. Il y a des clowns, des acrobates, des musiciens….

Tout à coup, son chien vient la chercher. Elle ne comprend rien mais elle le suit. Elle découvre le petit Janko : il est tombé dans la neige et à côté de lui il y a un fauteuil roulant. Mona comprend alors le secret de Janko: il est handicapé. Elle l’aide et il lui explique qu’il voulait aller au cirque. Alors, elle décide de l’inviter à participer au spectacle. Janko réalise son rêve grâce à sa nouvelle amie, il est heureux.

J’ai aimé cette histoire parce qu’elle est très intéressante et facile à comprendre. Elle parle d’amitié, de tolérance et de solidarité. Enfin, j’ai aimé l’ambiance de Noël en cette période de l’année.

La classe de français de 3ºESO.

Collège San Enrique.