Entramos ya en el mes de junio y el verano es un tiempo ideal para la lectura, por ese motivo los alumnos del colegio San Enrique, de Quart de Poblet, nos proponen un nuevo libro por medio de sus reseñas literarias y el proyecto de innovación educativa “Lectura en los medios”. Hoy nos presentan el libro “Polican 2. Situación desesperada”.

Este singular proyecto de innovación permite que los alumnos de 6 a 16 años de edad puedan escribir en un medio de comunicación como Valencia Noticias y participar también en un programa de radio que se emite en Radio Manises 105.6FM hablando de propuestas literarias.

Título: Polican 2. Situación desesperada.

Autor: Dav Pilkey

Editorial: SM

Se trata de un libro sobre un policía que tiene cabeza de perro. Policán es un buen policía, pero su jefe siempre lo riñe porque se tira encima de él. Hay tres villanos que van en contra de Policán, y él los vence siempre de una forma u otra. Un villano hace cobrar vida a un Tiranosaurio Rex, otro construye un baúl gigante para conseguir reliquias, y el otro tiene poderes telequinésicos. Lee este libro para averiguar cómo los vence, y te divertirás…

Sobre los personajes:

Policán: es un policía con cabeza de perro, es listo y con irritantes manías.

Jefe: persona gruñona que se enfada por todo.

Sara: reportera con un perro muy listo como mascota, Zuzú. Perico: gato super perverso capaz de construir muchas cosas.

El libro es gracioso, los dibujos están muy bien hechos. La historia es divertida, y me ha llamado la atención que al final del libro te explican como dibujar a los personajes que aparecen.

Me ha gustado bastante, porque la historia es sencilla, es fácil de entender, y como no hay muchos personajes no te lías y puedes seguir la historia.

Me han gustado los personajes porque todos tienen un lado gracioso, hasta los villanos que aunque son malos, son divertidos. Policán que es el personaje principal, para mí, es el personaje más gracioso.

Me ha gustado mucho el libro. Yo me lo he leído unas 5 veces y aun me divierto cuando lo leo y veo los dibujos. Lo recomiendo mucho para los lectores que les guste las aventuras, el humor y los dibujos bien hechos.

El autor de esta reseña literaria es Guillem, y es alumno del colegio San Enrique.