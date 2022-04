Lectura en los medios es un interesantísimo proyecto de fomento de la lectura que gestiona el colegio San Enrique y en el que Valencia Noticias y Radio Manises colaboramos permitiendo que los niños elaboren y publiquen reseñas literarias en nuestros medios. Hoy nos proponen el libro “Sita Taylor y los gamberros”, una divertidísima propuesta literaria que nos invita a vivir aventuras cargadas de risas y emociones.

Título: Sita Taylor y los gamberros

Autora: Alisa Wild

Editorial: Edebé

Sita, es una gran fan de la youtuber Carmeline Clancy. Un día acusan a Carmelina de haber destrozado una habitación y Sita tiene que demostrar que no fue ella. Para ello llegará a meterse e interrumpir el rodaje de una película o colarse en un hotel.

Sita es una chica de 11 años aproximadamente con una numerosa familia. Carmeline Clancy es una youtuber que graba videos de escalada.

Está muy bien. Cambiaría la introducción ya que, si no te has leído los anteriores libros de la saga, empiezas perdido. Me impresionó cuando Sita salva al perro teniendo un bebé en la espalda.

En general el libro me ha gustado. Lo que más me gusta es el esquema de la portada del libro ya que creo que está muy organizado el espacio.

El autor de esta reseña es Miquel S.