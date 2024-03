En Guía Repsol, el equipo de inspectores está conformado por más de medio centenar de mujeres y hombres que se distinguen por su amor por la cocina y su profundo conocimiento adquirido tras visitar numerosos restaurantes. Estos inspectores están lejos del estereotipo de los inspectores elitistas y están comprometidos con descubrir proyectos gastronómicos que se ajusten a las tendencias y hábitos de los comensales.

Para conformar este equipo, se han buscado perfiles en los que los comensales se sientan reflejados, abarcando diferentes ámbitos laborales y profesionales. El equipo incluye a abogados, diseñadoras, periodistas, catedráticas, ingenieros, músicos, economistas, psicólogos, galeristas, médicos y más.

Guía Repsol sigue promoviendo y poniendo en valor la riqueza de la cocina española, contando con cerca de setenta inspectores que son expertos conocedores de la oferta gastronómica de cada región de España. Estos inspectores recorren cada rincón del país para descubrir y recomendar los mejores restaurantes, ya sea que sean establecimientos consolidados o nuevas aperturas.

El sistema de calificación de los Soles Guía Repsol se ha renovado con el asesoramiento del Basque Culinary Center, con el objetivo de valorar la experiencia global del cliente en un restaurante. Se tienen en cuenta aspectos como la calidad gastronómica, la sostenibilidad, el servicio al cliente y la coherencia del proyecto en su conjunto.

Los restaurantes galardonados con Soles Guía Repsol se dividen en diferentes categorías, que van desde los 3 Soles, que representan la excelencia culinaria y una experiencia única, hasta los Recomendados, que ofrecen una experiencia acogedora y una cocina auténtica.

1 Sol ABarra Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Casa Marcelo Santiago de Compostela (Coruña, A) Coruña, A Galicia

1 Sol Estrella del Bajo Carrión Villoldo (Palencia) Palencia Castilla León

1 Sol Es Xarcu Eivissa/Ibiza (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Monastrell Alicante/Alacant (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol 8Aborigen Valverde (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

1 Sol Ababol Albacete (Albacete) Albacete Castilla la Mancha

1 Sol Agreste Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Alquimia Laboratorio Valladolid (Valladolid) Valladolid Castilla León

1 Sol Ancestral Illescas (Toledo) Toledo Castilla la Mancha

1 Sol Araneta Zestoa (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Bistronómika Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Borona Bistró Cáceres (Cáceres) Cáceres Extremadura

1 Sol Brut Llubí (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Casa Nova Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Cuzeo Zamora (Zamora) Zamora Castilla León

1 Sol Els Pescadors de Llançà Llançà (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

1 Sol Ermita de la Candelaria Córdoba (Córdoba) Córdoba Andalucía

1 Sol Jardín del Alma Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Kiki Japanese Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

1 Sol La Era de los Nogales Sabiñánigo (Huesca) Huesca Aragón

1 Sol La Farola Altura (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón Comunidad Valenciana

1 Sol La Llorería Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol La Masía de Chencho Elche/Elx (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol La Taberna del Chef del Mar El Puerto de Santa María (Cádiz) Cádiz Andalucía

1 Sol La Vieja Bodega Casalarreina (Rioja, La) Rioja, La La Rioja

1 Sol Lumbre Casalarreina (Rioja, La) Rioja, La La Rioja

1 Sol María de la O Granada (Granada) Granada Andalucía

1 Sol Normal Girona (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

1 Sol Olivos Comida y Vinos Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Polea Murcia (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol Quince Nudos Ribadesella (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol San Hô Adeje (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

1 Sol Saó by Vicenç Fajardo La Bisbal d’Empordà (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

1 Sol SeBE Teguise (Palmas, Las) Palmas, Las Islas Canarias

1 Sol Terra Olea Córdoba (Córdoba) Córdoba Andalucía

1 Sol Terreo Cocina Casual A Coruña (Coruña, A) Coruña, A Galicia

1 Sol Il Bocconcino by Royal Hideaway Adeje (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

1 Sol Malak, Naturaleza Gastronómica Jaén (Jaén) Jaén Andalucía

1 Sol O’ fragón Fisterra (Coruña, A) Coruña, A Galicia

1 Sol Aitor Esnal Logroño (Rioja, La) Rioja, La La Rioja

1 Sol Alenda Villaviciosa (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Almadraba Roses (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

1 Sol Atxa Tarifa (Cádiz) Cádiz Andalucía

1 Sol Balarés Ponteceso (Coruña, A) Coruña, A Galicia

1 Sol Bascoat Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Cisoria Villena (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol Eclectic A Coruña (Coruña, A) Coruña, A Galicia

1 Sol Eth Bistró Vielha (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida Cataluña

1 Sol Islares Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol Omakase by Walt Eivissa/Ibiza (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Omeraki Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Orobianco Calp (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol Palodú Málaga (Málaga) Málaga Andalucía

1 Sol Playing Solo Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Sala de Personal Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Suto Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol 1497 Vallromanes (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Chispa Bistro Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol La Finca Loja (Granada) Granada Andalucía

1 Sol Origen-gastronomía sostenible Carcaixent (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

1 Sol Per Se Bistro Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Es Codol Foradat Sant Francesc de Formentera Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol El Poli Águilas Murcia Murcia

1 Sol Javier Montero Ribadeo Lugo Galicia

1 Sol Pilar Akaneya Madrid Madrid Madrid

1 Sol Citrus del Tancat Alcanar Tarragona Cataluña

1 Sol Areia Marbella Málaga Andalucía

1 Sol Erre de Roca Miranda de Ebro Burgos Castilla León

1 Sol El Visco Fuentespalda Teruel Aragón

1 Sol Almoroje Siles Jaén Andalucía

1 Sol Barro Ávila Ávila Castilla León

1 Sol VelascoAbellà Madrid Madrid Madrid

1 Sol Abya Madrid Madrid Madrid

1 Sol Flama Valencia València/Valencia Comunidad Valenciana

1 Sol Txispa Atxondo Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol Lajar de Bello Arona Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

1 Sol Char Adeje Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

1 Sol Ansils Benasque Huesca Aragón

1 Sol Por Herencia Murcia Murcia Murcia

1 Sol Simpar Santiago de Compostela Coruña, A Galicia

1 Sol Sr. Cangrejo Sevilla Sevilla Andalucía

1 Sol Aiten Etxe Zarautz Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Bakea Mungia Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol Ricardo Temiño Burgos Burgos Castilla León

1 Sol Pico Velasco Voto Cantabria Cantabria

1 Sol Restaurante de Loreto Jumilla (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol 12 Tapas Castilleja de la Cuesta (Sevilla) Sevilla Andalucía

1 Sol 99 Sushi Bar (Hermosilla) Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Absinthium Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza Aragón

1 Sol Acebuche Badajoz (Badajoz) Badajoz Extremadura

1 Sol Adolfo Toledo (Toledo) Toledo Castilla la Mancha

1 Sol A Gabeira Ferrol (Coruña, A) Coruña, A Galicia

1 Sol AIE El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

1 Sol Aitor Rauleaga Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol Ajo de Sopas Palencia (Palencia) Palencia Castilla León

1 Sol Alabaster Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Alborada Murcia (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol Aleia Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Alejandro Serrano Miranda de Ebro (Burgos) Burgos Castilla León

1 Sol Alevante Ángel León Chiclana de la Frontera (Cádiz) Cádiz Andalucía

1 Sol Al Kostat Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Alma Pamplona/Iruña (Navarra) Navarra Navarra

1 Sol Almocadén Alcaudete (Jaén) Jaén Andalucía

1 Sol Amparito Roca Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Antonio Zahara de los Atunes (Cádiz) Cádiz Andalucía

1 Sol AQ Tarragona (Tarragona) Tarragona Cataluña

1 Sol Aretxondo Galdakao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol Arima Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Aromata Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Arrels Sagunto/Sagunt (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

1 Sol Arriaga Granada (Granada) Granada Andalucía

1 Sol Arrieros Linares de la Sierra (Huelva) Huelva Andalucía

1 Sol Arte de Cozina Antequera (Málaga) Málaga Andalucía

1 Sol Arzábal Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Asador landa Mendaro (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Asador Soriano Bembrive (Pontevedra) Pontevedra Galicia

1 Sol Askua Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

1 Sol Astelena 1997 San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol A taberna Ourense (Ourense/Orense) Ourense/Orense Galicia

1 Sol Atempo Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Ático Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Audrey’s Calp (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol Azafrán Villarrobledo (Albacete) Albacete Castilla la Mancha

1 Sol Baeza & Rufete Alicante/Alacant (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol Bailara Bidania-Goiatz (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Barahonda Yecla (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol Barracuda MX Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Baserriberri Pamplona/Iruña (Navarra) Navarra Navarra

1 Sol Baserri Maitea Forua (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol Becook Urbanfood León (León) León Castilla León

1 Sol Bevir Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las Islas Canarias

1 Sol Bideko Lezama (Araba/Álava) Araba/Álava Pais Vasco

1 Sol Boccatti Vic (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Bodega Barahona – Casa Manolo Ses Salines (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Bodega del Riojano Santander (Cantabria) Cantabria Cantabria

1 Sol Borrego Bullas (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol Brasserie Lafayette Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Cafè Balear Ciutadella de Menorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Ca l’Isidre Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Callizo Aínsa-Sobrarbe (Huesca) Huesca Aragón

1 Sol Cañabota Sevilla (Sevilla) Sevilla Andalucía

1 Sol Ca n’Alfredo Eivissa/Ibiza (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Ca na Toneta Caimarí (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Can Boix de Peramola Peramola (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida Cataluña

1 Sol Can Domo Santa Eulària des Riu (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Canela en Rama Linares (Jaén) Jaén Andalucía

1 Sol Cañitas Maite Casas-Ibáñez (Albacete) Albacete Castilla la Mancha

1 Sol Can Pau Santa Gertrudis de Fruitera (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Can Simoneta Capdepera (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Carballeira Lleida (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida Cataluña

1 Sol Carême- Jesús del Cerro Aranjuez (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Carlos Oyarbide Bistronomiko San Adrián (Navarra) Navarra Navarra

1 Sol Casa Alberto Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Casa Antonio Jaén (Jaén) Jaén Andalucía

1 Sol Casa Arcas Villanova (Huesca) Huesca Aragón

1 Sol Casa Belarmino Gozón (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Casa Bernardi Benissa (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol Casa Bigote Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) Cádiz Andalucía

1 Sol Casa Brito Arucas (Palmas, Las) Palmas, Las Islas Canarias

1 Sol Casa Consuelo Otur (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Casa Duque Segovia (Segovia) Segovia Castilla León

1 Sol Casa Garras Karrantza Harana/Valle de Carranza (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol Casa Irene Arties (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida Cataluña

1 Sol Casa Jaime Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón Comunidad Valenciana

1 Sol Casa Lucio Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Casa Mando León (León) León Castilla León

1 Sol Casamar Llafranc (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

1 Sol Casa Maruka Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Casa Masip Ezcaray (Rioja, La) Rioja, La La Rioja

1 Sol Casa Ojeda Burgos (Burgos) Burgos Castilla León

1 Sol Casa Osmunda Breña Alta (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

1 Sol Casa Pacheco Vecinos (Salamanca) Salamanca Castilla León

1 Sol Casa Parrilla Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo) Toledo Castilla la Mancha

1 Sol Casa Pepe de la Judería Córdoba (Córdoba) Córdoba Andalucía

1 Sol Casa Pilar Llanes (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Casa Silvano – Maracaibo Segovia (Segovia) Segovia Castilla León

1 Sol Casa Taberna Pedraza (Segovia) Segovia Castilla León

1 Sol Casa Tataguyo Avilés (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Casa Vallecas Berlanga de Duero (Soria) Soria Castilla León

1 Sol Ca’ Suso Oviedo (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Cataria Chiclana de la Frontera (Cádiz) Cádiz Andalucía

1 Sol Cávala Málaga (Málaga) Málaga Andalucía

1 Sol Cebo Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Ceibe Ourense (Ourense/Orense) Ourense/Orense Galicia

1 Sol Cepa 21 Castrillo de Duero (Valladolid) Valladolid Castilla León

1 Sol Clandestina de Las Tendillas Toledo (Toledo) Toledo Castilla la Mancha

1 Sol Código de Barra Cádiz (Cádiz) Cádiz Andalucía

1 Sol Come Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Comparte Bistró Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Coto de Quevedo Torre de Juan Abad (Ciudad Real) Ciudad Real Castilla la Mancha

1 Sol Cumpanis Aranda de Duero (Burgos) Burgos Castilla León

1 Sol DaiCa Llubí (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Dama Juana Jaén (Jaén) Jaén Andalucía

1 Sol Dámaso Valladolid (Valladolid) Valladolid Castilla León

1 Sol Damasqueros Granada (Granada) Granada Andalucía

1 Sol Del Arco Oviedo (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Deliranto Salou (Tarragona) Tarragona Cataluña

1 Sol Delirios y Tapas León (León) León Castilla León

1 Sol Desencaja Bistró Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Direkte Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Divinum Girona (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

1 Sol Don Fadrique Alba de Tormes (Salamanca) Salamanca Castilla León

1 Sol Don Giovanni Finca Cortesín Casares (Málaga) Málaga Andalucía

1 Sol Dos Cielos Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Dos Palillos Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Dos Pebrots Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Dromo Badajoz (Badajoz) Badajoz Extremadura

1 Sol Echaurren Tradición Ezcaray (Rioja, La) Rioja, La La Rioja

1 Sol Eirado da Leña Pontevedra (Pontevedra) Pontevedra Galicia

1 Sol El Albero Ceutí (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol El Alférez Vejer de la Frontera (Cádiz) Cádiz Andalucía

1 Sol El Asador de Abel-Casa Farpon Argüelles (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol El Baret de Miquel Dénia (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol El Batán Tramacastilla (Teruel) Teruel Aragón

1 Sol El Bressol Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

1 Sol El Celler de Matadepera Matadepera (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol El Celler d´en Joan Pamies Riudoms (Tarragona) Tarragona Cataluña

1 Sol El Cenador de Salvador Moralzarzal (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol El Chalet Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza Aragón

1 Sol El Churra Murcia (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol El Clarete Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) Araba/Álava Pais Vasco

1 Sol El Club Allard Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Éleonore Salinas (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol El Equilibrista 33 Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las Islas Canarias

1 Sol El Faro de El Puerto El Puerto de Santa María (Cádiz) Cádiz Andalucía

1 Sol El Hogar Gallego Calella (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Elías Chinorlet (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol El Jardín de Orfila Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol El Mesón de Doña Filo Colmenar del Arroyo (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol El Molín de Mingo Cangas de Onís (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol El Mosqui Cabo de Palos (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol El Motel Figueres (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

1 Sol El Olivar Moratalla (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol El Portal Alicante/Alacant (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol El Portalet Bossòst (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida Cataluña

1 Sol El Refugio Oleiros (Coruña, A) Coruña, A Galicia

1 Sol El Risco Caleta de Famara (Palmas, Las) Palmas, Las Islas Canarias

1 Sol El romero Maó-Mahón (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Els Brancs Roses (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

1 Sol El Secreto de Chimiche Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

1 Sol El Señor Martín Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol El Serbal Santander (Cantabria) Cantabria Cantabria

1 Sol El Sitio Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

1 Sol El Sordo Ricote (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol Els Pescadors Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol El Taller Seve Díaz Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

1 Sol El terrat Tarragona (Tarragona) Tarragona Cataluña

1 Sol El Xato La Nucia (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol Embarcadero Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las Islas Canarias

1 Sol Emma Suances (Cantabria) Cantabria Cantabria

1 Sol Eneko Larrabetzu (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol Enigma Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol En la Parra Salamanca (Salamanca) Salamanca Castilla León

1 Sol Epeleta Lekunberri (Navarra) Navarra Navarra

1 Sol Epílogo Tomelloso (Ciudad Real) Ciudad Real Castilla la Mancha

1 Sol Er Estrangèr Bossòst (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida Cataluña

1 Sol Es Fum Costa d’en Blanes (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Es Molí de Sal Sant Francesc de Formentera (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Espacio Montoro Alicante/Alacant (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol Espazio Oteiza – Akelarre San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Essentia Tarancón (Cuenca) Cuenca Castilla la Mancha

1 Sol Estany Clar Cercs (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Es Ventall Sant Antoni de Portmany/San Antonio Abad (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Éter Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Etxeberri Zumarraga (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Etxeko Ibiza by Martin Berasategui Santa Eulària des Riu (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Europa Pamplona/Iruña (Navarra) Navarra Navarra

1 Sol Eustaquio Blanco Cáceres (Cáceres) Cáceres Extremadura

1 Sol Fagollaga Hernani (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Faralá Granada (Granada) Granada Andalucía

1 Sol Farragua Gijón (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Ferpel Gastronomico Coaña (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Ferran Cerro Reus (Tarragona) Tarragona Cataluña

1 Sol Fierro Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

1 Sol Fismuler Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Fogony Sort (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida Cataluña

1 Sol Fonda Sala Olost (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Frases Murcia (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol Fraula Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

1 Sol Fuente Aceña Quintanilla de Onésimo (Valladolid) Valladolid Castilla León

1 Sol Fuentelgato Huerta del Marquesado (Cuenca) Cuenca Castilla la Mancha

1 Sol Fuji Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las Islas Canarias

1 Sol Galaxia Badajoz (Badajoz) Badajoz Extremadura

1 Sol Galerna Jan-Edan San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Gaman – Luis Arévalo Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Gamberro Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza Aragón

1 Sol Ganbara San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Gaytán Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Gente Rara Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza Aragón

1 Sol Gioia Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Godoy Málaga (Málaga) Málaga Andalucía

1 Sol Goralai Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza Aragón

1 Sol Gotzon jatetxea Bakio (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol Granja Elena Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Güeyu – Mar Ribadesella (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Gunea Castrillón (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Gure Txokoa Zarautz (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Hamarratz Zumaia (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Haydée by Víctor Suárez La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

1 Sol Hispania Arenys de Mar (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Hofmann Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Hogar del Pescador Villajoyosa/La Vila Joiosa (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol Homarus Cáceres (Cáceres) Cáceres Extremadura

1 Sol Horma Ondo Larrabetzu (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol Hostería de los Palmeros Frómista (Palencia) Palencia Castilla León

1 Sol Ikigai Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Iñigo Lavado Irún (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Iraeta Zestoa (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Isla de Lobos Playa Blanca (Palmas, Las) Palmas, Las Islas Canarias

1 Sol Jauregibarria Amorebieta-Etxano (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol Javier Martín Cáceres (Cáceres) Cáceres Extremadura

1 Sol Jaylu Sevilla (Sevilla) Sevilla Andalucía

1 Sol Jondal Sant Josep de Sa Talaia (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Juan Carlos Ferrando Logroño (Rioja, La) Rioja, La La Rioja

1 Sol Kabia Zumarraga (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Kabo Pamplona/Iruña (Navarra) Navarra Navarra

1 Sol Kabuki Presidente Carmona Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Kaido Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

1 Sol Kamezí Deli & Bistró Playa Blanca (Palmas, Las) Palmas, Las Islas Canarias

1 Sol Kamín León (León) León Castilla León

1 Sol Kappou Makoto Murcia (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol Karak Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

1 Sol Kàran Bistró Pozoblanco (Córdoba) Córdoba Andalucía

1 Sol Kava Marbella (Málaga) Málaga Andalucía

1 Sol KEA basque fine food Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) Araba/Álava Pais Vasco

1 Sol Kensei Adeje (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

1 Sol Kirkilla Enea Zarautz (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Kromatiko Restaurante Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) Araba/Álava Pais Vasco

1 Sol Kuma Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol Kuoco 360 Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol La Barra de Kaymus Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

1 Sol La Bicicleta Entrambasaguas (Cantabria) Cantabria Cantabria

1 Sol La Bien Aparecida Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol La Buena Vida Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol La Carteria Cartes (Cantabria) Cantabria Cantabria

1 Sol La Casa de Manolo Franco Valdemorillo (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol La Castillería Vejer de la Frontera (Cádiz) Cádiz Andalucía

1 Sol La Catapa Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol La Cocina de Ramón Logroño (Rioja, La) Rioja, La La Rioja

1 Sol La Cosmopolita Málaga (Málaga) Málaga Andalucía

1 Sol La Cuchara de San Lorenzo Córdoba (Córdoba) Córdoba Andalucía

1 Sol La Cuina de Can Simón Tossa de Mar (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

1 Sol La Despensa de Etxanobe Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol La Fábrica de Solfa Beceite (Teruel) Teruel Aragón

1 Sol La Fonda Xesc Gombrèn (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

1 Sol La Galería Logroño (Rioja, La) Rioja, La La Rioja

1 Sol La Galería Alfoz de Quintanadueñas (Burgos) Burgos Castilla León

1 Sol Laia Erretegia Hondarribia (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol L’Aliança d’Anglès Anglès (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

1 Sol Lalola Sevilla (Sevilla) Sevilla Andalucía

1 Sol La Manduca de Azagra Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol La Milla Marbella (Málaga) Málaga Andalucía

1 Sol Lana Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Landua Mazaricos (Coruña, A) Coruña, A Galicia

1 Sol L’Antic Molí Ulldecona (Tarragona) Tarragona Cataluña

1 Sol La Paloma Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol La Perla de Jávea Jávea/Xàbia (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol La Pondala Gijón (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol La Posada del Laurel Préjano (Rioja, La) Rioja, La La Rioja

1 Sol La Prensa Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza Aragón

1 Sol La Primera Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol La Sandunga Tegueste (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

1 Sol Las Dos Lunas Sant Rafel de Sa Creu (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol La Senda Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza Aragón

1 Sol Las Esparteras Casarrubios del Monte (Toledo) Toledo Castilla la Mancha

1 Sol La Sirena Petrer (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol Las Llaves Marchamalo (Guadalajara) Guadalajara Castilla la Mancha

1 Sol La Taberna de Elia Pozuelo de Alarcón (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol La Taberna del Gourmet Alicante/Alacant (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol La Tasquería Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol La Taverna del Clinic Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol La Trasiega Getafe (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol La Tronera Villadepalos (León) León Castilla León

1 Sol Lavanda Robledo de Chavela (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Leña Marbella Marbella (Málaga) Málaga Andalucía

1 Sol Les Amis Pamplona/Iruña (Navarra) Navarra Navarra

1 Sol Les Magnòlies Arbúcies (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

1 Sol Lienzo Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

1 Sol Lillas Pastia Huesca (Huesca) Huesca Aragón

1 Sol Llantén Valladolid (Valladolid) Valladolid Castilla León

1 Sol L’Ó Sant Fruitós de Bages (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Lobito de Mar Marbella (Málaga) Málaga Andalucía

1 Sol Local de Ensayo Murcia (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol Los Guayres Mogán (Palmas, Las) Palmas, Las Islas Canarias

1 Sol Los Sentidos Linares (Jaén) Jaén Andalucía

1 Sol Lugaris Badajoz (Badajoz) Badajoz Extremadura

1 Sol Lula by Aurora Torres Los Montesinos (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol Malena Gimenells i el Pla de la Font (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida Cataluña

1 Sol Malvasía Playa Honda (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol Mandukar Villanueva de la Serena (Badajoz) Badajoz Extremadura

1 Sol Marcela Brasa León (León) León Castilla León

1 Sol Marc Fosh Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Marchivirito Badajoz (Badajoz) Badajoz Extremadura

1 Sol Marmitia – Parador de Segovia Segovia (Segovia) Segovia Castilla León

1 Sol Married Cocina Llanes (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Maskarada Lekunberri (Navarra) Navarra Navarra

1 Sol Maymanta Santa Eulària des Riu (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Ment by Óscar Calleja Salamanca (Salamanca) Salamanca Castilla León

1 Sol Mesón de Cándido Segovia (Segovia) Segovia Castilla León

1 Sol Mesón El Centro Puerto de Vega (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Mesón El Granaíno Elche/Elx (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol Mesón Octavio Ciudad Real (Ciudad Real) Ciudad Real Castilla la Mancha

1 Sol Mesón Sabor Andaluz Alcalá del Valle (Cádiz) Cádiz Andalucía

1 Sol Messina Marbella (Málaga) Málaga Andalucía

1 Sol Mestura Oviedo (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Miguel González O Pereiro de Aguiar (Ourense/Orense) Ourense/Orense Galicia

1 Sol Miramar Cambrils (Tarragona) Tarragona Cataluña

1 Sol Mixtura Huarte/Uharte (Navarra) Navarra Navarra

1 Sol Molino de Alcuneza Sigüenza (Guadalajara) Guadalajara Castilla la Mancha

1 Sol Mont Bar Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Monte Lena (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Morales Murcia (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol Muna Ponferrada (León) León Castilla León

1 Sol Muxgo Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las Islas Canarias

1 Sol Nado A Coruña (Coruña, A) Coruña, A Galicia

1 Sol Nagai Santa Eulària des Riu (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Nairod Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Nakeima Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Narru San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Natxo Sellés Cocentaina (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol Nectari Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Nelson Playa de Arinaga (Palmas, Las) Palmas, Las Islas Canarias

1 Sol Noi Restaurante Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Nöla Sigüenza (Guadalajara) Guadalajara Castilla la Mancha

1 Sol Nova Ourense (Ourense/Orense) Ourense/Orense Galicia

1 Sol Novodabo Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza Aragón

1 Sol Nozomi Sushi Bar Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

1 Sol O Balado Boqueixón (Coruña, A) Coruña, A Galicia

1 Sol Ola Martin Berasategui Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol O Loxe Mareiro Carril, O (Pontevedra) Pontevedra Galicia

1 Sol Omakase Sushi Bar A Coruña (Coruña, A) Coruña, A Galicia

1 Sol Oria Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Ovillo Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Palio Ocaña (Toledo) Toledo Castilla la Mancha

1 Sol Pedro Martino Restaurante Oviedo (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Pepe Tomás Murcia (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol Petit Comité Gaig Barcelona Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Piripi Alicante/Alacant (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

1 Sol Poemas by Hermanos Padrón Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las Islas Canarias

1 Sol Porrue Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol PUR Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Quatre Molins Cornudella de Montsant (Tarragona) Tarragona Cataluña

1 Sol Qué Leche Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las Islas Canarias

1 Sol Qüenco de Pepa Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Quimbaya by Edwin Rodríguez Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Quimera Sant Francesc de Formentera (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Radis Jaén (Jaén) Jaén Andalucía

1 Sol Rafa Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Raff San Pedro Cuenca (Cuenca) Cuenca Castilla la Mancha

1 Sol Raíces Talavera de la Reina (Toledo) Toledo Castilla la Mancha

1 Sol Rausell Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

1 Sol RavioXO Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol ReArt Eivissa/Ibiza (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol ReComiendo Córdoba (Córdoba) Córdoba Andalucía

1 Sol Rei Casares (Málaga) Málaga Andalucía

1 Sol Remenetxe Muxika (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol Remigio Tudela (Navarra) Navarra Navarra

1 Sol Restaurante José María Segovia (Segovia) Segovia Castilla León

1 Sol Retama Torrenueva (Ciudad Real) Ciudad Real Castilla la Mancha

1 Sol RiasKru Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Ribera del Río Miño Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las Islas Canarias

1 Sol Rincón de Diego Cambrils (Tarragona) Tarragona Cataluña

1 Sol Ríos O Freixo Outes (Coruña, A) Coruña, A Galicia

1 Sol Roble by Jairo Rodríguez Lena (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Roca Mas Marroch Vilablareix (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

1 Sol Roig Robí Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Ronquillo Ramales de la Victoria (Cantabria) Cantabria Cantabria

1 Sol Rubén Miralles Vinaròs (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón Comunidad Valenciana

1 Sol Ruta del Veleta Cenes de la Vega (Granada) Granada Andalucía

1 Sol Sábrego Ribadavia (Ourense/Orense) Ourense/Orense Galicia

1 Sol Salitre A Coruña (Coruña, A) Coruña, A Galicia

1 Sol Sa Llagosta Fornells (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Samsha Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

1 Sol San Sebastián 57 Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

1 Sol Santerra Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Sato i Tanaka Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Seaside Grand Hotel Residencia Maspalomas (Palmas, Las) Palmas, Las Islas Canarias

1 Sol Señuelo Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

1 Sol Serrano Astorga (León) León Castilla León

1 Sol Shanghai Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Sibaritas Klub Valladolid (Valladolid) Valladolid Castilla León

1 Sol Silabario Vigo (Pontevedra) Pontevedra Galicia

1 Sol SLOW&LOW Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Smoix Ciutadella de Menorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Smoked Room Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Sobretablas Sevilla (Sevilla) Sevilla Andalucía

1 Sol SOFIA Be So Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Sol Blanc Pals (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

1 Sol Soy Kitchen Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol StreetXO Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Suculent Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Suite 22 Valladolid (Valladolid) Valladolid Castilla León

1 Sol Surtopía Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Taberna de Miguel Bailén (Jaén) Jaén Andalucía

1 Sol Taberna Pedraza Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Ta-Kumi Marbella (Málaga) Málaga Andalucía

1 Sol Ta-Kumi Málaga Málaga (Málaga) Málaga Andalucía

1 Sol Taller Arzuaga Quintanilla de Onésimo (Valladolid) Valladolid Castilla León

1 Sol Tamarises Izarra Getxo (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol Taste 1973 Arona (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

1 Sol Tatau Huesca (Huesca) Huesca Aragón

1 Sol Taúlla Murcia (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol Tavella Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

1 Sol Terra Fisterra (Coruña, A) Coruña, A Galicia

1 Sol Terra Palencia Palencia (Palencia) Palencia Castilla León

1 Sol Terraza Carmona Vera (Almería) Almería Andalucía

1 Sol The View Sant Josep de Sa Talaia (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Tierra Torrico (Toledo) Toledo Castilla la Mancha

1 Sol Torre de Sande Cáceres (Cáceres) Cáceres Extremadura

1 Sol Toshi Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

1 Sol Tram-Tram Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Trasiego Barbastro (Huesca) Huesca Aragón

1 Sol Trasto Valladolid (Valladolid) Valladolid Castilla León

1 Sol Trattoria del Mar Eivissa/Ibiza (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Treintaitrés Tudela (Navarra) Navarra Navarra

1 Sol Tresmacarrons El Masnou (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Treze Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Tribeca Sevilla (Sevilla) Sevilla Andalucía

1 Sol Triciclo Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Trinquete Tudela (Navarra) Navarra Navarra

1 Sol Tripea Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Túbal Tafalla (Navarra) Navarra Navarra

1 Sol UMA Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Vandelvira Baeza (Jaén) Jaén Andalucía

1 Sol Venezuela San Pedro del Pinatar (Murcia) Murcia Murcia

1 Sol Venta del Sotón Esquedas (Huesca) Huesca Aragón

1 Sol Verdejo Restaurante y Tabanco Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Verduarte Pamplona/Iruña (Navarra) Navarra Navarra

1 Sol Versátil Zarza de Granadilla (Cáceres) Cáceres Extremadura

1 Sol Viavélez Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Víctor Sánchez-Beato Toledo (Toledo) Toledo Castilla la Mancha

1 Sol Vicus Pals (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

1 Sol Vidocq Formigal, El (Huesca) Huesca Aragón

1 Sol Villa Más Sant Feliu de Guíxols (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

1 Sol Villa Paramesa Valladolid (Valladolid) Valladolid Castilla León

1 Sol Villa Retiro Xerta (Tarragona) Tarragona Cataluña

1 Sol Villena Segovia (Segovia) Segovia Castilla León

1 Sol Villoldo Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Vinoteca García de la Navarra Madrid (Madrid) Madrid Madrid

1 Sol Virrey Palafox Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria) Soria Castilla León

1 Sol Windsor Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Xemei Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Xerta Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

1 Sol Yandiola Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

1 Sol YoKo Barbate (Cádiz) Cádiz Andalucía

1 Sol Yume Avilés (Asturias) Asturias Asturias

1 Sol Zaldiaran Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) Araba/Álava Pais Vasco

1 Sol Zaranda Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

1 Sol Zazpi stm San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Zelai Txiki San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

1 Sol Zuara Sushi Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles A Tafona Santiago de Compostela (Coruña, A) Coruña, A Galicia

2 Soles La Finca Elche/Elx (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

2 Soles 99 Sushi Bar NH Eurobuilding Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles Abama Kabuki Guía de Isora (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

2 Soles Abantal Sevilla (Sevilla) Sevilla Andalucía

2 Soles Alameda Fuenmayor (Rioja, La) Rioja, La La Rioja

2 Soles Alameda Hondarribia (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

2 Soles Alhambra Pamplona/Iruña (Navarra) Navarra Navarra

2 Soles Ambivium Peñafiel (Valladolid) Valladolid Castilla León

2 Soles Amelia by Paulo Airaudo San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

2 Soles Andra Mari Galdakao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

2 Soles Andreu Genestra Capdepera (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

2 Soles Angle Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

2 Soles Apicius Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

2 Soles Árbore da Veira A Coruña (Coruña, A) Coruña, A Galicia

2 Soles Arrea! Campezo/Kanpezu (Araba/Álava) Araba/Álava Pais Vasco

2 Soles As Garzas Malpica de Bergantiños (Coruña, A) Coruña, A Galicia

2 Soles Atelier Etxanobe Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

2 Soles Auga Gijón (Asturias) Asturias Asturias

2 Soles Aürt Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

2 Soles Bagá Jaén (Jaén) Jaén Andalucía

2 Soles Baluarte Soria (Soria) Soria Castilla León

2 Soles Bardal Ronda (Málaga) Málaga Andalucía

2 Soles Beat Calp (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

2 Soles Béns d’Avall Sóller (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

2 Soles Bidea 2 Cizur (Navarra) Navarra Navarra

2 Soles Bido A Coruña (Coruña, A) Coruña, A Galicia

2 Soles Bodega Katxiña Orio (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

2 Soles Bogey Playa de las Américas (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

2 Soles Boroa Jatetxea Amorebieta-Etxano (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

2 Soles Bo.TiC Corçà (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

2 Soles Caelis Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

2 Soles Ca l’Enric La Vall de Bianya (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

2 Soles Cal Paradís Vall d’Alba (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón Comunidad Valenciana

2 Soles Cañadío Santander (Cantabria) Cantabria Cantabria

2 Soles Can Bosch Cambrils (Tarragona) Tarragona Cataluña

2 Soles Cancook Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza Aragón

2 Soles Candlelight – Romain Fornell S’Agaró (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

2 Soles Casa Fermín Oviedo (Asturias) Asturias Asturias

2 Soles Casa José Aranjuez (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles Casa Pepa Ondara (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

2 Soles Casa Urola San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

2 Soles Casona del Judío Santander (Cantabria) Cantabria Cantabria

2 Soles Castell Peralada Peralada (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

2 Soles Chirón Valdemoro (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles Choco Córdoba (Córdoba) Córdoba Andalucía

2 Soles Cinc Sentits Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

2 Soles Cocinandos León (León) León Castilla León

2 Soles Compartir Cadaqués Cadaqués (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

2 Soles ConSentido Salamanca (Salamanca) Salamanca Castilla León

2 Soles Coure Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

2 Soles D’Berto O Grove (Pontevedra) Pontevedra Galicia

2 Soles Deessa Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles DINS Santi Taura Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

2 Soles Don Giovanni Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles El Almacén Ávila (Ávila) Ávila Castilla León

2 Soles El Bohío Illescas (Toledo) Toledo Castilla la Mancha

2 Soles El Corral del Indianu Arriondas (Asturias) Asturias Asturias

2 Soles El Doncel Sigüenza (Guadalajara) Guadalajara Castilla la Mancha

2 Soles El Ermitaño Benavente (Zamora) Zamora Castilla León

2 Soles El Invernadero – Rodrigo de la Calle Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles El Lago Marbella (Málaga) Málaga Andalucía

2 Soles El Nuevo Molino Arce (Cantabria) Cantabria Cantabria

2 Soles El Olivo Deià (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

2 Soles El Paraguas Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles El Poblet Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

2 Soles El Retiro Pancar (Asturias) Asturias Asturias

2 Soles Els Casals Sagàs (Barcelona) Barcelona Cataluña

2 Soles Els Tinars Llagostera (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

2 Soles Enoteca – Paco Pérez Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

2 Soles España Lugo (Lugo) Lugo Galicia

2 Soles Estimar Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles Estimar – Rafa Zafra Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

2 Soles Es Tragón Sant Antoni de Portmany/San Antonio Abad (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

2 Soles Garena Dima (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

2 Soles Gofio Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles Gresca Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

2 Soles Hika Gastronomiko Villabona (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

2 Soles Hisop Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

2 Soles Horcher Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles Ikaro Logroño (Rioja, La) Rioja, La La Rioja

2 Soles José Carlos García Málaga (Málaga) Málaga Andalucía

2 Soles Kaia-Kaipe Getaria (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

2 Soles Kaleja Málaga (Málaga) Málaga Andalucía

2 Soles Kiro Sushi Logroño (Rioja, La) Rioja, La La Rioja

2 Soles Kokotxa San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

2 Soles Koy Shunka Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

2 Soles La Aquarela Mogán (Palmas, Las) Palmas, Las Islas Canarias

2 Soles La Biblioteca Pamplona/Iruña (Navarra) Navarra Navarra

2 Soles La Boscana Bellvís (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida Cataluña

2 Soles La Botica de Matapozuelos Matapozuelos (Valladolid) Valladolid Castilla León

2 Soles La Costa El Ejido (Almería) Almería Andalucía

2 Soles La Fortaleza Llucmajor (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

2 Soles La Gaia Eivissa/Ibiza (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

2 Soles La Huertona Ribadesella (Asturias) Asturias Asturias

2 Soles Lakasa Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles La Lobita Navaleno (Soria) Soria Castilla León

2 Soles La Sucursal Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

2 Soles La Tasquita de Enfrente Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles Lera Castroverde de Campos (Zamora) Zamora Castilla León

2 Soles Les Moles Ulldecona (Tarragona) Tarragona Cataluña

2 Soles Lluerna Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Barcelona Cataluña

2 Soles Los Marinos José Fuengirola (Málaga) Málaga Andalucía

2 Soles Lúa Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles Lú Cocina y Alma Jerez de la Frontera (Cádiz) Cádiz Andalucía

2 Soles Magoga Cartagena (Murcia) Murcia Murcia

2 Soles Mantúa Jerez de la Frontera (Cádiz) Cádiz Andalucía

2 Soles Manuel Alonso Daimús (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

2 Soles Marqués de Riscal Elciego (Araba/Álava) Araba/Álava Pais Vasco

2 Soles Maruja Limón Vigo (Pontevedra) Pontevedra Galicia

2 Soles Massana Girona (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

2 Soles M.B. Guía de Isora (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

2 Soles Mina Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

2 Soles Mirador de Ulía San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

2 Soles Molino de Urdániz Urdaitz/Urdániz (Navarra) Navarra Navarra

2 Soles Moments Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

2 Soles Montia San Lorenzo de El Escorial (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles Nito Viveiro (Lugo) Lugo Galicia

2 Soles Nou Manolín Alicante/Alacant (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

2 Soles Nub Adeje (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

2 Soles Oba- Casas-Ibáñez (Albacete) Albacete Castilla la Mancha

2 Soles O Camiño do Inglés Ferrol (Coruña, A) Coruña, A Galicia

2 Soles O’Pazo Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles O’Pazo Padrón (Coruña, A) Coruña, A Galicia

2 Soles Pablo León (León) León Castilla León

2 Soles Peix i Brases Dénia (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

2 Soles Pepe Vieira Raxó-Poio (Pontevedra) Pontevedra Galicia

2 Soles Raúl Resino Benicarló (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón Comunidad Valenciana

2 Soles Real Balneario Salinas (Asturias) Asturias Asturias

2 Soles Refectorio Sardón de Duero (Valladolid) Valladolid Castilla León

2 Soles Regueiro Puerto de Vega (Asturias) Asturias Asturias

2 Soles Rekondo San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

2 Soles Restaurante El Campero Barbate (Cádiz) Cádiz Andalucía

2 Soles Retiro da Costiña Santa Comba (Coruña, A) Coruña, A Galicia

2 Soles Riff Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

2 Soles Rivas Vega de Tirados (Salamanca) Salamanca Castilla León

2 Soles Rodero Pamplona/Iruña (Navarra) Navarra Navarra

2 Soles Sacha (Botillería y fogón) Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles Saddle Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles Saiti Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

2 Soles Solana Ampuero (Cantabria) Cantabria Cantabria

2 Soles Sollo Fuengirola (Málaga) Málaga Andalucía

2 Soles Trigo Valladolid (Valladolid) Valladolid Castilla León

2 Soles Tula Jávea/Xàbia (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

2 Soles Umiko Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles Venta Moncalvillo Daroca de Rioja (Rioja, La) Rioja, La La Rioja

2 Soles Víctor Gutiérrez Salamanca (Salamanca) Salamanca Castilla León

2 Soles Voro Capdepera (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

2 Soles Xavier Pellicer Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

2 Soles Yayo Daporta Cambados (Pontevedra) Pontevedra Galicia

2 Soles Zarate Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

2 Soles Zortziko Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

2 Soles Osa Madrid Madrid Madrid Madrid

2 Soles Almo Murcia (Murcia) Murcia Murcia

2 Soles Ama Tolosa (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

2 Soles Atalaya Alcossebre (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón Comunidad Valenciana

2 Soles Casa Julián – Matías Gorrotxategi Tolosa (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

2 Soles Casas Colgadas Cuenca (Cuenca) Cuenca Castilla la Mancha

2 Soles Cobo Evolución Burgos (Burgos) Burgos Castilla León

2 Soles Desde 1911 Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles El Capricho Jiménez de Jamuz (León) León Castilla León

2 Soles Empòrium Castelló d’Empúries (Castellón de Ampurias) (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

2 Soles Etereo by Pedro Nel Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

2 Soles La Cúpula Adeje (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

2 Soles Le Bistroman Atelier Madrid (Madrid) Madrid Madrid

2 Soles Nublo Haro (Rioja, La) Rioja, La La Rioja

2 Soles Tohqa El Puerto de Santa María (Cádiz) Cádiz Andalucía

2 Soles Ugo Chan Madrid (Madrid) Madrid Madrid

3 Soles La Salita Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

3 Soles Les Cols Olot (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

3 Soles ABaC Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

3 Soles Akelarre San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

3 Soles Alkimia Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

3 Soles Aponiente El Puerto de Santa María (Cádiz) Cádiz Andalucía

3 Soles Arzak San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

3 Soles Atrio Cáceres (Cáceres) Cáceres Extremadura

3 Soles Azurmendi Larrabetzu (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

3 Soles BonAmb Jávea/Xàbia (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

3 Soles Cabaña Buenavista Palmar, El (Murcia) Murcia Murcia

3 Soles Can Jubany Calldetenes (Barcelona) Barcelona Cataluña

3 Soles Casa Gerardo Prendes (Asturias) Asturias Asturias

3 Soles Casa Marcial Arriondas (Asturias) Asturias Asturias

3 Soles Casa Solla San Salvador de Poio (Pontevedra) Pontevedra Galicia

3 Soles Cenador de Amós Villaverde de Pontones (Cantabria) Cantabria Cantabria

3 Soles Cocina Hermanos Torres Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

3 Soles Coque Madrid (Madrid) Madrid Madrid

3 Soles Corral de la Morería Madrid (Madrid) Madrid Madrid

3 Soles Culler de Pau O Grove (Pontevedra) Pontevedra Galicia

3 Soles Disfrutar Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

3 Soles DiverXO Madrid (Madrid) Madrid Madrid

3 Soles DSTAgE Madrid (Madrid) Madrid Madrid

3 Soles El Celler de Can Roca Girona (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

3 Soles Elkano Getaria (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

3 Soles El Portal de Echaurren Ezcaray (Rioja, La) Rioja, La La Rioja

3 Soles El Rincón de Juan Carlos Adeje (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias

3 Soles Etxebarri Atxondo (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

3 Soles Iván Cerdeño – Cigarral del Ángel Toledo (Toledo) Toledo Castilla la Mancha

3 Soles Lasarte Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña

3 Soles L’Escaleta Cocentaina (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

3 Soles Maca de Castro Alcúdia (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares Islas Baleares

3 Soles Maralba Almansa (Albacete) Albacete Castilla la Mancha

3 Soles Martín Berasategui Lasarte-Oria (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

3 Soles Miramar Llançà (Girona/Gerona) Girona/Gerona Cataluña

3 Soles Mugaritz Errenteria (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa Pais Vasco

3 Soles Nerua Guggenheim Bilbao Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya Pais Vasco

3 Soles Noor Córdoba (Córdoba) Córdoba Andalucía

3 Soles Paco Roncero Madrid (Madrid) Madrid Madrid

3 Soles Quique Dacosta Dénia (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante Comunidad Valenciana

3 Soles Ramón Freixa Madrid (Madrid) Madrid Madrid

3 Soles Ricard Camarena Valencia (València/Valencia) València/Valencia Comunidad Valenciana

3 Soles Ricardo Sanz Wellington Madrid (Madrid) Madrid Madrid

3 Soles Vía Veneto Barcelona (Barcelona) Barcelona Cataluña