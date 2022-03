Lo primero que deberíamos saber a la hora de comprar Monodosis de aceite premium de oliva virgen extra es diferenciar un Aceite de Oliva Virgen de un Aceite de Oliva Virgen Extra.

Lo ideal sería a través de una cata, ya que a la hora de probarlo nos daría las diferentes opciones con las que ver las diferencias. Como el olor, el gusto o el sabor. · Cuando se trata del olfato debemos de tener la sensación de pureza en la aceituna ya que la intensidad del olor debe ser mayor debido a este aspecto. En cuanto al gusto, cuando tragamos estos aceites debemos de tener una sensación de picor medio y un amargo equilibrado. El picor se manifestará en la parte inicial de la garganta y el amargor en la parte final de la lengua, En los aceites de oliva extra La acidez debe ser menor o igual que 0,8º.

El color, parte fundamental. Si bien es cierto que el Aceite de Oliva Virgen y el Virgen Extra tienen un color más intenso, esto no es garantía clara ni de calidad ni de intensidad. En los Aceites de Oliva Virgen Extra el paso del tiempo hará que el color torne a tintes más dorados.

Por supuesto siempre podremos recurrir al etiquetado del producto, como otra opción, en el que dependiendo de la variedad tendremos una descripción u otra.



· Aceite de Oliva Virgen Extra: Este aceite es de una categoría superior ya que se obtiene directamente de la oliva y sólo por procesos mecánicos. Las aceitunas son trituradas y prensadas para extraer el aceite, y sólo el aceite extraído de este primer prensado es al que se le da el nombre de “extra virgen”, ya que el que se obtiene en prensados posteriores es de menor calidad. Por eso su sabor es exquisito.

· Aceite de Oliva Virgen: Aceite obtenido directamente de aceitunas y sólo por procesos mecánicos. El procedimiento mecánico generalizado es la centrifugación, siendo la prensa un método tradicional en franco desuso.



· Aceite de oliva: Contiene aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen.

Los aceites de oliva virgen extra y aceites de oliva virgen son categorías son aceites de oliva sin refinar. Dentro de estas categorías,el aceite de oliva virgen extra es sin lugar a dudas, el mejor de los aceites y el aceite de oliva con mayor calidad que se puede adquirir en el supermercado. Su exquisitez es excepcional y por eso es considerado el rey del oro líquido y un ingrediente Premium de la cocina.

Otro dato interesante es el año de la cosecha, ya que aunque el Aceite de Oliva puede consumirse sin problema aunque pasen meses desde su recolección, las propiedades se encontrarán más presentes en aquel que lleve menos tiempo producido.

Monodosis de Verde Esmeralda

El aceite de Oliva Virgen Extra en monodosis es un aceite que conserva todas sus características sensoriales y propiedades para la salud. El AOVE, siglas de Aceite de Oliva Virgen Extra, y en líneas generales, zumo de aceitunas de mayor calidad. Se produce en una almazara o molino de aceite, cumpliendo siempre con unos requisitos mínimos regulados. Este es sinónimo de calidad y se puede considerar puro zumo de aceituna sin aditivos ni conservantes, sin contacto con disolventes orgánicos.

Es por ello que Verde Esmeralda manifiesta un ideal que aúna lo ancestral con las mejores técnicas actuales, persiguiendo la excepcionalidad absoluta. Se extrae a través de procesos mecánicos de prensado en frío, sin emplear métodos donde se aplique calor para aumentar la producción de aceite.

La recolección del fruto, se realiza con el máximo mimo y cuidado tras una selección por zonas, dentro de la propia finca y de árboles dentro de cada zona.

El aceite Oliva Virgen Extra monodosis es el zumo natural extraído de la mejor selección de aceitunas de estos campos , sanos y en su punto óptimo de maduración. Su sabor suave y afrutado, color dorado verdoso y fresco aroma le convierten en un producto 100% natural insustituible dentro de la dieta mediterránea.

A partir del comienzo de la maduración del fruto se hacen multitud de análisis y catas en las distintas zonas de la finca, hasta encontrar la zona y el momento óptimo de recolección.

Como su propia página indica :

El Aceitado de las Esmeraldas es un método internacional aceptado por las normas internacionales de Gemología. Se sumergen las Esmeraldas en baños de aceite natural, el cual va rellenando las fisuras y cavidades abiertas en la superficie de la esmeralda, cuando el aceite desaparece, la piedra preciosa adquiere una tonalidad más oscura mejorando su calidad y apariencia.

La obtención del mejor Aceite de Oliva Virgen Extra es más que una técnica, un ritual espiritual. Sin oscilaciones térmicas y a la temperatura adecuada desde la obtención del fruto hasta la extracción de su Elixir.

La variedad Picual

Ofrecida en diferentes tamaños, packs y diseños, para poder escoger y seguir disfrutando de la exquisitez del mismo sabor. La variedad Picual, procedente de Jaén, se caracteriza por ser la más conocida y extendida en España. A través de las técnicas empleadas, se obtiene el mejor extracto de cada uno de los frutos. Logrando convertir la aceituna más popular de nuestro país en un aceite distinguido con un sabor que conquista los paladares más finos. Verde Esmeralda Premium, Imagine Picual, Baby Picual y Luxury, contienen en cada uno de ellos la exclusividad de la esencia Picual.

La variedad Picual proviene de la clase de olivo (Olea Europea Sativa) y cuenta con unas características muy definidas en comparación con otras variedades. Destaca por ser el más intenso de todos, por su amargor y picor (si se trata de aceite nuevo). Cuando la aceituna es de recolección temprana, tiene aromas afrutados a tomate, hoja de oliva, higuera, hierba…

El aceite Picual, dispone de más cantidad Oleocanthal (antiinflamatorio, antioxidante y anticancerígeno) que otros aceites. Gran contenido de ácido oleico (78%), bueno para combatir el colesterol alto. Es uno de los aceites más estables y resistentes a oxidación y enranciamiento

El nombre “Picual”, se debe a la forma picuda o de pico de esta variedad de olivo. La variedad también es conocida popularmente con el nombre Nevadillo Blanco, esto se debe a que su hoja es blanquecina comparada con la variedad de olivo Nevadillo Negro.

Compra aceite de Oliva Virgen Extra monodosis

El aceite de Oliva Virgen Extra en monodisis es la opción ideal por sus múltiples ventajas como: Ser más limpio e higiénico, además de esta forma se sabe que el producto no ha sido manipulado antes de llegar a sus manos.

El aceite en monodosis hace que se tenga una la cantidad óptima de AOVE para disfrutar de su comida. Al contar con la perfecta cantidad de aceite de Oliva Virgen Extra en monosodis te ahorras un gasto innecesario.

Calidad, sabor y frescura ya que la monodosis solo se abre en el momento de consumirla, por lo que se conservan sus aromas y vitaminas.

Es un oroducto para disfrutar de manera inmediata con un envase muy ligero y práctico.

monodosis-aceite-mini-premium

Uno de los aceites más premiados

