LO RAT PENAT RECLAMA EL MANTENIMIENT DE L’ESTÀTUA DE VINATEA EN LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Vinatea és un referent en la defensa dels drets i de les llibertats del Poble Valencià

Valéncia 21-10-2022.- Lo Rat Penat reclama a l’Ajuntament de Valéncia que es respecte l’emplaçament en la plaça de l’estàtua de l’héroe valencià, Francesc de Vinatea. La futura remodelació de la plaça deu de respectar el monument per la gesta que simbolisa: la defensa dels drets i de les llibertats del Poble Valencià.

Vinatea fon un ferm defensor dels drets i llibertats del Regne de Valéncia, un dels grans personajes que forjaren la nostra història, i la seua gesta fon que eixa defensa no fon sols de paraules buides sino que es traduí en actes i fets plens de valor i de valentía. Vinatea, Jurat en cap de Valéncia, fon l’únic que tingue el valor de plantar-se davant del rei i de la reina i exigir el respecte per al Regne de Valéncia, reclamant el compliment de la seguritat jurídica amparada en els Furs de Valéncia, la constitució valenciana que nos otorgà Jaume I. En el seu enfrontament en el poder real Vinatea sols duya en la mà un llibre, els Furs, el nostre Dret, i en ell i en la seua decidida i convincent actuació conseguí que de forma pacífica el rei subsanara el contrafur que anava a produir-se.

Per això Lo Rat Penat sempre ha reivindicat la memòria de Vinatea, per eixa gesta heroica, que és un eixemple per a tots els valencians, un eixemple en la defensa de les nostres llibertats com a poble, un fet inspirador per a tota la societat valenciana.

El president de Lo Rat Penat, Enric Esteve, ha indicat que: “Des de Lo Rat Penat volem pensar que sols l’ignorància i el desconeiximent dels actuals gestors de l’Ajuntament pot justificar l’idea de llevar esta estàtua que és un símbol de la valencianitat, que sempre s’ha reivindicat, en totes les époques, des de l’etapa foral fins l’actualitat, passant per monarquies, repúbliques, dictadures i democràcia i des de tot l’espectre ideològic… De fet tots els valencians poden vore l’artística placa de marbre que commemora el VI centenari de la gesta de Vinatea, que posà Lo Rat Penat i l’Ajuntament de Valéncia en 1933, al costat del convent de la Puritat, molt propet de la nostra Generalitat, del nostre autogovern, el que Vinatea defengué, i que du l’adhesió de totes les associacions valencianistes d’aquella época, que lluitaven perque s’aprovara l’Estatut valencià.

Lo Rat Penat, recuperador de la processó cívica del 9 d’Octubre, i des de l’instalació de l’estàtua en els anys 90 del sigle passat, deposita cada any en el Dia de la Pàtria Valenciana una corona de llorer en el monument a Vinatea.

No volem pensar que lo que realmente vullguen des del govern de l’Ajuntament, llevant l’estàtua siga diluir i que s’oblide l’heroica i inspiradora actuació que simbolisa per als valencians i la seua identitat com a poble lluire i diferenciat… afavorint la seua fulla de ruta per a implantar-nos les seues idees i doctrina de països catalans…”

Fotos:

1. Homenage de Lo Rat Penat a Vinatea, 9 d’Octubre de 2022

2. Placa conmemorativa del VI centenari de la gesta de Vinatea defenent els Furs del Regne de Valéncia, Valéncia 1933