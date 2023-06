VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

A pesar de que cada vez más países están legalizando el cannabis para uso medicinal y recreativo, todavía existen lugares donde su posesión y consumo están prohibidos y pueden ser castigados con penas graves. Conoce algunos de los países con las leyes más duras en relación al cannabis y las posibles consecuencias de su consumo.

Países con leyes más duras

Aunque muchos países prohíben el consumo de cannabis, existen algunos con leyes estrictas que penalizan fuertemente a quien no sigue sus leyes.

Japón

En Japón, el cannabis es considerado una droga ilegal y su posesión, consumo y tráfico son extremadamente penalizados. Incluso una pequeña cantidad de cannabis puede llevar a una sentencia de prisión de cinco años y una multa de hasta 3 millones de yenes (alrededor de 28.000 dólares estadounidenses). Además, los ciudadanos japoneses pueden ser castigados incluso si consumieron cannabis en otro país donde es legal.

Filipinas

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha liderado una campaña contra las drogas que ha resultado en la muerte de miles de personas. El cannabis es ilegal en Filipinas y aquellos que son encontrados en posesión de esta droga pueden enfrentar cargos criminales y sentencias de prisión de hasta 20 años.

Singapur

Singapur es conocido por tener algunas de las leyes más duras en relación al cannabis. La posesión de cualquier cantidad de cannabis se considera un delito y puede resultar en una sentencia de hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 20.000 dólares de Singapur (alrededor de 15.000 dólares estadounidenses). Incluso la posesión de cantidades muy pequeñas puede resultar en una condena, y los ciudadanos singapurenses pueden ser penalizados incluso si consumen cannabis en otros países donde es legal.

Malasia

En Malasia, el cannabis es ilegal y su posesión, consumo y tráfico pueden resultar en cargos criminales y sentencias de prisión de hasta cinco años. Incluso la posesión de cantidades muy pequeñas puede resultar en una condena, y los ciudadanos malayos pueden ser penalizados incluso si consumen cannabis en otros países donde es legal.

Arabia Saudita

En Arabia Saudita, el cannabis y otras drogas ilegales son consideradas una amenaza para la seguridad nacional y su posesión, consumo y tráfico son penalizados con severidad. La posesión de cualquier cantidad de cannabis puede resultar en una sentencia de prisión de hasta seis meses y una multa de hasta 10.000 riyales sauditas (alrededor de 2.600 dólares estadounidenses). Los extranjeros que son descubiertos con cannabis pueden enfrentar cargos criminales y la deportación.

Las consecuencias del consumo de cannabis en países con leyes duras

En los países con leyes duras en relación al cannabis, el consumo y la posesión de esta droga pueden tener consecuencias graves y duraderas. Además de las penas de prisión y multas, los infractores pueden enfrentar la estigmatización social y tener dificultades para conseguir empleo o acceder a ciertos servicios.

Además, el consumo de cannabis en países donde es ilegal también puede poner en peligro la seguridad personal. Al comprar cannabis en el mercado negro, los consumidores pueden estar expuestos a productos que han sido adulterados o contaminados. También pueden estar en riesgo de ser víctimas de la violencia relacionada con las drogas.

España y la legislación actual con la venta de CBD

Aunque el cannabis sigue siendo ilegal para uso recreativo, su uso medicinal está permitido en ciertas circunstancias comprar hachís cbd legal en España. Además, en los últimos años, se ha producido un auge en la venta y consumo de productos derivados del cannabis, como el cannabidiol (CBD), que se encuentra en la planta de cannabis pero no tiene propiedades psicoactivas.

La venta de productos con CBD en España es legal siempre y cuando contengan menos del 0,2% de tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo del cannabis. Sin embargo, la situación legal del CBD en España no está exenta de controversia. Algunas regiones han prohibido la venta de productos con CBD, mientras que otras han autorizado su venta y consumo.

Además, en 2020, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) emitió un comunicado en el que afirmaba que los productos con CBD no estaban autorizados como complementos alimenticios y que su venta como tal era ilegal en España. Sin embargo, algunos fabricantes y distribuidores de productos con CBD han argumentado que la venta de estos productos cumple con la legislación europea y que la AECOSAN carece de autoridad para prohibir su venta.

En cualquier caso, es importante que los consumidores estén informados sobre la legalidad del CBD en su región y las posibles restricciones en su venta y consumo. Además, es importante asegurarse de comprar productos de calidad y de fuentes confiables para garantizar la seguridad y eficacia del CBD.

¿Por qué la venta de CBD es legal?

En los últimos años, la venta y el consumo de productos derivados del cannabis, como el cannabidiol (CBD), ha aumentado significativamente en todo el mundo. A pesar de que el cannabis es ilegal en muchos países, la venta de productos con CBD es legal en muchos lugares.

El CBD no es psicoactivo

Una de las principales razones por las que la venta de CBD es legal es que el CBD no tiene propiedades psicoactivas. A diferencia del tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo del cannabis, el CBD no produce efectos intoxicantes. Esto significa que el CBD no altera la percepción, la conciencia ni el estado de ánimo de la persona que lo consume.

Como resultado, el CBD se considera menos riesgoso que el cannabis para uso recreativo y se ha utilizado en estudios clínicos para tratar una variedad de afecciones médicas.

El CBD tiene propiedades medicinales

El CBD se ha utilizado en estudios clínicos para tratar una variedad de afecciones médicas, como la epilepsia, el dolor crónico, la ansiedad y el insomnio. Además, se ha demostrado que el CBD tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras.

Debido a estas propiedades medicinales del CBD, muchos países han legalizado su uso medicinal y permiten la venta de productos con CBD para tratar ciertas afecciones médicas.

Conclusiones

En resumen, la venta de CBD es legal en muchos lugares debido a que el CBD no tiene propiedades psicoactivas, tiene propiedades medicinales y está regulado en muchos países. A medida que se siguen realizando investigaciones sobre el CBD y sus efectos en el cuerpo humano, es probable que la legalidad y regulaciones en cuanto a la venta y consumo de productos con CBD sigan evolucionando. Sin embargo, es importante que los consumidores estén informados sobre las regulaciones en su país y asegurarse de comprar productos de calidad y de fuentes confiables para garantizar su seguridad y eficacia.