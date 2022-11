CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

LA CONSELLERIA HACE INSOSTENIBLE EL TAXI DE VALENCIA

La Asociación Gremial del Taxi de Valencia y la Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia convocan al sector del Taxi de Valencia el próximo 17 de Noviembre de 2022 a protestar contra las políticas de la Conselleria, que dirigen a las 4000 familias del Taxi de Valencia a la ruina.

AMPLIACIÓN HORARIOS/REGULACIÓN DEL SERVICIO

– Sin Estudios objetivos, se debe escuchar al sector. No se puede incumplir el compromiso adquirido con el sector de aprobar la regulación consensuada.

– No se puede ampliar horarios de los trabajadores del Taxi en base a quejas subjetivas u opiniones interesadas de fuera del sector.

– Esto afecta a más de 4000 familias y no se pueden actuar a la ligera.

PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO/TARIFAS

– Mientras en Madrid y Barcelona han subido sus Tarifas de Taxi más de un 13 % de media, en Valencia un 3% (los servicios cortos menos del 1%).

– Mientras en casi toda España se actualizan Tarifas todos los años, en la Comunidad Valenciana dos veces en 9 años (1 céntimo el km).

– Mientras en toda España se actualizan las Tarifas en Enero, en Valencia en 2022 pasamos dos veces por talleres, con el doble gasto de taller e ITV.

INTRUSISMO/FALTA DE INSPECCIÓN

– Las VTC se saltan la precontratación.

– Las VTC recogen a mano alzada como si fueran taxis.

– Hay VTC de otras Comunidades que no pueden trabajar en Valencia.

– Hay cientos de VTC que no pueden hacer servicios urbanos.

– Los Servicios de Inspección lo saben y no dan soluciones, más allá de excusarse por la falta de personal o de que las normas no son claras.

Cada uno de los temas ya es suficientemente grave, pero si sumamos los tres, podemos afirmar que las políticas de esta Conselleria dirigen al sector del Taxi poco a poco a la precariedad, mientras otros sectores públicos se regulan para ser sostenibles, el Taxi sigue soportando políticas del siglo pasado.