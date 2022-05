Multitud de colaboradores aparecen en los programas de Telecinco. Desde primera hora de la mañana hasta la franja de madrugada, son muchos los tertulianos que aparecen en los diferentes programas de la cadena. Pero los mandamases han decidido retirar a una de las más polémicas.

Y es que no les ha dejado otro remedio después de haber provocado una guerra entre las productoras del canal. Esta decisión parece no tener vuelta atrás. A continuación, te desvelamos quién la colaboradora a la que Telecinco ha dejado sin trabajo.

Cada espacio de Telecinco apuesta por llevar a unas figuras del mundo del corazón. Lo habitual es que cada programa cuente con sus colaboradores, aunque hay algunos que participan en varios con el permiso de sus jefes. Por lo que los programas defiendes con uñas y dientes a sus tertulianos, aunque esto les pueda jugar una mala pasada con el resto de los compañeros de la cadena…

Marta Riesco dejó a todo el mundo con la boca abierta al afirmar en Ya son las ocho que había hablado por teléfono con Rocío Carrasco. Y no solo eso, ya que la reportera asegura que la exmujer de Antonio David tenía una propuesta laboral para ella. Esto trastocó la escaleta del programa que cambió sus contenidos para tratar esta supuesta conversación entre la colaboradora y la hija de Rocío Jurado…

En una conexión desde la Feria de Abril de Sevilla, Marta Riesco se reafirmó en sus palabras. Y no solo eso, ya que dio más detalles de su supuesta llamada con Rocío Carrasco después de que esta no se pronuciara durante el fin de semana. Sin embargo, la reportera cayó en varias contradicciones dentro de su misma versión. No le quedó más remedio a la ex mujer de Antonio David que acudir a Telecinco para desmentirla…

Telecinco deja sin trabajo a una de sus colaboradoras más famosas

El mismo día en el que Marta Riesco se reafirmó en su bombazo, Jorge Javier Vázquez le desmintió por la tarde. Pero no solo eso, ya que el presentador de Sálvame contó que se encontró a la reportera por el pasillo y tuvo muy buen rollo con ella. Se sacaron hasta una foto y todo, pero ella iba contando que tuvieron un encontronazo. El catalán amagó con irse de la televisión si no echaban a la novia de Antonio David…

Al día siguiente, volvieron a conectar desde El programa de Ana Rosa con Marta Riesco. La reportera rompió a llorar asegurando que hay una persecución sobre su persona y volvió a afirmar que había hablado por teléfono con Rocío Carrasco. Y no solo eso, ya que dijo que tenía un as guardado bajo la manga y que cuando lo enseñara iba a demostrar que no mentía. Todos sus compañeros la creyeron sin miramientos…

La polémica está servida y la guerra entre los diferentes programas de Telecinco es un hecho. El programa de Ana Rosa y Ya son las ocho se posicionaron con Marta Riesco. Pero Rocío Carrasco acudió al plató de Sálvame para negar por activa y por pasiva que haya cruzado palabra con la reportera. Pero la mujer de Fidel Albiac incluso mostró la grabación de las cámaras del restaurante en las que se aprecia que la periodista únicamente habló con Luis Pliegos. La cosa no quedó aquí…

Las explicaciones de Rocío Carrasco parecieron no convencer a los compañeros de los demás programas de Telecinco. Por lo que no le quedó más remedio que volver al día siguiente para cargar contra Antonio David, Olga Moreno y Marta Riesco. Sálvame se ha aprovechado de la expectación que ha levantado este tema para subir en audiencias. Desde El programa de Ana Rosa dieron la callada por respuesta…

SSálvame ha tomado la decisión de no volver a hablar de Marta Riesco ni de Antonio David Flores para no darles más pábulo. De esta manera, ponen en stand by la guerra que mantienen tanto con la reportera como con el excolaborador. Sin embargo, esto les podría resultar contraproducente porque podrían perder la audiencia que habían ganado. Telecinco ha tomado también otra determinación…

Como Marta Riesco no ha demostrado que habló con Rocío Carrasco ni ha mostrado su as bajo la manga, ha sido castigada por los jefes de Telecinco. Los mandamases han decidido meter a la reportera en la nevera. Por el momento, no volverá a salir en pantalla ni en El programa de Ana Rosa ni a colaborar en Ya son las ocho. Podría parecer un despido encubierto…

La novia de Antonio David no ha sido despedida de Telecinco porque no trabaja para la cadena. Marta Riesco es una empleada de Unicorn, la productora de El programa de Ana Rosa. La periodista sigue en plantilla, pero tendrá que volver a levantarse a las cinco de la mañana para trabajar como una redactora más. Este «castigo» no tiene fecha de levantarse después de la mentira que les ha colado.