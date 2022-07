Si hace poco presentaron todo el calendario de estrenos de Marvel, ahora ya sabemos cual es la próxima película que pondrá en marcha las cámaras.

Para empezar, hay que recordar que ahora mismo hay muchas películas y series de Marvel que están rodando o en post-producción, como por ejemplo The Marvels, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Invasión Secreta y Ant-Man y la Avispa: Quantumania. Pero eso no significa que no sigan pensando en el futuro y ya han decidido cuál será la próxima que filmarán. Así lo han revelado en un escueto comunicado de prensa:

“BLADE comienza a rodarse este octubre y se estrena en cines el 3 de noviembre de 2023”.

Si repasamos el calendario de estrenos, podemos comprobar que es la única película de 2023 que no han empezado a rodar. Luego en 2024 podremos ver otras entregas muy interesantes como Capitán América: Nuevo orden mundial y Thunderbolts, que juntará unos cuantos villanos y deberán cumplir una difícil misión al más puto estilo Escuadrón Suicida.

¿De qué tratará Blade?

Por ahora tenemos pocos detalles del reinicio de Blade pero sabemos que el director es Bassam Tariq (Mogul Mowgli) y la guionista principal es Stacey Osei-Kuffour (Watchmen, Hunters). Mientras que el protagonista lo interpretará Mahershala Ali y estará acompañado de Delroy Lindo y Aaron Pierre.

Así que no sabemos si Marvel nos mostrará al medio vampiro ya establecido o si nos contarán de nuevo su origen. Pero seguro que se alejan bastante de las películas de Wesley Snipes que vimos hace unos cuantos años. Aun así, los elementos sobrenaturales no podrán faltar.

Blade se estrenará el 3 de noviembre de 2023. Mientras que el resto de entregas de Marvel Studios se pueden disfrutar en la plataforma de streaming Disney Plus.

