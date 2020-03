Móviles celulares que pueden ver los ANIMALES EN 3d del truco de Google Animales y sus sonidos

Os quiero responder a una pregunta frecuente 𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐯𝐞𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨𝐬 𝟑𝐝 es necesario que tú dispositivo pueda realizar funciones de realidad aumentada, solo los móviles con sensores de giroscopios pueden verlo hay una app para ver que sensores pose cada móvil.

El dispositivo tiene que tener instalado el servicio de Realidad Aumentada de Google (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.core&hl=es_AR) que NO es compatible con cualquier dispositivo, por más nuevo que sea. Si no lo tiene instalado no va a aparecer esa opción Aquí tenéis un artículo https://valencianoticias.com/en-que-telefonos-funciona-el-truco-de-los-animales-3d-de-google/ 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 Aquí se enumera una lista de modelos de dispositivos específicos que son compatibles actualmente: https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices

Animales que puedes ver

Tigre,

Leopardo,

Tiburón,

Erizo,

Pato,

Pingüino emperador,

Lobo,

Cabra,

ROTTWEILER (PERRO),

Serpientes,

Águila,

Oso,

Caballo,

Poni,

Tortuga,

Gato,

Pulpo,

Perro,

Oso panda,

ALLIGATOR,

León ANIMAL

RECUERDA

Nombre del animal

Bajar y apretar ver 3D

y mover un poco para verlo





