El sector de la hostelería en Alicante muestra su sorpresa ante el anuncio de las recomendaciones de la nueva Estrategia en Salud Cardiovascular. La anunciada colaboración “con establecimientos de restauración” para promover la dieta mediterránea “sin incluir en ella el consumo de alcohol” llega el día en que la confederación de la Comunidad Valenciana demanda la retirada de la prohibición de fumar en las terrazas.

El choque de ambas propuestas refleja la falta de comunicación que Sanidad y el sector hostelero han mantenido desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. “Estamos más que acostumbrados a que ellos tomen sus decisiones y que nunca cuenten con las patronales, que nos enteramos por la prensa. Y en la pandemia ya pasaba”, lamenta la presidenta de la patronal de Hostelería de Alicante, Apeha.

Una opinión que comparte César Anca, responsable de la asociación de restaurantes de Alicante, ARA. Este razona la petición conjunta que se ha hecho desde las patronales para levantar el veto al tabaco en las terrazas en que “forma parte del protocolo de compartir una buena mesa y eso hace que se acompañe con una copa y un licor, no nos puedes quitar esa parte. Es como cortarte una parte de la celebración”.

Y eso se perdió en abril de 2021. La tercera ola de la pandemia había golpeado duramente al país, y a la Comunidad Valenciana en particular, con lo que el Ministerio de Sanidad estableció esa norma para prohibir que se fumara en las terrazas. Valera considera que “es algo que llevan queriendo hacer desde hace años y les ha venido muy bien la pandemia”. Ahora, con una mejora de datos sanitarios y la extensión de las vacunas, “hemos votado para que se vuelva a poder fumar”.

¿Ni vino ni cerveza?

Falta por ver cómo responde Sanidad ante esta petición, aunque en el plan anunciado ya se propone conseguir una reducción de la prevalencia del tabaquismo en España por debajo del 10 % en 2040. Una demanda que llega acompañada con el nuevo anuncio de las recomendaciones que ha sorprendido a los hosteleros, esa estrategia que en su punto 1.14 incluye la expresión “sin incluir en ella el consumo de alcohol”.

La posibilidad de que esa recomendación implicara el eliminar vino y cerveza de los menús del día sorprendió a los profesionales. Anca cuenta que al ver la primera mención pensó que se trataba de una broma, al no venir después de un proceso de comunicación con las autoridades sanitarias. “Es que no sabíamos que había un problema”, asegura, “esto no es real”. Y así cita las estadísticas que sitúan a España como el cuarto país por esperanza de vida y el décimonoveno en consumo de alcohol, según la encuesta global de drogas de 2021.

La diferenciación del alcohol en vino, cerveza y bebidas destiladas es una de las claves en este debate para Anca. “Es que tratan el vino y la cerveza como si no fueran un alimento y en la dieta mediterránea también va incluido el vino con moderación”. Precisamente, añade, el que se bebe cuando se toma un menú al mediodía, “parece que no saben de qué va un restaurante o la gastronomía”. Y ahí Valera se apoya también en que “las costumbres son las que son y somos gente de bares, de salir a tomar un vermú o una cerveza”.

Anca puntualiza que desde la patronal de Hostelería de España se recuerda que la propuesta del Ministerio “establece recomendaciones de hábitos saludables y no contempla prohibiciones de ningún tipo. Por tanto, es falso que se vaya a eliminar de los menús del día bebidas como el vino o la cerveza”. Un mensaje que desde esta federación estatal responden destacando “la importancia que tiene que el consumo de bebidas con contenido alcohólico sea moderado y responsable; y especialmente consideramos que no es ningún problema con las bebidas que acompañan una comida como es el caso del vino o la cerveza, presentes en nuestras mesas”.

El presidente de ARA considera que “más que prohibir, lo que hay que hacer es educar”. Y ahí pone el ejemplo del trabajo hecho en campañas en Alicante “con colegios sobre la educación de la noción de la dieta, como los desayunos, o enseñar a los padres que cocinar no quita tiempo. Eso es fundamental”. La responsable de Apeha concluye con una simple “si hay algo que deberían de cambiar, preguntadnos, porque nada costaría consultarnos”.