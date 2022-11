Con poco tiempo de vida en la capital del Turia, el restaurante El Mirador de Only You, muestra la certera propuesta gastronómica y creativa del chef José María Climente, un cocinero bregado en los fogones del desaparecido restaurante Vinatea del antiguo Hotel Astoria Palace y que realizó parte de su carrera al lado del chef donostiarra Martín Berasategui.

Acudimos a la última planta del edificio, la novena, para conocer de primerísima mano El Mirador de Only You, el restaurante del hotel. Decorado -como el resto del inmueble- por el reconocido arquitecto de interiores Lázaro Rosa-Violan, un auténtico creador de atmósferas, cuenta con unas magníficas vistas de 360 grados del centro histórico de Valencia y es el corazón del hotel.

La sala está dirigida por Sergio Cerrajería y como encargada del marketíng, sin olvidar ningún detalle, Saory.

En la nueva carta de El Mirador, podremos encontrar experiencias gastronómicas influenciadas por el paso del chef por los diferentes restaurantes de prestigio de Barcelona y Tokio, aunque se deja notar la mano del propio José María.

Ensaladilla de aguacate con ventresca de atún y piparra

Croquetas de jamón con lluvia de parmesano

Mejillones thai (MUY PICANTE)

Merluza a la brasa con curry rojo

Costilla de ternera a la barbacoa, cocinada a baja

Temperatura y terminada a la brasa

Tiramisú lotus y lemon crunch.

Bayas only you tinto/blanco

D.O. Utiel requena

Cerveza, refrescos, agua y café

Tradición y vanguardia con productos locales y frescos de la zona. Entre ellos cabe remarcar La ensaladilla de aguacate con ventresca de atún y piparra, la costilla de ternera a la barbacoa, cocinada a baja o la temperatura y terminada a la brasa.

Estos deliciosos platos concentran la esencia del mediterráneo y se degustan en un comedor repleto de cálidas luces y guiños al modernismo valenciano, con música en directo.

La extremada cercanía del Mercado Central de Valencia, uno de los mercados cubiertos más grandes de Europa, y espacio surtido con los mejores productos frescos valencianos, son parte del éxito, que, en muy poco tiempo, está teniendo El Mirador. Con verduras del Mercado, y productos de temporada.

Además de esta carta, el restaurante también ofrece cada domingo un selecto brunch con repostería francesa, fruta de temporada, quesos de la Comunidad Valenciana y embutidos ibéricos.

Los postres, resaltan por su singularidad, llamativa conjunción de sabores y texturas y también por sus presentaciones.

Only YOU Valencia

Only YOU Valencia nace con la intención de recordarnos que lo importante ya no es viajar, sino descubrir y coleccionar cada experiencia.

Un hotel para conectar con Valencia y descubrir todo lo que esta ciudad tiene que ofrecernos.

Un hotel para celebrar la diversidad de cada persona que cruza sus puertas, duerme en sus camas, trabaja y se relaja en sus espacios, disfruta sus cócteles y saborea sus platos.

Un hotel para vecinos y visitantes. Para los que vienen “de allí” y se sienten “de aquí”. Para los que son “de aquí” y quieren volver a descubrir Valencia como si fuera la primera vez.

Un hotel para todos aquellos que comparten nuestra manera de sentir la ciudad.

El Mirador de Only YOU



Los arroces de la cocina valenciana más tradicional conviven con propuestas 'de autor' creativas y originales, en la que no faltan los arroces de marisco o bogavante, el clásico a banda, el arroz de pato con higos en llanda, el de pollo de corral con calabaza y setas o el de langostinos y ajos tiernos, entre otros. Cuenta además con una original carta de cócteles, menús degustación y una interesante propuesta de bodega.