Nuevo revés judicial a la AVSRE de la Generalitat Valenciana

Según un comunicado de SPPLB nuevamente ha ocurrido, en menos de 2 meses el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha sentenciado una ilegalidad más de la AVSRE (Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta ante las Emergencias).

En esta ocasión, mediante Sentencia 470/2020, de fecha 27 de junio, el Alto Tribunal de la Comunitat ha fallado anulando nuevamente una Resolución de la AVSRE (Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta ante las Emergencias) por la que se denegaba la homologación de un curso de formación solicitada por el SPPLB.

Esta situación se remonta a 2016 cuando, debido a la carencia de formación ofrecida en esta materia por el Ivaspe (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias) por el Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) se solicitó la homologación del curso de formación dirigido de forma gratuita a l@s policías locales de “Instructor de Tiro: Procedimiento con Armas de Fuego en Enfrentamientos Armados”.

Una vez más por el Director de la Agencia, Sr. D. José María Ángel Batalla, se firmó la Resolución denegatoria ahora anulada por el TSJCV.

Desde el SPPLB venimos informando públicamente desde hace años que la denegación de homologaciones de los cursos de formación no responde a criterios objetivos y pedagógicos, sino a criterios de castigo y revanchismo por la crítica continuada que desde el SPPLB se hace ante la lamentable gestión que la AVSRE, con su Director Sr. D. José María Ángel a la cabeza, está llevando a cabo en materia de policía local en el ámbito autonómico.

Nuevamente la Sentencia del TSCV nos da la razón, y en la misma se alude a “arbitrariedad”, vulneración del “principio de igualdad” y “desviación de poder” en la Resolución anulada, resolviendo que “no es conforme a derecho”, y establece la obligación de que haya en la misma “una verdadera motivación en la decisión”, “una mejor explicación administrativa” y “una motivación suficiente de su decisión”.

Esta Sentencia ordena retrotraer la situación al momento de la solicitud de homologación del referido curso para que la AVSRE dicte nueva Resolución, dando una nueva oportunidad al Director de la AVSRE, Sr. D. José María Ángel Batalla, a ser ecuánime, objetivo e imparcial, alejándose de ciertos tics dictatoriales y represivos hacia el SPPLB.

Nos parece muy preocupante que el órgano autonómico encargado de la formación y preparación de l@s policías locales se instale en la ilegalidad permanente, haciendo y deshaciendo a su antojo sin respetar la normativa que ellos mismos elaboran.

Sr. Batalla, no siga intentando ni arrinconar ni ningunear al SPPLB como sindicato mayoritario en policía local en la Comunitat porque no lo va a conseguir; le recomendamos que abandone la senda del castigo y la represión; abrace la pluralidad sindical y respete a las entidades que discrepan de su pensamiento único. Quizá pueda lograrlo antes de abandonar su cargo, nosotros no perdemos la esperanza; y usted?. Mucho ánimo…!!!!





Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com