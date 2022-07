Acorralado por la deuda, con el entorno social inflamado, y 80 millones procedentes del fondo de capital británico CVC bloqueados por un conflicto con la clase política de la ciudad, que dañó la gestión del expresidente Anil Murthy, Peter Lim envió hace dos semanas a Valencia a Layhoon Chan.

Layhoon, mano derecha del empresario singapurense en Meriton Holdings, el conglomerado de empresas del que forma parte el Valencia CF, explicó este viernes, en una rueda de prensa de una hora, el principal motivo que la ha traído de vuelta a la ciudad. Chan fue presidenta del club del murciélago desde diciembre de 2014 hasta el 31 de junio de 2017. “Estamos listos para construir el nuevo estadio”, aseguró la expresidenta.

El estadio dormido que el Valencia tiene en la avenida de Cortes Valencianas desde 2009 ha cobrado, de repente, una importancia capital para Meriton. El maná de CVC, que ha puesto en manos del club 120 millones de euros, dispone que 80 de ellos se destinen a infraestructuras y por ahí ha encontrado una solución inesperada Peter Lim. El empresario se comprometió a acabar el estadio cuando compró el club en 2014, pero no había mostrado ningún interés en hacerlo hasta la llegada del dinero de CVC gracias a la intermediación de su amigo Javier Tebas, presidente de LaLiga.

“Estoy aquí para buscar una solución, no para ir en contra de las autoridades. El estadio es importante para club y para la ciudad. ¿Qué sucedería si no podemos empezar a edificar? ¿Continuará como está cinco o diez años más? Tenemos toda la financiación necesaria, ¿por qué no vamos hacia adelante? Veo positiva la situación. Le he asegurado tanto a Ximo Puig, president de la Generalitat, como a Joan Ribó, alcalde de la ciudad, que voy a solucionar todos los problemas. Lo razonable es encontrar una solución equilibrada. El club nunca ha estado tan preparado como ahora”, aseveró Layhoon.

La persona de confianza de Peter Lim en Meriton detalló que “el estadio va a costar 120 millones, 80 de CVC que supone una partida muy grande de la financiación; con eso acabamos el 80 o el 90% del estadio”. En cuanto al resto, dijo con convicción que “no es un problema. Podemos financiarlo con Caixabank, con la venta del terciario…”.

La financiación para cubrir los 40 millones de diferencia entre los 80 de CVC y los 120 del coste global del proyecto es el problema que bloquea la puesta en marcha de las obras. Los políticos, ante la falta de voluntad de Lim en cumplir con lo acordado desde 2014 en el asunto del nuevo estadio, recelan del proyecto y exigen garantías económicas firmes, aunque hay diferencias entre Compromís y el PSOE-PSPV, dos de los tres partidos que gobiernan en coalición la ciudad. “Mi valoración es que es el tercer anuncio de Meriton por el estadio en el Ayuntamiento y luego no se ha materializado nada. Meriton debería ser sinónimo de prudencia para los sectores públicos. El club presentó un nuevo proyecto hace unos días y cuando llega al Ayuntamiento te das cuenta de que hay un gran trecho entre lo que se anuncia y lo que se hace. No vale presentar cualquier cosa. El proyecto es bastante peor que el que presentaron en noviembre. Lo siento por enfriar los ánimos, pero hay que estudiarlo y ser prudentes”, indicó la vicealcaldesa socialista Sandra Gómez, que, de paso, aprovechó para atizarle al alcalde, de Compromís, Ribó, partidario de tenderle la mano a Peter Lim. “Hay muchas ganas de partidos políticos de anunciar cosas porque estamos en año electoral, pero está fuera de lugar”, dijo Gómez este viernes.

“La situación es muy difícil. En agosto de 2021 LaLiga nos informó que habría financiación de CVC. Estamos preparados para iniciar el proyecto. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos no avanzamos”, se quejó Layhoon. Recientemente, el Institut Valencià de Finances (IVF) descartó el penúltimo proyecto de Meriton ante la falta de garantías financieras firmes para acabar el estadio.

En sus conversaciones con Generalitat y Ayuntamiento de estas dos semanas, Chan aseguró que no se la había pedido nada: “En cuanto a las garantías económicas del estadio, en mi estancia aquí no se me ha hecho ninguna mención. El estadio es parte del club y el apoyo financiero es para todo lo que afecta al club. No habría que cuestionar nada sobre eso. No lo entiendo”.

La expresidenta recordó que “Meriton se comprometía a financiar en 100 millones al club cuando lo adquirió y que habían aportado “150 millones más de lo que convenimos. Meriton se compromete a acabar el estadio con CVC y a través de terceros. Estoy representando a Meriton para apoyar a la gerencia y acabar el estadio”, comentó antes de volver a insistir en que Peter Lim no va a vender. “El club no se vende. No está a la venta”