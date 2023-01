El Partido Animalista ha documentado de nuevo un violento festejo popular, esta vez en Oropesa del Mar (Castellón), donde el animal cae al suelo nada más salir y la multitud le zarandea y agarra del rabo en varias ocasiones.PACMA solicita a las administraciones que dejen de celebrar estos crueles festejos e insta al Gobierno a no proteger la tauromaquia.

Castellón, 15 de enero de 2023.- Como parte de su constante campaña contra la tauromaquia, el Partido Animalista ha documentado un nuevo festejo popular, en esta ocasión los «Bous al Ravalet» con varios toros embolados en Oropesa del Mar (Castellón) este pasado viernes. En el vídeo publicado por PACMA se aprecia cómo el animal sufre nada más salir una caída tal que mueve el pilón, y es zarandeado y acosado con violencia por una multitud enfebrecida. Las imágenes muestran además cómo los participantes le tironean del rabo durante largo rato, y el toro vuelve a resbalar y a tropezar en varias ocasiones en su intento de huida desesperada. «Cada año miles de animales sufren y mueren en festejos populares de este tipo por todo el país», declara el presidente de la formación, Javier Luna.

«Desde PACMA llevamos años documentándolos y presionando a las administraciones; ya es hora de que el Gobierno se responsabilice y actúe para que dejen de celebrarse. No puede ser que a estas alturas sigamos viendo estas terribles imágenes, que contribuyen a la normalización de la violencia hacia los animales en nuestra sociedad, y no hagan absolutamente nada al respecto», remarca. PACMA apela también a los gobiernos autonómicos y a los ayuntamientos, que son los directos responsables de la organización de estos festejos y de su permisividad, pero apunta también al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, especialmente cuando la ONU ya ha instado a España en varias ocasiones a que aleje a la infancia de la violencia de la tauromaquia. Es precisamente en estos festejos populares, que, recuerdan desde PACMA, también son tauromaquia, donde los y las menores son testigos de la crueldad extrema y el ensañamiento con que se trata a los animales. «Que el Gobierno se dé cuenta de una vez por todas: con estas imágenes, somos la vergüenza de Europa, y es su responsabilidad erradicar estas violentas tradiciones», afirma Javier Luna. Desde la formación señalan que continuarán con su campaña de documentación y denuncia durante este año y que no cesarán en su empeño por acabar con todos los festejos taurinos.

Fotos: PACMA

Vídeo en Twitter.

Vídeo en Youtube.