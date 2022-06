Peñíscola estrenaba este fin de semana los festivales del verano con éxito de público en la primera edición de su Remember Fest en el que se dieron cita los mejores grupos y DJs de la música remembera. Con un público entregado que superaba las 4000 personas, la explanada contigua al puerto pesquero, junto a la playa sur, se convirtió en una pista de baile durante casi doce horas.

El cartel lo encabezaba Corona, uno de los grupos de mayor éxito de los años noventa, que estuvo acompañado por Rebeca, Marian Dacal, Paul Droid, Sensity World y Eva Martí entre otros. No faltaron temazos como el “This is the rhythm of the Night”, “Flying Free”, “Duro de pelar”, “Tonight”, “American Pie”,”Give It Up”,”Fly on the wings of love” entre otros muchos.

“Ha sido un sueño, hemos disfrutado y visto disfrutar a todo el público durante horas, por ello ya soñamos con la edición 2023” ha asegurado el concejal del área de Cultura, Ramon Simó, cuya área colabora con el evento. Tonet Marzá, coordinador del festival que produce Raser Eventos y Rememberos.es, ha confirmado que están ya con la vista puesta en la segunda edición que, además de los emblemáticos temazos del Remember, incluirá música de los 90 y 2000. “El éxito e impacto que ha tenido esta cita musical es ya imparable” ha valorado el propio alcalde, Andrés Martínez, comprometido con consolidar la cita como el festival de referencia que dé el pistoletazo de salida a la temporada festivalera en la provincia.