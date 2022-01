Les protagonistes són actrius amateurs que, amb esta experiència, donen visibilització a la falta d’oportunitats de les dones de la seua generació

El Teatre Flumen rendeix homenatge a la generació jubilada i ho fa a través del relat de la història de tres amigues que han perdut al seu marit quasi a la vegada a causa de la Covid-19. Arrel esta tragèdia, estes dones pateixen problemes econòmics ja que sobreviuen amb una insignificant pensió amb la qual no poden fer front a les despeses diàries. Com afrontaran la seua nova vida?

Elles viuen en un poble de la Comunitat Valenciana i han viscut dedicades a criar als seus fills. La complicació d’arribar a final de mes, sumat a la soletat que les envolta per la pèrdua dels seus familiars, provoquen que s’aferren a l’humor per afrontar els nous reptes de la vida i prendre una important i arriscada decisió: viure les tres juntes. Esta història converteix l’obra en una comèdia ràpida repleta de crítica social. Esta nova aventura genera que, malgrat la necessitat econòmica, les protagonistes senten ganes de sentir-se vives i això les portarà a viure situacions divertides i rocambolesques.

La representació vorà la llum el 5 de febrer al Teatre Flumen i ho farà de la mà de tres dones amateurs que no es dediquen al món de la interpretació. Elles conten que quan eren joves desitjàven ser actrius però les circumstàncies del moment no ho feren possible. Un trio de dones valentes, treballadores i somiadores que durant cinc mesos han rebut huit hores de classes setmanals d’interpretació per a dur a terme l’obra de forma seriosa i professional.

Este gran exemple d’implicació i lluita tenia com a objectiu donar vida als personatges de Pensionistes: una d’elles és Antonia, qui és ‘l’alegria de la huerta’ i Tere Sancho és la dona que la interpreta; altra és Carmen, a qui se la coneix per ser ‘la amargà’ i és representada per Carmina Hurriaga; i, per últim, tenim a Rosa, que és ‘la beata’ i l’actriu és Inés Moscardó.

La funció és un homenatge produït per AudioVisuals La Fiesta que pretén donar veu a tota una generació de dones que hui són els pilars de les nostres vides. Pensionistes és per a tots els públics, perquè tots tenim a dones importants al nostre voltant a les quals es devem tot. Per tant, tots ens podem veure reflectits en esta obra, des d’un punt crític, social i divertit.

Sota la direcció de Mara Ortí i Gabriel Esparza s’ha creat més que una simple comèdia, és una representació que posa en valor la nostra llengua i als nostres majors, els qui tenen molt a comptar i a qui val la pena escoltar.