Tal vez te hayas preguntado más de una vez qué son esos números tan raros que aparecen en los embalajes de las maquetas: 1/35, 1:48, 1:350, 1/720… No son sino información acerca de la escala de la maqueta. ¿Aún no sabes qué es y cómo calcularla? No te preocupes. Nadie nace sabiendo.

Pero, si te estás iniciando en el mundo del modelismo, resulta imprescindible que conozcas estos conceptos. De no ser así, te será muy difícil coleccionar modelos con un mínimo de lógica y coherencia.

La escala de una maqueta es la relación existente entre el tamaño final del objeto reproducido y las dimensiones reales del objeto a representar. Se suele representar como un cociente, mediante los caracteres «/» o «:». Así, una maqueta a escala 1/35 (o 1:35) indica que cada milímetro de la miniatura representa 35 milímetros reales del objeto original.

CUÁNTO MIDE A ESCALA