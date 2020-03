¿Qué son las plataformas flotantes? El aliado fundamental del sector náutico

Puede que sean unas grandes desconocidas fuera del sector, pero lo cierto es que son un elemento muy importante dentro del sector náutico. Las plataformas flotantes llevan años ayudando a quienes tienen embarcaciones, a quienes se dedican al buceo o incluso a la pesca, a hacer que el mantenimiento de sus barcas sea algo más sencillo y menos costoso.

Un sistema cada vez más frecuente en playas, embarcaderos y puertos, que aboga por materiales semiflexibles y que sigue evolucionando para hacer más fácil la actividad en el mundo de la náutica. Aquí no solo vamos a ver qué son exactamente estas plataformas, también vamos a analizar sus posibilidades y a explicar por qué su presencia no hace más que aumentar en el mundo marítimo.

¿Qué son las plataformas flotantes?

No es difícil definir a las Plataformas flotantes. Son unas superficies hechas con materiales muy resistentes, pero que pueden flotar con absoluta facilidad. De esta forma, pueden colocarse sobre el agua para hacer las veces de soporte para estructuras, para embarcaciones y hasta para personas. Esta propiedad tan particular ha hecho que su utilización se versatilice sobremanera, afectando ya no solo al sector náutico.

Compañías como Plataformas y Pantalanes Flotantes, el referente actual de este sector dentro del panorama nacional por variedad y calidades, se han centrado, en los últimos años, en ofrecer todo tipo de soluciones a través de este tipo de estructura acuática. Tanto es así, que han ido evolucionando su fórmula para ofrecer más variantes que sean útiles para diferentes contextos.

Y es que, a partir de un principio tan básico como el de Arquímedes, las plataformas flotantes están demostrando tener una utilidad supina en todo lo relacionado con las actividades que se llevan a cabo en el agua. De hecho, precisamente su variedad de usos es la que demuestra la cantidad de tipos diferentes que hay. Si te estás rascando la cabeza ahora mismo intentando entender para qué pueden usarse, a continuación lo vamos a ver.

Usos de las plataformas flotantes

Plataformas flotantes para buceo

Por lo general, los buzos suelen adentrarse mar adentro en una embarcación para poder sumergirse con su equipo y conocer las profundidades marinas, tanto su flora como su fauna, o incluso realizar cualquier trabajo profesional. Sin embargo, no siempre es necesario utilizar una barca o cualquier otro vehículo para eso, ya que las plataformas flotantes también son útiles.

Pueden conectarse a tierra firme a través de una pasarela hecha también con plataformas flotantes. De esta forma, a la hora de terminar la labor, tan solo hay que ir desmontando el conjunto hasta terminar con todo. Una alternativa que va ganando mucho terreno porque, para empezar, no requiere consumo de combustible.

Plataformas flotantes para embarcaciones y otros vehículos acuáticos

El uso más habitual de las plataformas flotantes es para colocar sobre ellas embarcaciones y cualquier otro tipo de vehículo acuático. Es importante señalar el hecho de que estos se ponen encima, no en un lateral como sucedería en cualquier atracadero. La capacidad de soportar grandes cargas de estas plataformas sin hundirse permite que se puedan usar de esta forma.

Algo muy útil, sobre todo por lo que supone de cara al mantenimiento de este tipo de vehículos. No es necesario tener que mantener cuidada la parte que generalmente queda sumergida, ya que se conservan fuera de esta y pueden mantenerse en mejor estado sin la necesidad de estar constantemente repasando su superficie con productos y equipamiento.

Plataformas flotantes de ocio

Para el sector del ocio, las plataformas flotantes también son de gran utilidad. Muchas compañías han llegado a realizar fiestas con música sobre estas, como también se puede ver en algunas playas más de una plataforma flotante sirviendo de lugar para que los pequeños puedan zambullirse en el agua sin riesgo.

Tiene muchas opciones en este sentido, de hecho, se puede hasta jugar con las formas para crear estructuras originales que sirvan de atractivo para el público.

Plataformas flotantes para puertos móviles

Otra opción muy útil de las plataformas flotantes es que pueden usarse para construir improvisados puertos móviles. En el caso de que sea necesario usar una gran cantidad de embarcaciones en una zona en la que no haya puertos cerca, se puede construir uno con estas plataformas para poder atracar todos los barcos y demás vehículos.

Es algo que suele usarse mucho en proyectos de ingeniería que se alejan de la costa, como también en otros entornos.

Todos estos diferentes usos vistos para las plataformas flotantes han provocado que su popularidad se haya disparado. Y es que son un recurso útil tanto a nivel particular como profesional, aunque es este último terreno el que más partido le saca, y con diferencia. Han llegado para quedarse, y su evolución no hace más que demostrar que tienen una utilidad cada vez más amplia.



