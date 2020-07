Quique Dacosta vuelve a cocinar en Mediterránea Gastrónoma en la que será su edición más excepcional

El chef se subirá de nuevo al escenario de la Cocina Central – L’Espai Exquisit en una edición única que necesita más que nunca a todo el talento gastronómico del Mediterráneo.

Mediterránea Gastrónoma se celebrará en Feria Valencia del 8 al 10 de noviembre y contará con un protocolo de seguridad que hará del recinto un espacio 100% seguro contra el Covid-19.

València, 8 de julio de 2020.- El cocinero 3 estrellas Michelin y 3 soles Repsol Quique Dacosta volverá a subirse a los escenarios de Mediterránea Gastrónoma, que se celebrará en Feria Valencia del 8 al 10 de noviembre.

Con su participación, Dacosta vuelve a apoyar a la feria gastronómica más importante del Mediterráneo, que tanto necesita a todo su talento gastronómico en una situación difícil y cambiante para el sector. Cocinará en la Cocina Central – L’Espai Exquisit en una edición que, además, se transforma y pasa a ser Mediterrãnea Gastrõnoma. Una evolución que tiene como objetivo dar respuesta al sector y dar valor al territorio, englobando en un mismo paraguas a todo el Mediterráneo.

El cocinero de origen extremeño cocinará con un invitado muy especial, que todavía no puede desvelarse y que anunciaremos en pocas semanas. El chef, afincado en Denia desde los 14 años, lleva 30 años de trayectoria profesional. Ha creado más de 3.000 platos, ha sido Premio Nacional de Gastronomía en 2009 y está incluido en la lista de los 50 Best Restaurants. Además, el ranking Opinionated About Dining publicado el pasado mes de mayo reconoció su restaurante ‘Quique Dacosta’ con el cuarto puesto de la lista, que lo mantiene por quinto año consecutivo entre los diez mejores restaurantes de Europa. En España cuenta con cinco restaurantes: Quique Dacosta, en Denia y El Poblet, MercatBar, Vuelve Carolina y Llisa Negra en Valencia. El primero, que lleva su nombre, atesora tres estrellas Michelín y tres soles Repsol mientras que el segundo, El Poblet, cuenta con dos recién estrenadas.

“Quique Dacosta es un cocinero excepcional. Hace alta cocina de vanguardia, desde lo local, creando siempre belleza, sabor y perfección. Fue el precursor de la nueva cocina valenciana y el primero en crear cultura gastronómica en la Comunidad. Tenerlo en Mediterránea es todo un lujo para los visitantes”, asegura Cuchita Lluch, presidenta ejecutiva del certamen.

Un entorno 100% seguro

Cabe destacar que Feria Valencia está implantando un estricto Protocolo de Seguridad que recoge todas las medidas y protocolos sanitarios, higiénicos y de seguridad que se desarrollarán sus próximas ferias, eventos y congresos. El Protocolo se ciñe al marco normativo impuesto por la OMS y el Gobierno de España y ha tenido en cuenta el trabajo desarrollado con la Asociación de Ferias Españolas (AFE) y la Unión de Ferias Internacionales (UFI). El objetivo es garantizar a trabajadores, proveedores, expositores y visitantes que Feria Valencia es un espacio completamente seguro frente al Covid-19.

De forma genérica, Feria Valencia está potenciando la desinfección de todas las superficies de contacto en un proceso continuo de limpieza general de sus instalaciones. Además, se ha implantado un sistema de renovación del aire a través de los sistemas de ventilación y se pondrá en marcha diversos sistemas específicos de desinfección para grandes espacios. Al llegar a la feria, el visitante deberá pasar un control de temperatura y tendrá a su disposición mascarillas y gel hidroalcohólico en cada una de las puertas de acceso. Además, se eliminarán las colas de acceso mediante la ampliación de los distintos foros.

Mediterránea Gastrónoma cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, de las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia y está organizada por Feria Valencia, con el apoyo de las principales asociaciones sectoriales y la ayuda de los chefs de la Comunidad Valenciana.

