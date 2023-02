VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

El paso de los años, las rutinas, los roces emocionales… Todo eso hace que las parejas poco a poco se vayan desgastando y en consecuencia la relación comience a estar en riesgo. Y cuando llegan las vacaciones, la relación puede correr más peligro. Se ha demostrado que durante las vacaciones se rompen muchas parejas por culpa de que las dos partes tienen que pasar mucho tiempo juntas.

Pero las vacaciones no deben ser sinónimo de ruptura de las parejas, sino todo lo contrario. Con la ayuda de nuestras expertas vamos a mostrarte algunos consejos a través de los cuales disfrutar de unas vacaciones inolvidables y así conseguir que la pasión de la pareja vuelva por la puerta grande.

¿Por qué las parejas pierden el amor?

Para poder comprender el artículo es importante comprender porque se pierde la llama del amor. Realizando un estudio podemos ver que esa pérdida se debe a diferentes motivos. Algunos de los más comunes son la rutina, contacto continuo, niños, estrés, cotidianidad… todo eso pasa factura.

El contacto continuo rompe siempre la llama del amor. La rutina suele ser lo más común, pero el contacto continuo también hace ver a la otra persona de otra manera y eso crea roces que poco a poco crean distanciamiento. Por ese motivo, hoy vamos a darte consejos para que puedas aprovechar las vacaciones para unirte más a la persona que quieres y así conseguir que la pareja tenga mucho futuro.

1- La sinceridad es fundamental

Para que la relación funcione es realmente importante que las dos partes sean sinceras. No hay que ocultar las cosas porque antes o después la verdad saldrá a la luz y podría terminar por poner fin a la relación.

Para poder ser sincero, es importante aprender a analizar lo que se está haciendo para intentar comprender si la actitud de uno mismo está siendo buena o no. En muchas ocasiones pensamos que la culpable es la otra persona, pero es porque realmente no somos sinceros con nosotros mismos. Al realizar un análisis de nuestro comportamiento podemos comprobar los errores y solucionarlos. Si tu pareja se da cuenta de que estás tomando medidas para que la relación funcione, seguro que ella también las tomará y la probabilidad de éxito será más alta.

Por otra parte, nuestras expertas nos recomiendan no transformar los problemas en rabia y mucho menos en vacaciones. Si se comete ese error, las vacaciones no solo serán un fracaso, sino que el futuro de la pareja estará en riesgo. Por ese motivo, es importante hacer las cosas bien, aunque eso suponga tener que pensar y confesar los errores que has cometido durante los últimos meses.

2- Pon en práctica las relaciones tántricas

A través de las herramientas tántricas podemos romper la rutina y conseguir estar más cerca de nuestra pareja. El paso del tiempo nos distancia y el tantra nos puede ayudar a unirnos de nuevo.

Para conseguir unirnos de nuevo, desde este centro de masajes de Madrid nos recomiendan optar por los masajes tántricos. Son un tipo de masajes que no solo nos permiten conectar e intercambiar energías, también nos ayudan a conseguir conocer más de la otra persona. Al conocernos más a fondo y sentirnos más como una única unidad, lo que conseguimos es dar fortaleza a la pareja.

Por supuesto, a la hora de disfrutar de un buen masaje tántrico hay que hacerlo bien. Al principio puede ser complicado, sobre todo si nunca se ha experimentado. Pero con un poco de paciencia se pueden conseguir muy buenos resultados. Si sientes que quieres estar un poco más cerca de tu pareja, las relaciones tántricas os serán de gran ayuda. Siempre dan muy buenos resultados y más si se practican durante las vacaciones. No lo dudes, propónselo a tu pareja y seguro que las dos partes disfrutáis como nunca antes lo habías hecho.

3- Aprende a comunicarte correctamente con tu pareja

En cierta manera se puede decir que la comunicación es vital para que la pareja siga bien. Sin una buena comunicación, las distancias no tardan en aparecer y eso es sinónimo de ruptura.

Como estamos de vacaciones, no te recomendamos hablar de los problemas, sino de añadir a la comunicación un toque picante. Por ejemplo, puede ser un buen momento para hablar de las cosas que os excitan. Por ejemplo, aprovechando que estáis solos, podéis hacer realidad vuestras fantasías sexuales.

Recuerda, no hay nada peor que una pareja que lleva mucho tiempo junta y todavía no ha hecho realidad sus fantasías sexuales. Aunque pueda parecer mentira, el porcentaje de parejas que se encuentra en esta situación es muy alto. Aprovecha las vacaciones para hacerlas realidad y así disfrutar más de la compañía de tu pareja.

4- Debéis salir de la rutina

La rutina es uno de los grandes problemas para las parejas. Salir de la misma es fundamental para evitar el aburrimiento y qué mejor manera de salir de la misma que irse de vacaciones en pareja.

Lo que suelen hacer muchas parejas con hijos es dejarlos con los abuelos y disfrutar de unos días juntos. Es importante huir de la rutina para coger algo de aire. Es verdad que la familia es lo más importante, pero también es importante la relación para evitar posibles problemas. Por ese motivo, os recomendamos disfrutar de unas vacaciones en pareja y así volver a fortalecer vuestra unión.

5- Disfrutar de unas vacaciones sexuales

Aprovechando que vais a disfrutar de unos días de vacaciones, os recomendamos que las mismas sean sexualizadas. Sexualizar unas vacaciones es sinónimo de más unión. No solo debéis tener sexo, también podéis realizar actividades en pareja que os permitan disfrutar el uno del otro. Actualmente hay muchos paquetes eróticos a través de los cuales os será más fácil aumentar la libido. Y como puedes imaginar, con esas actividades os será más fácil tener ganas de tener relaciones sexuales y en consecuencia os podréis volver a querer como los primeros años de relación.