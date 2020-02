Reseña tu lectura: Tercer viaje al Reino de la Fantasía

Hoy los alumnos del colegio San Enrique nos presentan "Tercer viaje al reino de la fantasía" un libro divertido con una aventura trepidante y páginas con olores.

Hoy los alumnos del Colegio San Enrique nos presentan un divertido libro sobre Gerónimo Stilton. Este entrañable reportero que trabaja en un periódico llamado “El eco del roedor” tiene esta colección de libros que se caracterizan, entre otras cosas, por sus páginas con olores, un aspecto que siempre le encanta a los niños, pero que no debe eclipsar una lectura trepidante cargada de aventuras. El artículo de hoy forma parte del proyecto “Reseña tu lectura” con el que los propios alumnos escriben sobre los libros que voluntariamente leen.

Título: Tercer viaje al Reino de la Fantasía

Autor: Gerónimo Stilton

Editorial: Destino

ISBN:9788408081210

En este libro el jefe del Reino de la Fantasía ha perdido a todos sus trabajadores. Entre los distintos personajes que encontraremos en el libro tenemos a Gerónimo Stilton, nuestro protagonista, y a Gigante Valeroso, el Rey Robur, Alys, el gato con botas y muchos más, como la malvada Brujaxa.

La historia empieza cuando Gerónimo invita a unos amigos y familiares a cenar pizza en su casa y su primo Trampita hizo pizzas de piña, de cuatro quesos etc …. Gerónimo come mucha pizza y le cuesta mucho dormirse. Al dormirse en un sueño el dragón de la fantasía se lo lleva al reino de Fantasía. El reino ha sido congelado por Brujaxa, la reina de las brujas.

Los gnomos celebran entonces la Gran Asamblea del Reino de la Fantasía, a la que han llamado a Gerónimo. Allí se une al gigante Valeroso, al rey Robur (que es un ciervo, rey de los elfos), a Alys (princesa de los dragones de plata), al Gato con Botas, y a Alguiera (una nave para navegar por el mar que sabe hablar) ; juntos tienen que salvar al reino de la Fantasía para descongelarlo. Es una misión muy difícil, tienen que luchar contra los orquitos, los trolls, los cabalelros sin corazón, brujas, etc… Tienen que resolver algunos enigmas y aprender a leer en el idioma de las hadas para descifrar mensajes que hay por el camino.

Tiene también personajes que le ayudan como el sapo Plumilla Verdoso, que ya ha aparecido en otros libros especiales de Gerónimo Stilton. Con estas ayudas la misión se hace algo más fácil.

Es un libro con muchas aventuras y es muy chulo, tiene olores (fantiperfumes y fantitufos) y unos dibujos muy bonitos.

La historia es super interesante, y es muy graciosa. Los personajes están muy bien hechos y cada uno desempeña su función, está quien representa la valentía, quien hace más tonterías, quien es más observador…

Lo que más me ha gustado son los fantitufos y los fantiperfumes, ¿cómo logran que las páginas de un libro tengan esos olores?

La historia es muy divertida y me ha encantado, una vez empezaba a leer se me hacía muy tarde porque no me apetecía parar.

Hola, soy Marina. autora de esta reseña literaria, me gusta mucho leer, y me encantan los libros como estos, que tienen acertijos, aventuras divertidas en las que te ríes, y que además son emocionantes.





Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com