Reseña tu lectura: La tía Clio y la máquina de escribir

Esta semana los alumnos del Colegio San Enrique nos presentan “La tía Clio y la máquina de escribir”. Un libro de la serie azul de Barco de Vapor que se caracteriza por su humor y lectura agradable. Esta reseña forma parte del proyecto “Reseña tu lectura” con el que los estudiantes, sus maestros, Valencia Noticias y Radio Manises promueven el fomento de la lectura.

Título: La tía Clio y la máquina de escribir

Autora: Mónica Rodríguez

Editorial: SM

ISBN: 9788467582598

Este divertido libro nos presenta varios personajes, como la tía Clio, Urulu-Kaapos y Don Leónidas, que es un profesor algo chiflado.

Mi tía Clío está como una regadera; pero ella dice que no, que es antropóloga y que no tiene nada de raro. Para mí es perfecta. La mejor tía del mundo. Y me va a ayudar a hacer un trabajo del cole: encontrar un tesoro. Bueno, en realidad ella buscará su tesoro y yo el mío, y no sé si lo encontraremos, pero nos lo vamos a pasar genial. ¿Y para ti, cuál sería tu mejor tesoro?

El profesor Leónidas pide a sus alumnos que lleven un tesoro a clase y lo muestren al resto de los compañeros. Pi, un tanto perdida, pide ayuda a su tía Clio, una alocada antropóloga que acompaña a su sobrina y aprovecha para buscar su propio tesoro. La tía Clio nos muestra la protagonista la importancia de valorarse a uno mismo y de querernos tal y como somos. Pi irá a clase con las manos vacías, pero allí se dará cuenta de que su mejor tesoro es ella misma.

“La tía Clio y la máquina de escribir” es una lectura que nos enseña que a veces es mejor dejarse llevar, aunque eso suponga salir de nuestro mundo conocido y seguro.

Ella, Clio, es una viajera incansable y atesora muchos conocimientos de tribus lejanas que adapta a su especial forma de vivir.

Buscando el tesoro para clase, Pi se dará cuenta que lo más importante son las personas que nos quieren y que el mejor tesoro que tenemos y que podemos ofrecer a los demás somos nosotros mismos.

Podemos ver lo relativo que es el valor de las cosas y cómo depende en gran medida de cada persona. También podemos reflexionar sobre el valor que nos damos a nosotros mismos y a los demás.

El libro me ha encantado, en la página 13, por ejemplo, me ha hecho mucha gracia lo que hace Clio. Los personajes son muy graciosos y es inevitable reírte mientras lo lees.

La idea de explorar el mundo, y abrir la mente a nuevas experiencias es muy interesante, y es bonito poder hacerlo a través de un libro y sin necesidad de salir de casa.

Sara S es alumna del colegio San Enrique, es una gran lectora que cada día disfruta más de los libros. Además de ser una estudiante con iniciativa y buena participación posee un buen sentido del humor, como demuestra su lectura de este libro.





