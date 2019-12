Revive el clásico y brillante musical UN AMERICANO EN PARÍS con la banda sonora interpretada en directo por la OCM en el Palau de les Arts de València

La OCM y Reel Solutions se unen el 31 de Enero para interpretar en directo la maravillosa banda sonora de Un Americano en París

La prestigiosa Orquesta Sinfónica Camera Musicae interpretará en directo la banda sonora de George Gershwin en perfecta sincronía con la proyección del film.

El reputado maestro internacional especialista en bandas sonoras, Anthony Gabriele, será el encargado de dirigir la OCM.

Valencia, a 23 de diciembre de 2019.- El 31 de enero llega a València uno de los eventos más singulares del año con una proyección muy especial de la película Un Americano en París. Se trata de uno de los más brillantes y espectaculares musicales de la historia del cine y fue merecidamente galardonado con seis Oscars, incluyendo el de mejor película.

La sensacional música de George Gershwin será interpretada en directo por la prestigiosa Orquesta Sinfónica Camera Musicae (más de 60 músicos en el escenario) y dirigida por el maestro Anthony Gabriele.

Dirigida por Vincente Minnelli, la historia romántica de Jerry Mulligan (Gene Kelly), un pintor americano en París, que se enamora de Lise Bouvier (Leslie Caron), la prometida de su buen amigo Henri Baurel (George Guétari) es el hilo argumental para una película encantadora, con una brillante coreografía de Gene Kelly y la música y canciones de George Gershwin, que podrán escucharse de manera espectacular.

Este clásico del cine podrá verse el 31 de enero a las 20:30h en el Palau de les Arts de València en versión original subtitulada al castellano.

Además de València, la Orquesta Sinfónica Camera Musicae y Reel Solutions llevarán esta película con orquesta en directo a Barcelona, Madrid, Sevilla y Zaragoza.

Las entradas para esta proyección se pueden adquirir en la web orquestracameramusicae.com.

Intérpretes

Orquesta Sinfónica Camera Musicae

Anthony Gabriele, director

Sinopsis

Versión corta:

Un Americano en París es uno de los más brillantes y espectaculares musicales de la historia del cine y fue merecidamente galardonado con seis Oscars, incluyendo el de mejor película.

Dirigida por Vincente Minnelli, la historia romántica de Jerry Mulligan (Gene Kelly), un pintor americano en París, que se enamora de Lise Bouvier (Leslie Caron), la prometida de su buen amigo Henri Baurel (George Guétari) es el hilo argumental para una película encantadora, con una brillante coreografía de Gene Kelly y la música y canciones de George Gershwin, que podrán escucharse de manera espectacular, en su interpretación en directo por una orquesta sinfónica con más de 60 músicos en el escenario! Proyección en VOSE.

Versión larga:

A diferencia de otras películas que adaptaban musicales de Broadway para el cine, Un Americano en París parte de una idea original inspirada por la famosa pieza musical de George Gershwin con el mismo título. Esta composición musical se utiliza de manera brillante en el ballet final de 17 minutos, filmado en glorioso Technicolor por Vincente Minelli y con múltiples referencias en los decorados a pintores impresionistas franceses como Renoir o Tolouse-Lautrec, en un espectáculo visual deslumbrante.

La historia romántica de Jerry Mulligan (Gene Kelly), un pintor americano en París, que se enamora de Lise Bouvier (Leslie Caron), la prometida de su buen amigo Henri Baurel (George Guétari) es el hilo argumental para una película encantadora, con una brillante coreografía de Gene Kelly y la música de George Gershwin.

La película incluye muchas de las canciones más populares de George Gershwin como I got rhythm, ‘S Wonderful, Love is here to stay o Nice work if you can get it. Estas canciones se podrán escuchar con las voces originales de los actores pero con los sensacionales arreglos orquestales interpretados en directo por la Orquesta Sinfónica Camera Musicae, con más de 60 músicos en el escenario, dirigidos por el maestro Anthony Gabrielle. Proyección en VOSE.

Sobre Anthony Gabriele

Anthony Gabriele ha establecido su reputación a nivel internacional como director que dirige con pasión, fruto de su profundo conocimiento y comprensión del repertorio. Fue galardonado con el 2o Premio en el Concurso Internacional de Dirección de la Ópera de Blue Danube Musik Impresario (Viena) 2011, organizada por la Ópera Estatal de Bulgaria (Burgas).

Estudió dirección, composición, piano y voz en el Conservatorio de Música de Sydney y desde 1993 ha acumulado una prodigiosa variedad de títulos de ópera y teatro musical como Director Musical, Director de Orquesta, Maestro de Coro, Coach Vocal y Acompañante. Trabaja extensamente como director de orquesta, arreglista y orquestador independiente.

Su repertorio operístico incluye La Traviata, Don Giovanni, Madama Butterfly, Il Barbiere di Siviglia, La Bohème, La Cenerentola, La Flauta Mágica, Orfeo en el Inframundo, La Sirenita, La Ópera de Moonrakers y El Príncipe Feliz.

Como Director Musical, dirigió South Pacific, Blood Brothers, El fantasma de la ópera de Ken Hill, Una gran noche para cantar, Ajedrez, CATS, Grease, El mago de Oz, Bye Bye Birdie, El Rey León (West End de Londres, Sydney, Melbourne y Shanghai) y la producción del West End de The Phantom of the Opera, de Andrew Lloyd Webber.



