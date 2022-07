· El PP pidió por escrito incluir la moción-declaración en el pleno, pero no fue ni contestada por el alcalde y hoy en la junta de portavoces ha rechazado incluirla

· El PP ha pedido, además, guardar tres minutos de silencio al inicio del Pleno extraordinario

· Los populares realizarán esta tarde un homenaje a la Memoria de las víctimas del terrorismo en la calle de Miguel Ángel Blanco que consiguió el PP en Valencia

· El PP insiste a Ribó, Compromís y PSOE que aún están a tiempo de reparar esta infamia permitiendo la declaración en el pleno de mañana

Valencia. 12-06-2022 .- El alcalde Ribó se ha negado a incluir una moción-declaración presentada por el PP al Pleno de mañana, que coincide con el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, fecha de gran conmoción para la memoria colectiva de los españoles, que marcó un antes y después de la lucha contra la banda terrorista ETA.

El PP la presentó por escrito hace seis días sin recibir respuesta y hoy la portavoz adjunta del PP, María José Ferrer San Segundo, lo ha reiterado en la Junta de Portavoces, pero ha sido rechazada por el alcalde Ribó (Compromís) y sus socios del PSOE. El PP ha conseguido al menos que se guarden tres minutos de silencio al inicio del Pleno extraordinario en recuerdo de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas de terrorismo.

Los populares realizarán esta tarde un homenaje a la Memoria de las víctimas del terrorismo en la calle de Miguel Ángel Blanco en Valencia, que en su momento consiguió el PP. A la cita asistirán tanto la portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, como el presidente del PPCV, Carlos Mazón, así como diversas víctimas del terrorismo en Valencia.

La portavoz adjunta, María José Ferrer San Segundo, ha señalado que el alcalde “ni siquiera ha contestado al escrito que formalmente le dirigió el Grupo Popular hace ya 6 días sobre ello, lo que supone una falta de respeto institucional a la labor de la oposición y de sensibilidad con la conmoción que supuso para España el ‘espíritu de Ermua’ que suscitó el cruel asesinato del joven concejal popular”‘.

Ferrer San Segundo ha señalado que “el alcalde dice que no lo ha incluido porque no lo considera ‘adecuado’, pero reconociendo que esta es una apreciación subjetiva, y por tanto política, porque no hay razón jurídica que le impida incluirlo”. .

La portavoz adjunta del PP, Ferrer San Segundo, lamenta “el sectarismo sin alma” del alcalde, y su gobierno Compromís-PSOE cuyos portavoces se han alineado en la Junta con el alcalde sin apoyar que en el pleno justo del 13 de julio se haga siquiera una declaración sobre su efeméride ese mismo día de conmemoración tan sangrante y dolorosa para la memoria colectiva de la democracia. Esa es su graduación moral de lo que consideran adecuado”.

Los populares afean que “Ribó y su gobierno si apoyen incluir la incorporación de una ficha de protección BRL Paneles cerámicos con motivos florales en calle Ruzafa” (punto 6 de este Pleno Extraordinario”), pero no el recuerdo a un acontecimiento conmocionó que tuvo un impacto decisivo en el Basta Ya de la sociedad española a la barbarie de ETA”.

La moción-declaración del PP pedía un apoyo especial para los centenares de víctimas del terrorismo de la Comunidad Valenciana. También reubicar el monumento a la Paz y la Concordia, en el lugar de mayor visibilidad una vez finalizadas las obras de la Plaza la Reina, como hito monumental de la ciudad de Valencia en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo en nuestra Comunidad, con una señalética adecuada que informe del objeto y dedicatoria del monumento. Instalar, como Espacios de la Memoria, una placa en los lugares donde se cometieron asesinatos por terrorismo en la ciudad de Valencia, así como en los demás donde los actos terroristas ocasionaron víctimas.”

Por último, la portavoz adjunta Ferrer San Segundo ha señalado que “indigna, y descorazona, que Compromís y PSOE, representantes en el gobierno muncipal de los vecinos de Valencia, se pongan del lado de la Desmemoria, oponiéndose a apoyar el recuerdo, dignidad y justicia para las víctimas. Y que se alineen con las tesis ‘blanqueadoras y falaces’ de los herederos de ETA, Bildu, hoy socios preferentes del Gobierno de España de Sánchez, que ha cometido la injusticia histórica de pactar, con quienes no han condenado los asesinatos, ni pedido perdón a los víctimas o sus familias, una ley de alteración del relato y contra la transición democrática. Y la infamia de acercar a su casa al asesino de Miguel Ángel Blanco, justo en los días que se rememora su conmocionante asesinato. Desde el PP hemos de decir, con tristeza, que los máximos dirigentes del gobierno de Valencia, no representan al sentir de nuestros vecinos”.

MOCIÓN DEL PP RECHAZADA PARA EL PLENO POR RIBÓ Y PSOE

1. Conmemorar los acontecimientos que en Julio de 1997, hace 25 años, tuvieron lugar en toda España y que fueron protagonizados por millones de españoles, para manifestar la indignación y la reprobación del secuestro y asesinato, por la banda terrorista ETA, de Miguel Ángel Blanco.

2. Recordar y homenajear a todas las victimas del terrorismo referencia ética y política de nuestro sistema constitucional, que simbolizan la defensa de la Libertad y del Estado de derecho.

3. Reubicar el monumento a la Paz y la Concordia, en el lugar de mayor visibilidad una vez finalizadas las obras de la Plaza la Reina, como hito monumental de la ciudad de Valencia en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo en nuestra Comunidad, con una señalética adecuada que informe del objeto y dedicatoria del monumento.

4. Instalar, como Espacios de la Memoria, una placa en los lugares donde se cometieron asesinatos por terrorismo en la ciudad de Valencia, así como en los demás donde los actos terroristas ocasionaron víctimas.

5. Establecer junto con las Asociaciones de víctimas del terrorismo un día para que cada año los valencianos conmemoren, recuerden y homenajeen a tales víctimas, organizando para este año 2022 un acto especial de homenaje con motivo de la reinstalación del monumento en la Plaza de la Reina”