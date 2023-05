VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Del 18 al 21 de mayo , la formación madrileña Tarambana Espectáculos estrena en la Comunitat Paella , una comedia con tintes de cabaré que propone una experiencia gastroescénica. En el escenario, una pareja descubre estar en crisis mientras preparara una comida informal de trabajo.

David Fernández 'Fabu' firma esta comedia que interpreta junto a Nerea Moreno y que dirige Víctor Velasco. Un proyecto con narrativa desestructurada y que mezcla diferentes lenguajes escénicos, rompiendo con las convenciones mientras saltea los ingredientes de un sorprendente guiso.

Las desigualdades en las relaciones humanas y laborales conviven en este homenaje a las artes escénicas, lleno de juegos metateatrales, que pone en duda si todo lo que ocurre en escena es mentira porque durante la función se cocina (literalmente) y el público puede saborear esta Paella llena de sorpresas.

València, 15 de mayo de 2023

Pocas cosas hay más atrevidas que venir de Madrid a cocinar una paella en un escenario valenciano y mientras se representa una obra de teatro. Pero Tarambana Espectáculos se arriesga a estrenar en Sala Russafa su última creación, Paella. Del 18 al 21 de mayo, por primera vez podrá verse en la Comunitat Valenciana esta comedia donde cabe todo tipo de ingredientes, desde el calabacín, la cebolla o el vino a los toques de cabaré, el baile y el happening en un texto lleno de juegos. Un sabroso espectáculo que culmina cuando, una vez caído el telón y ya en el hall de la sala, el público puede compartir con el equipo artístico la receta que se ha cocinado durante hora y media de risas, sorpresas, reflexión y una descarada valentía escénica.

El actor y dramaturgo David Fernández ‘Fabu’ firma este texto que él mismo coprotagoniza junto a Nerea Moreno y que dirige Víctor Velasco. Un montaje que se ha hecho con los galardones a Mejor Intérprete Femenina, Mejor Dirección y Premio del Público al Mejor Espectáculo en la reciente edición del Indifest, Festival de Teatro y Danza Independiente de Santander.

“La idea de esta obra vino durante el confinamiento, como muchos proyectos de tantos y tantos creadores. Era un momento de reflexión, donde había una situación personal y social muy dura. Nos rodeaba la muerte y yo acabé pensando en qué era lo que me hacía feliz. La respuesta la tenía clara: el teatro. Y me di cuenta de lo bonito que era no necesitar nada más que mi cabeza para poder seguir haciéndolo, incluso en circunstancias tan complejas como esas”, explica ‘Fabu’.

Poco a poco, fue haciendo el sofrito de esta comedia humana, que trata las relaciones personales, sentimentales, laborales… pero que también escenifica el hecho escénico, invitando a los espectadores a contemplar ese ‘juego de niños’ que para algunos puede parecer la representación teatral. Una disciplina artística que, además del disfrute para público y artistas, permite transmitir mensajes y vivir experiencias.

“La obra se estrenó en el Festival Surge de Madrid en 2022 y la respuesta del público es brutal. Se les abre mucho la mente porque les proponemos una narrativa no lineal, donde se van salteando los ingredientes al tiempo que avanza la preparación de la Paella. Y van viendo cómo las cosas cogen su sentido, su sabor”, explica el autor, para quien es todo un regalo sentir cómo la gente se embarca en esta aventura con ellos.

Una experiencia gastroescénica porque una de las convenciones que disfruta de romper el espectáculo es que todo lo que pasa en el escenario es falso. En Paella se cocina y de verdad. “Me imagino que los espectadores valencianos se llevarán las manos a la cabeza porque no hacemos una receta auténtica y tradicional. Precisamente, ese “arroz con cosas” que nos pasamos preparando toda la obra es una elección de uno de los personajes y le define claramente. También tiene un mensaje muy importante sobre el sentido del espectáculo porque, lo que cualquiera podría pensar que va a saber fatal, está sorprendentemente bueno”, asegura ‘Fabu’, tras muchos comentarios del público después de las funciones, cuando comparten ese ratito de encuentro con los espectadores.

UN MATRIMONIO, UNA CARRERA LABORAL, UN ESPECTÁCULO EN CONSTRUCCIÓN

Paella cuenta la historia de un matrimonio, Amparo y Federico. Ambos trabajan en la misma empresa, él en un puesto de mayor remuneración. Pero, como desean seguir su ascenso social, invitan a una comida informal a sus compañeros para presentarles un proyecto que él ha creado mientras les preparan algo tan propio y al mismo tiempo tan universal como la paella.

Sin embargo, Federico es un antihéroe, con sus mediocridades. Y en vez de agasajarle con un buen arroz de marisco, por ejemplo, se inventa una receta con ingredientes a cada cual más absurdo. Además, le pide a su mujer que sea ella quien presente la idea. Porque él está dispuesto a arriesgar el trabajo de su esposa que, al fin y al cabo, es una mujer. De esta manera, si sale mal conservan su mayor sueldo en la empresa y, si sale bien, ella le atribuirá el mérito y escalarán juntos.

Temas como la posición de la mujer en la pareja o en el mundo del trabajo empiezan a asomar en la historia de esta pareja que aún no se ha dado cuenta de que está en crisis. Pero entre las que saltarán chispas conforme se avive el fuego del guiso.

EL TEATRO COMO LA SAL DE TODOS LOS GUISOS

La reflexión sobre la creación y representación de la obra transcurre sobre el escenario al tiempo que avanza Paella, constituyendo una simpática y sincera admiración por las artes escénicas, por esa disciplina que a la que ‘Fabu’, autor del montaje, quería rendir homenaje.

Siguiendo un estilo de corte contemporáneo, con una voz ácida en ocasiones, alocada en otras, trepidante y siempre divertida, esta comedia pone de manifiesto las desigualdades que se dan en todos los ámbitos, sin escapar a la autocrítica de la que también ocurre en el mundo del teatro.

Mezclando lenguajes escénicos, invitando a trasgredir las convenciones y recetas aprendidas, Sala Russafa concluye con esta pieza su XII ‘Ciclo de compañías nacionales’ de la temporada, una selección de piezas creadas en diferentes rincones de España que ofrece una perspectiva de la variedad de estilos y la solvencia en la calidad de formaciones de mediano y pequeño formato que encuentra en el centro cultural ruzafero un espacio donde mostrar sus propuestas al público valenciano.

Esta semana en Sala Russafa…

Programación para público joven y adulto

XII CICLO COMPAÑÍAS NACIONALES

PAELLA ESTRENO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Texto: David Fernández ‘Fabu’

Dirección: Victor Velasco

Produce: Tarambana Teatro (Madrid)

Intérpretes: David Fernández ‘Fabu’ y Nerea Moreno

Sinopsis: Una pareja que trabaja en la misma empresa descubrirá que está en crisis mientras cocina (literalmente) una paella para una comida informal con sus compañeros. Toques de cabaré, happening y metateatro para esta experiencia ‘gastroescénica’, donde se saltean temas como la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, ganadora del Premio del Público a Mejor Espectáculo en la última edición del Indifest (Santander).

Sesiones: Del 18 al 21 de mayo. J, V y S a las 20 h, D a las 19 h.

Entradas: 16€ en taquilla. 14€ venta anticipada en la web del teatro, carnet de jubilado o estudiante y residentes en Ruzafa. Descuentos especiales para profesionales y estudiantes de Artes Escénicas. 12€ para grupos (10 personas, mínimo). Viernes, Día del espectador: 12€.

MÁS INFORMACIÓN: 963 107 488 RESERVA DE ENTRADAS: salaruzafa@arden.es VENTA ANTICIPADA: www.salarussafa.es