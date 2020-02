Sánchez y Torra liderarán la mesa de negociación entre gobiernos que arrancará este mes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el catalán, Quim Torra, encabezarán la mesa de negociación entre gobiernos para encauzar el “conflicto político” en Cataluña, que comenzará este mes de febrero. Ambos se han mantenido en sus posturas y mientras el primero ofrece más autogobierno para esta autonomía, el ‘president’ insiste en pedir un referéndum pactado de autodeterminación.

Sánchez y Torra se han visto este jueves en el Palau de la Generalitat por primera vez tras más de un año de desencuentros y pese al rechazo de los principales partidos de la oposición en el Congreso. Una reunión que, además, se produce en un clima de incertidumbre con un ‘president’ que ya no es diputado y que ha anunciado un adelanto electoral aún sin fecha.

El encuentro ha comenzado pasadas las 12:00 en la sala Virgen de Montserrat, un espacio reservado a las audiencias con presidentes y primeros ministros. Ha durado hora y media en la que ambos han discutido principalmente sobre el origen del “conflicto político”.

El presidente del Gobierno ha entregado a Torra una “agenda de reencuentro” (.pdf) con seis ejes y 44 puntos para retomar el diálogo político, que propone esa mesa entre gobiernos en febrero, la apuesta por la “desjudicialización de la política”, por la supresión de los aforamientos para cargos políticos y la anulación la condena al expresidente de la Generalitat fusilado en 1940 por el franquismo, Lluís Companys.

Sánchez ofrece revertir una década de deudas pendientes

También propone resolver deudas pendientes del Gobierno con la Generalitat durante una década en algunas materias como la financiación autonómica, el apoyo a los servicios públicos o el impulso a las infraestructuras. “Son asuntos que han sido tratados sucesivamente en estos diez años por parte de los presidentes de la Generalitat demandados al Gobierno central”, ha expuesto Sánchez en rueda de prensa después de la reunión .

Torra, que ha regalado a Sánchez dos libros sobre la libertad y los derechos humanos, ha reconocido que no ha leído el documento y ha criticado que esas cuestiones no tienen cabida en la mesa de negociación porque “la mitad” de ellas podrían resolverse en un Consejo de Ministros sin mayor complicación: “Deseamos que se solucionen lo antes posible, pero no pueden condicionar la resolución del conflicto”.

“Sánchez: “El balance de la última década es lamentable, todos hemos perdido”“

“El Gobierno propone recomenzar. Necesitamos retomar el diálogo en el momento en que los caminos se separaron y en que los argumentos y razones dejaron de escucharse y los agravios a acumularse”, ha dicho Sánchez, matizando que el diálogo debe desarrollarse “dentro de la ley”, ha reconocido además la dificultad de “ponerse de acuerdo” tras una década, presidida por los desencuentros entre el Gobierno y la Generalitat, cuyo balance “es lamentable”: “Nadie ha ganado, todos hemos perdido”.

Sánchez, que ha calificado este día como “muy importante”, ha reconocido que va a hacer falta “mucha paciencia, determinación y generosidad” por ambas partes porque “hay heridas muy profundas que se han abierto y no se cerrarán así como así” y las posiciones entre ambas partes son muy diferentes.

“No tenemos miedo a hablar de nada”, ha afirmado Sánchez respecto a tratar la autodeterminación en las negociaciones. Aunque ha matizado: “Soy un firme defensor del autogobierno de Cataluña, es integrador, aglutina a más catalanes y representa mejor la pluralidad”.