“Queremos abrir una nueva etapa que ilusione y una a todas las fiestas de València y Núria es la persona que mejor les representa”

(València 23/01/2023) La vicealcaldesa de València y candidata socialista a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha desvelado esta tarde el nombre de la persona que la acompañará en la lista de las próximas elecciones municipales para encabezar el área de Cultura Festiva: Nuria Llopis. El anuncio, realizado en el transcurso del ‘apropòsit’ realizado en el teatro Flumen, ha congregado a más de 400 personas de todo el mundo festivo de la ciudad de València.

“Quiero ser alcaldesa de esta ciudad y para mí es muy importante que el equipo que me acompañe genere credibilidad, confianza y seguridad y que, además, sea representativo de la mayoría de la ciudad. Por eso, la mejor propuesta que podemos hacer a la ciudad de València es que la próxima concejala de Cultura Festiva sea Nuria Llopis”, ha anunciado la cabeza de cartel de los socialistas en la ciudad de València.

“Nuria es una persona que representa a la fiesta, que genera confianza y seguridad, que es creíble y es alguien a quien todo el mundo respeta y quiere, algo que le da la capacidad de unir a la fiesta. Nosotros queremos abrir una nueva etapa en el mundo de las fiestas de València y, especialmente, en las Fallas en donde impere la palabra unión. No queremos volver al pasado. Y creo que es el momento de ilusionar con una nueva etapa, con una nueva persona y, sinceramente, creo que el Partido Socialista tiene la mejor propuesta y la mejor persona para que realmente la fiesta sienta que en el Ayuntamiento de València hay una persona que realmente les representa”, ha afirmado Gómez tras el ‘apropòsit’ en el que han participado Javi Santes, Jordi Palanca, Ferràn Gadea, Alfredo Ferrando, Javi Valiente y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Por su parte, Llopis ha mostrado su satisfacción por incorporarse a la candidatura socialista de Sandra Gómez para trabajar con un objetivo principal: unir a la fiesta: “Soy de una familia que viene de la fiesta, de la tradición, de la cultura de València y siempre me han inculcado que hemos de trabajar por las fiestas de nuestra ciudad

porque nos enriquecen como personas y nos dan vida. Por eso y por mi experiencia en las fiestas, me hace especial ilusión poder representar en el Partido Socialista esa Concejalía de Cultura Festiva, una concejalía que me toca muy de cerca”, ha manifestado Llopis.

La responsable de Cultura Festiva del Partido Socialista ha avanzado que trabajará “por la unión de las fiestas de nuestra ciudad y por aquellos que la hacen posible. Creo que la única manera de avanzar mejor en nuestras fiestas es estar todos unidos y escuchar a todos los que trabajan por las fiestas. Porque ellos son los que tienen las verdaderas respuestas del futuro de nuestra fiesta. Y otra de las cosas fundamentales por las que quiero trabajar en esta candidatura es por la unión de los jóvenes y de los mayores, por la evolución en nuestra fiesta y por la adaptación a los tiempos que corren. Tenemos el presente, pero queremos el futuro de nuestras fiestas y creo que la clave está en contar con los jóvenes que trabajan indiscutiblemente también por la ciudad”, ha concluido.

Currículum

Nuria Llopis es periodista. En la actualidad, reportera en La Sexta. Ha colaborado en el programa «Gente de Fallas» de Onda Cero desde los 14 años. Presentadora del programa de televisión «Al Remat» en Levante Televisión, un espacio dedicado exclusivamente a las fiestas de nuestra ciudad. Presentadora también del espacio de fiestas y tradiciones en la 97.7. Presentadora de eventos, algunos tal importantes como La preselección de la Corte de Honor en la Fonteta de San Lluis. También ha trabajado como reportera en las cadenas locales y regionales como 7teleValencia, Á Punt y Telemadrid.

Festera de nacimiento. Ha participado en los milagros de San Vicente del Altar del Carmen, el barrio en el que nació. Altar del que también ha sido clavariesa junto a su hermana melliza.

Componente de la comisión de Na Jordana, falla en la que su familia ha estado muy vinculada con la presidencia de su abuelo, Pedro Borrego, y su tío, Pere Borrego. Ha sido fallera mayor infantil de su falla y un año después, en 2006 Fallera Mayor Infantil de Valencia. En 2018 repitió la representación de su comisión ya como fallera mayor.

“Volem obrir una nova etapa que il·lusione i una a totes les festes de València i Nuria és la persona que millor els representa”

Sandra Gómez: «Nuria Llopis serà la pròxima regidora de Cultura Festiva”

(València 23/01/2023) La vicealcaldessa de València i candidata socialista a l’Alcaldia de València, Sandra Gómez, ha revelat aquesta vesprada el nom de la persona que l’acompanyarà en la llista de les pròximes eleccions municipals per a encapçalar l’àrea de Cultura Festiva: Nuria Llopis. L’anunci, realitzat en el transcurs del ‘apropòsit’ realitzat en el teatre Flumen, ha congregat a més de 400 persones de tot el món festiu de la ciutat de València.

“Vull ser alcaldessa d’aquesta ciutat i per a mi és molt important que l’equip que m’acompanye genere credibilitat, confiança i seguretat i que, a més, siga representatiu de la majoria de la ciutat. Per això, la millor proposta que podem fer a la ciutat de València és que la pròxima regidora de Cultura Festiva siga Nuria Llopis”, ha anunciat el cap de cartell dels socialistes a la ciutat de València.

“Nuria és una persona que representa a la festa, que genera confiança i seguretat, que és creïble i és algú a qui tothom respecta i vol, alguna cosa que li dona la capacitat d’unir a la festa. Nosaltres volem obrir una nova etapa en el món de les festes de València i, especialment, en les Falles on impere la paraula unió. No volem tornar al passat. I crec que és el moment d’il·lusionar amb una nova etapa, amb una nova persona i, sincerament, crec que el Partit Socialista té la millor proposta i la millor persona perquè realment la festa senta que a l’Ajuntament de València hi ha una persona que realment els representa”, ha afirmat Gómez després del ‘apropòsit’ en el qual han participat Javi Santes, Jordi Palanca, Ferràn Gadea, Alfredo Ferrando, Javi Valiente i la delegada del Govern, Pilar Bernabé.

Per part seua, Llopis ha mostrat la seua satisfacció per incorporar-se a la candidatura socialista de Sandra Gómez per a treballar amb un objectiu principal: unir a la festa: “Soc d’una família que ve de la festa, de la tradició, de la cultura de València i sempre m’han inculcat que hem de treballar per les festes de la nostra ciutat perquè ens enriqueixen com a persones i ens donen vida. Per això i per la meua experiència en les festes, em fa especial il·lusió poder representar en el Partit Socialista aqueixa Regidoria de Cultura Festiva, una regidoria que em toca molt de prop”, ha manifestat Llopis.

La responsable de Cultura Festiva del Partit Socialista ha avançat que treballarà “per la unió de les festes de la nostra ciutat i per aquells que la fan possible. Crec que l’única manera d’avançar millor en les nostres festes és estar tots units i escoltar a tots els que treballen per les festes. Perquè ells són els que tenen les vertaderes respostes del futur de la nostra festa. I una altra de les coses fonamentals per les quals vull treballar en aquesta candidatura és per la unió dels joves i dels majors, per l’evolució en la nostra festa i per l’adaptació als temps que corren. Tenim el present, però volem el futur de les nostres festes i crec que la clau està a comptar amb els joves que treballen indiscutiblement també per la ciutat”, ha conclòs.

Currículum

Nuria Llopis és periodista. En l’actualitat, reportera en La Sexta. Ha col·laborat en el programa «Gent de Falles» d’Onda Cero des dels 14 anys. Presentadora del programa de televisió «Al Remat» en Llevant Televisió, un espai dedicat exclusivament a les festes de la nostra ciutat. Presentadora també de l’espai de festes i tradicions en la 97.7. Presentadora d’esdeveniments, alguns tal importants com La preselecció de la Cort d’Honor a la Fonteta de San Lluis. També ha treballat com a reportera en les cadenes locals i regionals com 7teleValencia, À Punt i Telemadrid.

Festera de naixement. Ha participat en els miracles de Sant Vicent de l’Altar del Carmen, el barri en el qual va nàixer. Altar del qual també ha sigut *clavariesa al costat de la seua germana bessona.

Component de la comissió de Na Jordana, falla en la qual la seua família ha estat molt vinculada amb la presidència del seu avi, Pedro Borrego, i el seu oncle, Pere Borrego. Ha sigut fallera major infantil de la seua falla i un any després, en 2006 Fallera Major Infantil de València. En 2018 va repetir la representació de la seua comissió ja com a fallera major.