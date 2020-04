Sanidad ordena retirar un lote de mascarillas de China que repartió a las comunidades por incumplir la normativa

el ministerio de sanidad ha ordenado la retirada de un lote de mascarillas que repartió a las comunidades autónomas tras comprobar que no cumplen con la normativa europea. según los datos aportados este viernes, hasta el momento se han retirado solo en cataluña 200.000 mascarillas ffp2 de una partida de unas 400.000 por no cumplir los requisitos para ser consideradas ffp2. “tienen que ser evaluadas porque se ha visto que podrían no ser válidas y no cumplir con los requisitos que debe tener una mascarilla ffp2”, ha dicho en rueda de prensa la consejera catalana de salud, alba vergés, cuya comunidad, junto con aragón, dio la voz de alarma, informa rebeca carranco.

sanidad ha informado de que ha pedido la retirada de estas mascarillas distribuidas a las comunidades autónomas tras realizar un análisis solicitado por el hospital universitari parc taulí de barcelona. se trata de mascarillas garry galaxy, en envoltorio de color verde, que no cumplen con ninguna clasificación indicada en la norma de la asociación española de normalización.

por su parte, el ministro de sanidad, salvador illa, ha confirmado durante una rueda de prensa que se detectaron problemas en el lote de mascarillas ffp2 de un proveedor chino autorizado por el gobierno. “nos los comunicaron aragón y cataluña. fueron analizadas por el instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo a petición nuestra. un lote cumplía los requisitos, pero el otro presentaba problemas. se comunicó a las comunidades autónomas su retirada, como así ha sucedido”, ha señalado.

curiosamente, hay dos lotes de mascarillas involucradas. unas de embalaje verde que lleva marcado n95 y código de barras 6 972306 630042. se trata de una mascarilla autofiltrante, plegada, con pinza nasal, con arnés de cabeza consistente en cintas elásticas que pasan por detrás de las orejas. estas han resultados ser las defectuosas. sin embargo hay otro lote, azul, sin identificación, sin envoltorio (suelta) y que no lleva ningún tipo de marcado, que sí cumple con los requisitos para ser considerada como ffp2. para verificar la diferencia se han realizado también los ensayos de resistencia a la respiración y se comprueba la “coherencia” con los resultados obtenidos en penetración, dice el ministerio. el departamento que dirige salvador illa afirma que entre ambos lotes llegaron 900.000 mascarillas, aunque no se llegaron a repartir todas.

una portavoz del ministerio afirma que estas mascarillas se han adquirido a un fabricante que “forma parte del listado de proveedores autorizados por las autoridades chinas y todos los productos sanitarios suministrados cuentan con el preceptivo marcado ce”. esto quiere decir que teóricamente cumplen con los requisitos necesarios en europa y que no sucede como con los tests defectuosos que se repartieron a finales de marzo y que hubo que retirar porque tenían una precisión del 30%, muy lejos del 60% como mínimo que se exige. en ese caso se comprobó que la empresa comercializadora estaba registrada en europa, pero no tenía licencia dentro de china.

sanidad explica que se trata de un lote concreto, que el defecto no se ha detectado en otros productos. la orden de retirada ya se ha dado, y las comunidades son las que tienen que llevarla a cabo. el fabricante ya se ha comprometido a enviar otro lote que sí cumpla con los requisitos de normalización que fijan las autoridades españolas. en cualquier caso, el ministerio afirma que ha remitido el material defectuoso a aitex (instituto de investigación textil), para que validen si son adecuadas para otro uso como puede ser mascarilla quirúrgica o higiénica. estas últimas son las más sencillas, y se han establecido sus criterios a finales del mes pasado como una alternativa más sencilla y barata para usarlas esporádicamente (salidas a la calle o a la compra, usar transporte público).

el ministerio también afirma que ante los problemas que está habiendo con la compra de material sanitario, como ocurrió con los equipos para pruebas rápidas que hubo que retirar, se mantienen los dos controles estándar, el que se refiere a la documentación que acredita los ensayos y la acreditación europea; el trabajo de control sobre el terreno por parte de la agencia española de normalización, aenor, y otro más: los ensayos en el instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo.

la central sindical csif afirma que ha detectado estos productos en madrid, cataluña, andalucía, la rioja y castilla-la mancha, y dice que exigirá responsabilidades porque “no hay derecho a que después de semanas con falta de material de protección en toda españa ahora se repartan miles de mascarillas defectuosas”.

en concreto, el sindicato asegura que este material se ha utilizado en centros sanitarios de cádiz, y solicitará que quienes las emplearon sean sometidos a una cuarentena. según la organización sindical, en madrid las mascarillas defectuosas también han llegado tanto a hospitales como a servicios sanitarios como el summa 112, y que asimismo las han usado en residencias de mayores y personas con discapacidad.