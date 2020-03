Se espera que hoy se anuncie la decisión de si se suspenden o no las Fallas

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reunido de urgencia, a última hora de este martes, a la Mesa de coordinación interdepartamental frente al coronavirus en el Palau de la Generalitat, según fuentes de Presidencia.

El objetivo de este nuevo órgano es el análisis de la información, la coordinación y el seguimiento de las actuaciones que corresponden a la Generalitat, en el marco del Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SICAS), y su primera reunión tuvo lugar el lunes.

Se espera que al finalizar el encuentro se anuncie la decisión de si se suspenden o no las Fallas (o parte de los actos falleros previstos) como medida de contención del covid19.

Esta mañana, el alcalde Joan Ribó había declarado que la ciudad cumpliría “escrupulosamente” las directrices que marcaran las autoridades sanitarias respecto al coronavirus porque “lo primero es la seguridad y la salud de las personas“.

Con todo, el primer edil instó a mantener “una actitud no alarmista y de responsabilidad” y explicó que, dado que la situación en Valencia es de contención, no se han adoptado medidas excepcionales en el funcionamiento del Ayuntamiento ni en las relaciones de la Corporación.

El alcalde de Valencia ha pedido a la ciudadanía “que asuma con toda seriedad las medidas personales de higiene y desinfección, sobre todo las personas mayores o con enfermedades de riesgo; y que estas eviten acudir a grandes concentraciones”.

Solo dos guerras y una tasa pudieron con las Fallas

La declaración de la guerra de Cuba y la Guerra Civil española llevaron a suspender las Fallas en Valencia, que también vio, en 1886, sus calles sin catafalcos porque los falleros se negaron a pagar la tasa para plantarlos en la calle.

Aunque la primera referencia documentada de las Fallas se remonta a 1774, no es hasta 74 años después cuando se pueden encontrar publicaciones continuadas sobre la fiesta josefina, según relata a EFE el historiador, documentalista y miembro de la Junta Central Fallera de Valencia Javier Mozas.

En 1896, el gobernador civil de Valencia declaró el estado de guerra por el enfrentamiento bélico de España con los Estados Unidos en la conocida como guerra de Cuba y “se decidió no celebrar las Fallas a dos días de su inicio”, señala Mozas. Esto supuso “la primera suspensión de las Fallas”, aunque se sabe que hubo catafalcos que se guardaron y se plantaron al año siguiente, “porque está contrastado que los bocetos son los mismos”.

También se suspendieron las fiestas durante los años 1937, 1938 y 1939 con motivo de la Guerra Civil española. Las de 1936 se celebraron sin problema, pues el alzamiento se produjo el 17 de julio.

Sin embargo, la primera vez que se tiene referencia de que los monumentos falleros no se plantaron fue en 1886, aunque en aquella ocasión fueron los falleros “de forma individualizada” los que no pagaron la tasa de 60 pesetas que se cobraba como canon desde 1851 por plantar los catafalcos en las calles. “Al principio se pagaban 5 pesetas pero a los gobernantes no les gustó nada que se metieran con ellos en unas fiestas muy populares, y como eran muy burgueses quisieron acaban con ellas obligando a pagar cada vez más para que desaparecieran; y efectivamente, fueron a menos hasta que en 1886 ninguna comisión plantó falla”, explica.

Tras estos momentos históricos, Valencia no ha vuelto a vivir un año sin Fallas aunque sí ha suspendido actos concretos, especialmente por adversidades meteorológicas o sucesos como los atentados del 11M de 2004 en Madrid, en los que se suspendieron todos los actos oficiales durante los tres días de luto.