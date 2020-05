Silvia Esteve “En Protección Civil aprendes una cosa nueva cada día, y también a desenvolverte en situaciones de emergencia.”

En Protección Civil aprendes una cosa nueva cada día, y también a desenvolverte en situaciones de emergencia.”

En Alboraya, Protección Civil está colaborando en servicios muy importantes con el Ayuntamiento de Alboraya, Servicios Sociales y la Policía Local

Torrent es una joven voluntaria de Protección Civil en Alboraya, a sus 23 años ya lleva 5 al servicio de todas las personas que puedan necesitarlo, y ofreciendo un apoyo muy necesario a los servicios de emergencias: sanitarios, bomberos, y cuerpos y fuerzas de seguridad.

Protección Civil es un servicio público esencial para la ciudadanía. Este grupo de personas voluntarias ayudan a los servicios de emergencias y se apoyan en ellos en ciertas ciertas circunstancias, y ha demostrado ser un pilar fundamental durante esta crisis sanitaria mundial.

En Alboraya son más de treinta personas voluntarias, y las que están prestando servicios actualmente colaboran con tareas tan esenciales como el reparto de alimentos y material sanitario, entre muchas otras. “Estamos coordinados en dos grupos y nos van informando de cada servicio o tarea para salir solo la gente necesaria”, explica Silvia sobre la organización actual.

En el municipio están en constante coordinación y colaborando con el Ayuntamiento de Alboraya, Servicios Sociales y la Policía Local.

Han ayudado a los agricultores en la desinfección, en el reparto de mascarillas en paradas de metro y bus y a la población de riesgo, llevando compras de medicamentos y alimentación a personas mayores, y también apoyando a la ONG Tira Avant en su reparto de alimentos, entre otras labores.

Para estas tareas disponen de las protecciones y rutinas necesarias: mascarillas, guantes, pantallas protectoras, geles y productos desinfectantes, además de haber realizado desinfección con ozono en la flota de vehículos municipal al completo. Silvia afirma que no es difícil para ella “porque estamos haciendo un servicio para todos, pero tienes que tener ciertas medidas higiénicas, una rutina.”

Y es que esta voluntaria siempre ha tenido vocación por ayudar, además de una familia muy vinculada también al servicio público: “Cuando era pequeña veía a protección civil, la policía, ambulancias… y me gustaba e interesaba mucho”. Hasta que un día estos servicios le atendieron y ayudaron a ella, y decidió que cuando pudiese iba a ser voluntaria, y ayudar a gente como en su día hicieron con ella.

Este es el objetivo que guía Protección Civil: proteger a las personas, ofreciendo una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes.

Sobre la situación actual afirma que “La figura de Protección Civil últimamente se está viendo y reconociendo más, pero aún debería cobrar mayor visibilidad.” Silvia señala que es importante que la población tenga en cuenta que se puede contar con ellos en cualquier situación.

Reconoce que mucha gente no entiende esta vocación por ayudar a la gente, pero recomienda a las personas jóvenes que sean voluntarias: “Ganas algo para ti también, sentir que estás ayudando. En Protección Civil aprendes una cosa nueva cada día, y también a desenvolverte en situaciones de emergencia.”

Silvia está muy contenta con su labor, y con la agrupación de Protección Civil de Alboraya, que es un ejemplo de buena actitud y cooperación. “Que te sientas a gusto con tus compañeros y compañeras, y que ellos también, es fundamental”. Porque como esta voluntaria afirma, si todos y todas cooperamos, todo va a salir bien.

—



“En Protecció Civil aprens una cosa nova cada dia, i també a desembolicar-te en situacions d’emergència.”

A Alboraia, Protecció Civil està col·laborant en serveis molt importants amb l’Ajuntament d’Alboraia, Serveis Socials i la Policia Local

–

Silvia Esteve Torrent és una jove voluntària de Protecció Civil a Alboraia, als seus 23 anys ja porta 5 al servei de totes les persones que puguen necessitar-lo, i oferint un suport molt necessari als serveis d’emergències: sanitaris, bombers, i cossos i forces de seguretat.

Protecció Civil és un servei públic essencial per a la ciutadania. Aquest grup de persones voluntàries ajuden als serveis d’emergències i es recolzen en ells en certes certes circumstàncies, i ha demostrat ser un pilar fonamental durant aquesta crisi sanitària mundial.

A Alboraia són més de trenta persones voluntàries, i les que estan prestant serveis actualment col·laboren amb tasques tan essencials com el repartiment d’aliments i material sanitari, entre moltes altres. “Estem coordinats en dos grups i ens van informant de cada servei o tasca per a eixir només la gent necessària”, explica Silvia sobre l’organització actual.

En el municipi estan en constant coordinació i col·laborant amb l’Ajuntament d’Alboraia, Serveis Socials i la Policia Local.

Han ajudat als agricultors en la desinfecció, en el repartiment de màscares en parades de metro i bus i a la població de risc, portant compres de medicaments i alimentació a persones majors, i també fent costat a l’ONG Tira Avant en el seu repartiment d’aliments, entre altres labors.

Per a aquestes tasques disposen de les proteccions i rutines necessàries: màscares, guants, pantalles protectores, gels i productes desinfectants, a més d’haver realitzat desinfecció amb ozó en la flota de vehicles municipal al complet. Silvia afirma que no és difícil per a ella “perquè estem fent un servei per a tots, però has de tindre certes mesures higièniques, una rutina.”

I és que aquesta voluntària sempre ha tingut vocació per ajudar, a més d’una família molt vinculada també al servei públic: “Quan era xicoteta veia a protecció civil, la policia, ambulàncies… i m’agradava i interessava molt”. Fins que un dia aquests serveis li van atendre i van ajudar a ella, i va decidir que quan poguera anava a ser voluntària, i ajudar a gent com en el seu moment van fer amb ella.

Aquest és l’objectiu que guia Protecció Civil: protegir a les persones, oferint una resposta adequada davant els diferents tipus d’emergències i catàstrofes.

Sobre la situació actual afirma que “La figura de Protecció Civil últimament s’està veient i reconeixent més, però encara hauria de cobrar major visibilitat.” Silvia assenyala que és important que la població tinga en compte que es pot comptar amb ells en qualsevol situació.

Reconeix que molta gent no entén aquesta vocació per ajudar a la gent, però recomana a les persones joves que siguen voluntàries: “Ganes alguna cosa per a tu també, sentir que estàs ajudant. En Protecció Civil aprens una cosa nova cada dia, i també a desembolicar-te en situacions d’emergència.”

Silvia està molt contenta amb la seua labor, i amb l’agrupació de Protecció Civil d’Alboraia, que és un exemple de bona actitud i cooperació. “Que et sentes a gust amb els teus companys i companyes, i que ells també, és fonamental”. Perquè com aquesta voluntària afirma, si tots i totes cooperem, tot eixirà bé.



