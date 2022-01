Espolins Falleres Majors de València

Vives y Marí

Un exemple de professionalitat que perdura i que enguany ha decidit teixir els espolins “Fallera Major de València” i “Fallera Major Infantil de València”, els tradicionals primers vestits oficials que estrenen el dia de la seua exaltació. El color és tota una incògnita però ja queda menys per a resoldre’l.

Des de fa més de 60 anys, Vives i Marí és una signatura pionera en l’ofici de l’art de la seda valenciana. Un elaborat procés artesanal que perdura hui dia passant de pares a fills: tres generacions que han garantit a cada moment de la seua història l’alta qualitat dels seus productes.

Vives i Marí és un dels majors productors de teixits a Espanya i l’empresa líder en sedes dedicades a la indumentària regional de la Comunitat Valenciana. Des de l’any 1973, implementa la seua producció dedicant-se a la creació de teixits per als vestits tradicionals de tota la Comunitat Valenciana, i des de l’any 1999 recupera la fabricació d’espolins.

Gràcies al remarcable treball de l’equip de professionals i a les maquinàries més modernes, l’empresa destaca per la seua capacitat de crear dibuixos i colors exclusius, però sempre respectant la tradició sedera. A més, la producció d’espolins certificats continua treballant-se com en els temps antics, teixint manualment obres d’art úniques.

I ndumentarista Cort d’Honor

170 0 . Jorge Fabuel

La confecció major estarà realitzada per 1700 Indumentària Valenciana. Aquesta empresa naix fa 15 anys amb l’objectiu de crear peces úniques i exclusives, sempre fidels a la nostra concepció de la indumentària Valenciana. Línies depurades que busquen afavorir sense excessos innecessaris són el segell personal de la signatura. L’empresa ha sigut indumentarista oficial de cinc Corts d’Honor, en 2013, 2014, 2020 i 2021, a més de vestir a diferents Falleres Majors de València o fins i tot tratges de la coneguda Dansà.

En aquest 2022 presenten un vestit oficial del s.XIX característic del seu atelier i un s. XVIII inspirat en línies més tradicionals, incorporant elements fins al moment no utilitzats per a la indumentària d’una Cort d’Honor.

En l’actualitat, 1700 agrupa tot el saber fer de la tradició en indumentària regional amb una visió 360° que s’adapta de manera dinàmica a les noves realitats del sector. L’empresa ha sabut adaptar-se als canals d’informació i comunicació a l’abast general per comunicar més i millor. Volen, doncs, que totes les persones tinguen una experiència plena, enriquidora i formativa quan els visiten, tan físicament com virtualment.

I ndumentarista Cort d’Honor Infantil

La Joia Indumentaristas serà l’empresa encarregada de confeccionar els tretze vestits oficials de les representants infantils. Aquesta marca, fundada a Xirivella l’any 1998, destaca per la fidelitat amb els clients i les clientes i la claredat i el bon gust cap a cadascuna de les persones que visiten la seua tenda, sent aquesta una de les seues principals característiques. El seu bon fer queda reflectit en totes les seues creacions i en les set vegades que han tingut l’encàrrec de vestir a diferents Corts d’Honor i Falleres Majors de València.

Purificació Gutiérrez està darrere de la Joia com a fundadora i, actualment, la seua filla, Macarena Esquerre, continua la tradició familiar, transmetent l’afecte que sent tot l’equip de la Joia Indumentaristas per les Falles a través de la indumentària.

Per al primer vestit s’ha seguit el patronatge tradicional del segle XIX que completaran amb un gipó de mànega llarga per dins de la falda i amb mocador creuat. Per al segle XVIII el gipó està enrederat, amb mànega al colze i rematat amb punta. El guardapeus és més curt per a ser més fidel a l’estètica corresponent de l’època i anirà acompanyat d’un gipó de mànega llarga negre que podran portar per dins i per fora. El lema de la Joia Indumentaristas és que “ja que cal treballar, és un orgull haver pogut fer de la nostra passió, la nostra professió”.

Manteletes

Hijas de Carmen Esteve

Les manteletes del primer vestit oficial, tant de la Cort d’Honor major con de la infantil, enguany estaran confeccionades per Hijas de Carmen Esteve, una de les empreses d’indumentària valenciana més importants de la Comunitat Valenciana. La seua fundadora, Carmen Esteve, va crear en 1949 una empresa familiar que hui continua sent un referent en el món de les Falles i gràcies als seus treballs han creat un segell de prestigi, tradició, qualitat i bellesa.

Vestint les falles des de 1949. Les manteletes de Hijas de Carmen Esteve són les encarregades de les manteletes de la Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil de València i la seua Cort d’Honor.

El seu treball combina tradició, qualitat i bellesa. Les manteletes del primer vestit de la Cort Infantil estan brodades en fil daurat i beix sobre una base de tul de cotó mentre que les del segon vestit oficial estan brodades en fil de cotó blanc trencat sobre una base de batista fina, un dibuix clàssic dels arxius de Carmen Esteve.

Artesania Viana

Enguany, Viana ha realitzat les manteletes del segon vestit de les Corts de les

Falleres Majors de València.

Viana, la veterana empresa fundada en 1986 dedicada a les manteletes, mantellines, randes, mantells per a l’església i altres brodats en general per a la indumentària valenciana. Des de l’any 2007 al 2021 han realitzat les manteletes de les Corts d’Honor i Falleres Majors de València ininterrompudament, ja siga per a majors o infantils. Des de l’any 2013 fins al 2021 també han realitzat les mantellines per a les màximes representants.

Els vestits oficials contenen dibuixos tradicionals com a palmes i ocellets i els brodats, per part seua, estan sobre mussolina fina. En el cas de la Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil de València, l’acabat és de punta de valencienne, mentre que el de la Cort d’Honor de la Fallera Major de València està combinat en dos colors: fil de seda i or envellit.

Pel seu costat, les manteletes de les Falleres Majors de València són models realitzats en exclusiva i totalment artesanals en punt de cadeneta.

En definitiva, les manteletes del segle XVIII estan fetes en mussolina, sense

lluentor i amb el segell de Viana.

A dreços

Art Antic porta des de 2001 col·laborant ininterrompudament amb Junta Central Fallera en la realització dels adreços oficials de les Falleres Majors de València i les seues Corts d’Honor.

Carmen Martín lluirà un adreç de ram en or de 18 quirats amb brillants en talla rosa. La Joia, pintxos, pendents, collaret i polsera amb set tires de perles. L’adreç de Nerea López està realitzat de la mateixa manera però amb 6 tires de perles. D’altra banda, les Corts d’Honor portaran també el tradicional ram, la infantil sempre amb una grandària més xicoteta, adequat per a les xiquetes.

Cotxes d’època

En el dia de la seua exaltació, les Falleres Majors de València i les seues Corts d’Honor, arribaran al Palau de Congressos des de l’Ajuntament de València en cotxes d’època del Club d’Automòbils antics de València (CAAV)

Amb quasi 60 anys de vida i més de cinc-cents membres al llarg de la seua història la trajectòria del CAAV és sinònim de prestigi. Aquest club té com a fi primordial fomentar l’afició a la reconstrucció, conservació i ús del vehicle clàssic, històric i antic.

Per al Club de Vehicles Antics de València, la custòdia i conservació de vehicles clàssics és la millor manera de protegir un llegat que constitueix una manifestació de la transformació de la nostra societat; un extraordinari patrimoni cultural i industrial que només és possible si perviuen i si es treballa per transmetre els coneixements de la mecànica i ús de l’automòbil.

Any rere any des de la seua fundació, els socis del CAAV s’han distingit per l’adquisició, restauració i posada en marxa d’automòbils antics i clàssics, les habilitats i l’estat de forma dels quals demostren anualment en la seua prova de cronometratge de regularitat més reconeguda, el Ral·li de falles, denominat també Ronda Fallera de Cotxes de L’Antigor -Trofeu d’SM El Rei.

Igual que en anys anteriors, Junta Central Fallera tindrà a la seua disposició els millors cotxes de l’extraordinària col·lecció del Club de Cotxes Antics de València per al trasllat de les Falleres Major i Infantil de València 2020 i de les seues Corts d’Honor.

Pel que fa a les característiques d’aquests vehicles històrics, són vehicles d’alta gamma fabricats entre 1928-1940. Es tracta de vehicles amb més de 70 anys d’antiguitat, en perfecte estat de conservació i que guarden fins a l’últim detall, la qual cosa garanteix el màxim confort per a les falleres i l’èxit per a l’organització.

COTXE 1

MARCA: ROLLS ROYCE COLOR: NEGREANY DE FABRICACIÓ: 1938

COTXE 2

MARCA: BENTLEY COLOR: BLAU I NEGRE

ANY DE FABRICACIÓ: 1936

COTXE 3

MARCA: BUICK MASTER COLOR: BURDEOS-NEGRE ANY DE FABRICACIÓ: 1929

COTXE 4

MARCA: PACKARD COLOR: CREMAANY DE FABRICACIÓ: 1930

COTXE 5

MARCA: FORD COLOR: VERDANY DE FABRICACIÓ: 1928

COTXE 6

ARCA: CITROËN COLOR: CREMA I NEGRE ANY DE FABRICACIÓ: 1940

COTXE 7

MARCA: FORD COLOR: NEGRE

ANY DE FABRICACIÓ: 1939

P alau de Congressos

Aquest edifici alberga, per segona vegada, un acte tan solemne i important com les Exaltacions de les Falleres Majors de València i les seues Corts d’Honor, escrivint així el seu nom en la història fallera.

Es tracta d’una construcció que combina a la perfecció l’estètica, la usabilitat i la versatilitat. Per això va ser premiat tan sols un any després de la seua inauguració. Va ser en 1999 quan va rebre el guardó del Royal Institute of British Architects (RIBA) com a Millor Edifici Europeu en 1999. I no sols això, en 2018 es va convertir en el Millor Palau de Congressos del Món per l’Associació Internacional de Palau de Congressos, un reconeixement que ja va obtindre l’any 2010.

El Palau de Congressos de València va nàixer de l’estudi de l’arquitecte britànic Norman Foster, guanyador de la medalla d’or de l’Institut Americà d’Arquitectura, premi Pritzker i Premi Príncep d’Astúries de les Arts.

La seua espectacular façana i accés és idoni perquè l’arribada a l’acte lluïsca al màxim. Les sales i els espais permeten infinites possibilitats per a donar cabuda a tan emblemàtic acte faller.

Banda Municipal

La banda va ser creada en 1903 sota la direcció de Santiago Lope, qui va conduir el seu primer concert el 8 de desembre del mateix any. Amb el mestre Lope al capdavant, va aconseguir nombrosos èxits, entre ells, tres primers premis en el Certamen Internacional de Bilbao, celebrat en 1995. Amb el transcurs del temps, la Banda Municipal ha comptat amb diversos directors.

La Banda Municipal celebra unes noranta actuacions per any, entre les quals destaquen els concerts celebrats en la capital del Túria, els que ofereix en barris perifèrics i pobles de la Comunitat Valenciana, així com aquells que tenen lloc en diverses ciutats europees, sense oblidar aquells actes protocol·laris de l’Excm. Ajuntament de València. A més està en possessió de la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles arts.

Està integrada per més de 80 músics (flautí, flautes, oboés, corn anglès, fagots, requints, clarinets baixos, saxofon alt i soprano, saxofons alts, saxofons tenors, saxofons barítons, bombardins, tubes, contrabaix, timbals i percussió.

El seu director és Rafael Sanz-Espert, una de les batutes més dinàmiques, expressives i representatives dins del panorama musical internacional de música de vents, i un dels directors més destacats, valorats i compromesos de la seua generació.

Amb assiduïtat dirigeix les bandes simfòniques professionals més importants d’Espanya. També col·labora, com a director convidat, en The O.S. Army Band and Orchestra (Washington DC), Orquestra i Cor de la Comunitat de Madrid, l’Orquestra Simfònica Nacional de Paraguai o les Bandes Simfòniques de Córdoba (Argentina) i Sao Paulo entre altres.

Compta amb una extensa discografia testimoni de la seua versatilitat en diferents gèneres. Com a pedagog, imparteix cursos desenvolupant la seua pròpia tècnica destaquen els Workshops en Berklee València i les màster class en Berklee College of Music de Boston .

Com a instrumentista ha sigut professor de diversos conservatoris i agrupacions professionals de Castelló i València, desenvolupant, a més, una intensa activitat com a solista i líder de diferents agrupacions cambrístiques.

Ha sigut Director Titular de la Banda Municipal de Bilbao (2002-2012) i de la Banda Simfònica Municipal de Madrid (2012-2018) i membre del WASBE Board of Directors (2009-2015).

Director Artístic del Congrés Iberoamericà de Directors, Compositors i Arregladors, membre del Consell d’Administració de la Societat d’Artistes AIE i Director Titular de la Banda Municipal de València.

Música i Veu en Off

En les cerimònies de les exaltacions de les Falleres Majors de València, i les seues Corts d’Honor seran rebudes amb la música interpretada per l’Escola de Tabal i Dolçaina de Junta Central Fallera.

L’escola de tabal i dolçaina de la Junta Central Fallera va començar a funcionar fa més de 10 anys. En l’actualitat compta amb mig centenar d’alumnes que acudeixen setmanalment a assajar amb la condició de mantenir vius aquests dos instruments tradicionals.

Suite “Fallera Mayor de Valencia”

El mestre Francisco Grau Vergara va compondre en 2003 les noves Suites que acompanyen a les Falleres Majors de València i les seues Corts d’Honor, i que només poden ser utilitzades per a la desfilada de les nostres màximes representants.

Francisco Grau Vergara va ser el Director de la Unitat de Música de la Guàrdia Real. Aquesta Unitat té com a missió participar en la rendició d’honors a S. M. Felip de Borbó així com amenitzar els esmorzars i sopars de gala en el Palau Real i quants actes se celebren amb la presència de SS. MM. els Reis d’Espanya.

Himne Oficial Comunitat Valenciana

Després de l’ofrena floral en les exaltacions, la Banda Municipal de València interpretarà l’Himne Oficial de la Comunitat Valenciana, compost pel mestre Serrano amb lletra de Maximiliano Thous, que l’any 2019 va complir 110 anys.

Veu en OFF

La veu en off cobra especial importància, ja que és el fil conductor de les Exaltacions. La veu de Rafael Martí Monforte estarà present en les dos Exaltacions de les Falleres Majors de València. Rafael és component de la comissió José Maestre, més coneguda com “El Cid” i presentarà a les Falleres Majors de València amb l’emblemàtic “Valencians i valencianes! De naiximent o dret! Estants o habitants de la ciutat de Valencia! És hora de que els fallers vos presentem a la nostra Regina per a rendir-la els honors que sa distinció mereix… Pel conjunt de virtuts que atesora i que la fan dignísima portadora de nostra més alta representació, rindam homenatge d’amor i pleitesía a la Fallera Major de València (…)”

O r namentació floral

FLORISTERIA FLORS I PLANTES SOLE-VIDA

Flors i plantes Sole-vida (Silvia) serà l’empresa que s’encarregue de l’ornamentació floral de les Exaltacions de les Falleres Majors de València del

2022.

Es tracta d’una xicoteta empresa familiar que va nàixer en 2018 en el camí del cabanyal 36 baix (Cabanyal) de València, després d’una trajectòria professional de més de 28 anys i 2 generacions en el gremi de les flors.

El ram de la Fallera Major serà amb caiguda i essencialment estarà format per Rosa mundial, Anthurium gran eslam, Pharenopsis sensation, hip coco bamboo, fulles verdes de Aralia i galaxy. Mentre que el de la Fallera Major Infantil sàrria un ram amb caiguda i portarà essencialment Phalenopsis Kobe, Anthurium elegant, Hip cool romanç i rosa akito.

Els rams de la Cort d’Honor major seran bouquets realitzats en Rosa mundial Hip coco i cimbidium. Mentre que, els rams de la Sort d’Honor Infantil seran bouquets amb Hip cool romanç, rosa akito cymbidium i aralia.

La decoració de l’escenari, a més de verds, estarà composta de anthuriums, gerberas, cris deligreen, cymbidium roses i hidrangea. Mentre que, en els exteriors, estarà format per gerbera liatris, lilium, anthurium amb fulla verda d’aralia fals pebre i mostera.

Les bandes

Les bandes de les Falleres Majors de València estan confeccionades per l’empresa valenciana Eurocebrian S.L.

Estan realitzades a mà i a elles es dediquen diversos mesos de treball que requereix una gran experiència i minuciosa elaboració. S’utilitza per a la seua confecció cintes de setí, serrells, passamaneria i borles de canutillo d’or.

Els escuts de València i el Nacional de totes dues bandes estan brodats. La corona Real està feta amb insercions i perles en diversos colors. El Rat Penat està brodat en fil de seda i les quatre barres brodades en estesa amb fil daurat. Els llorers estan brodats amb fil daurat.

Joies

Vicente Ballester realitza per a les màximes representants i les seues Corts d’Honor les Joies que les acrediten com a tals, portant les majors la imatge d’un faller i les infantils d’una fallera. Aquesta Joia la portaran durant tot l’any en els diferents actes als que acudeixen a partir del moment de l’exaltació.

Les Joies de les Falleres Majors de València són peces realitzades a mà i de manera artesanal tant en el llaurat com en la lluentor i encastat de peces. La Joia de les Falleres Majors de València està realitzada en or massís de 18 quirats i porta en el tambor 2 brillants. Se’ls proporciona a més una còpia realitzada en plata amb zircònies i banyada en or que normalment utilitzen per als actes de particular.

La Joia de les Corts d’Honor

Les Corts d’Honor tenen una Joia de menor grandària realitzada en plata xapada. Les components de Corts anteriors poden sol·licitar una còpia, remetent un escrit a Junta Central Fallera. De fet, són moltes les falleres que ho han sol·licitat per a portar-ho en la banda acreditant que un any van pertànyer a la Cort d’Honor de la Fallera Major de València.

Teles Cort d’Honor Major

José Bartual Castellets SL s’enorgulleix, com a fabricant de teixits de seda, de teixir els dos vestits oficials que lluiran en les pròximes Falles de 2022 la Cort d’Honor de la Fallera Major de València.

L’empresa José Bartual Castellets SL ha desenvolupat dos dibuixos molt especials per a tan excepcional ocasió, ja que significa l’inici d’un nou cicle després dels difícils temps que hem passat.

Per al primer vestit fabricat en seda natural, s’ha fet una reproducció d’un antic disseny i s’ha actualitzat per a poder traure-li el màxim colorit, utilitzant lligaments específics per a dotar-lo del màxim relleu i aconseguir un aspecte de brodat. El dibuix ha sigut batejat amb el nom d'”Exaltació”.

Aquest disseny està compost per un centre floral on es poden vore tots els colors del teixit i flanquejat dos rams més xicotets. Per a traure-li el màxim partit i sent fidel al disseny original, s’ha reproduït en el fons un damasc que li dona elegància i riquesa.

Els colors seleccionats per al Jacquard “Exaltació” són:

Parella 1 – Seda Groc Madagascar – Marina Ballester i Camila Román

Parella 2 – Seda Porpra Imperial – Sofía Guillot i Paloma Eroles

Parella 3 – Seda Blanc Pristí – Lucía Payá i Eva Alcahuz

Parella 4 – Seda Blava Egeu – Carla Colprim i Carolina Soriano

Parella 5 – Seda Roig Òpera – Carla Juliá i Claudia Mas

Parella 6 – Seda Negre Quars – María Albors i Beatriz Buigues

Per al segon dibuix s’ha teixit un disseny de ratlles tipus liseré en sis colors diferents sobre una sedalina i uns ramets de flors acompanyats d’una llaçada en raió, aportant una gran distinció i diferenciació sobre el primer vestit. Aquest dibuix té el bonic nom de “Letizia”.

Per al disseny s’han triat els següents colors:

Parella 1 – Sedalina Blava -Marina Ballester i Camila Román Parella 2 – Sedalina Salmó – Sofía Guillot i Paloma Eroles Parella 3 – Sedalina Verda – Lucía Payá i Eva Alcahuz

Parella 4 – Sedalina Castany – Carla Colprim i Carolina Soriano

Parella 5 – Sedalina Malva – Carla Juliá i Claudia Mas Parella 6