Todo sobre Baby Yoda: de dónde sale, su edad y otras curiosidades

Seguro que te has cruzado con millones de memes protagonizados por Baby Yoda. Es casi imposible no haberlo hecho. Pero más difícil es saber detalles concretos de esta tierna criaturita que ha llenado tus redes. Por si no conoces mucho sobre el personaje, o simplemente quieres fardar delante de tus amigos, aquí te vamos a contar todo lo que necesitas saber para convertirte en un experto. Origen, edad, si es o no Yoda de joven, el secreto de su ternura y cuándo podrás ver en España su serie.