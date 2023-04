VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

«El juego del calamar», la serie coreana que se convirtió en la serie más exitosa en la historia de Netflix, podría estar considerando un remake norteamericano dirigido por el conocido director David Fincher. El rumor ha sido lanzado por Jeff Sneider, un periodista que ha dado primicias precisas en el pasado, y aunque no está claro en qué estado se encuentra el proyecto, la idea de que Fincher esté a cargo del remake es muy atractiva para los fanáticos de la serie.

Fincher no es ajeno a hacer revisiones de obras extranjeras en clave estadounidense, habiendo dirigido el remake de «Los hombres que no amaban a las mujeres» en 2011. Aunque recibió críticas favorables y recaudó más de $200 millones en todo el mundo, no se continuó con la adaptación de la saga de libros «Millennium» después de la película. La posibilidad de que Fincher dirija el remake de «El juego del calamar» ha generado mucha emoción entre los fanáticos de la serie, ya que Fincher es conocido por su habilidad para crear una atmósfera tensa y misteriosa en sus películas y programas de televisión.

Sin embargo, aunque Netflix ha demostrado en el pasado que puede tener éxito con remakes de series internacionales, como su versión de «La casa de papel», es importante recordar que a menudo los remakes no alcanzan el éxito de la serie original. Los fanáticos pueden estar preocupados de que un remake de «El juego del calamar» pierda el atractivo cultural que hizo que la serie original fuera tan popular.

Además, aunque la serie original fue muy popular entre los suscriptores de Netflix, no todos están entusiasmados con la idea de que se haga un remake. Los puristas de la serie pueden argumentar que parte del atractivo de «El juego del calamar» era su originalidad y su conexión con la cultura coreana, y que un remake estadounidense podría perder esa autenticidad.

Por el momento, no se sabe mucho más sobre el posible remake de «El juego del calamar», pero si el proyecto avanza, será interesante ver cómo los creadores tratan de mantener el espíritu de la serie original mientras la adaptan para una audiencia estadounidense. En cualquier caso, la idea de un remake de «El juego del calamar» dirigido por David Fincher es emocionante para muchos fanáticos de la serie y seguidores del director.